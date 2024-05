Pamačiusi, ką daro kaimynė balkone, vilnietė įsiuto kaip reikalas: „Virš visko“

Vakar tikriausiai visi pasinaudojo laisvadieniu ir išskubėjo kas kur džiaugtis šiluma ir saule, jau ir deginimosi sezonas atidarytas. Deginimosi sezoną vakar atidarė ir mano kaimynė.

„Virš visko“

Su mielu noru nenorėčiau žinoti to fakto apie kaimynės atidarytą deginimosi sezoną, bet išėjau į balkoną išgerti kavos, o mūsų balkonai praktiškai vienas šalia kito. Ir ką jūs galvojat? Deginasi be liemenuko, it ką tik gimusi.

Pasiėmiau savo kavą, apsisukau ir grįžau ją gerti namuose, visai nesinorėjo su tokiais vaizdais kaimynystėje nė gurkšnio nuryti. Nežinau, ar aš čia kokia keistuolė, bet man pikta, kai žmonės sau leidžia elgtis kaip tik panorėję, nepagalvodami apie kitus.

Suprantu, kad savi namai – sava šventovė, bet čia jau virš visko. Juolab, kad balkonai atviri, viskas kuo puikiausiai matosi. Gal ir norisi tolygaus, dailaus įdegio, tačiau taip elgtis paprasčiausiai nepadoru.

Sakysit, koks kieno reikalas, kaip nori, taip ir elgiasi, bet viskam yra ribos. Net man, suaugusiai moteriai, tokie vaizdai nėra malonūs. Yra nudistų paplūdimiai, prašom, važiuokite ten ir ką norit, tą darykit, bet tokių vaizdų kaimynams tikrai nereikia matyti.

Autorius: skaitytoja Julija