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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamačius, kas slepiasi Lietuvos autobusuose, nustebtų ne vienas: pasakė visiems

2026-11-16 13:20 / šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
2026-11-16 13:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šį spalį „Vilniaus viešojo transporto“ (VVT) autobusuose ir troleibusuose užregistruoti beveik 400 radinių. Iš viso per pirmuosius dešimt šių metų mėnesių rasta kone 3000 daiktų – apie 9 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Autobusas (BNS nuotr.)
GALERIJA (7)

Šį spalį „Vilniaus viešojo transporto“ (VVT) autobusuose ir troleibusuose užregistruoti beveik 400 radinių. Iš viso per pirmuosius dešimt šių metų mėnesių rasta kone 3000 daiktų – apie 9 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

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Tarp keleivių paliktų daiktų – skėčiai, telefonai, piniginės, kuprinės ir sportiniai krepšiai, rašoma VVT pranešime.

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FOTOGALERIJA. Autobusuose ir troleibusuose randami daiktai

Atskleidė, ką žmonės palieka autobusuose ir troleibusuose

„Bokso pirštinės, lastai, trimitai, šalmai ir net dviratis – ko tik nerandame savo autobusuose ir troleibusuose. Tačiau radiniai turi ir savo sezoniškumą: rugsėjį padaugėja kuprinių ir sportinių krepšių, spalį–lapkritį – skėčių, o žiemą – pirštinių ir šalikų“, – pasakoja VVT Kokybės ir veiklos gerinimo skyriaus specialistė Justė Šimkutė. 

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Per pirmuosius dešimt 2024 m. mėnesių transporto priemonėse rasta daugiau nei 2000 daiktų, pernai tuo pačiu laikotarpiu – 2600, o šiemet – beveik 2900.

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Per dešimt šių metų mėnesių savininkams grąžintas arba policijai perduotas 1071 daiktas – beveik tiek pat, kiek per visus praėjusius metus, kai tokių daiktų buvo 1094. Vien spalį grąžinta arba policijai perduota 100 daiktų, įskaitant ir rastus ankstesniais laikotarpiais. 

Kaip nepamiršti daiktų viešajame transporte?

VVT atstovai pataria, kaip nepamiršti daiktų viešajame transporte. „Prieš išlipant verta įsitikinti, kad kelionę baigiate ne tik jūs, bet ir jūsų daiktai – telefonas, raktai, piniginė ir krepšys.

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Pakanka patikrinti kišenes, susirinkti daiktus ir dar kartą žvilgtelėti į sėdynę. O ant kuprinės ar krepšio nurodytas telefono numeris arba elektroninio pašto adresas gali padėti greičiau susisiekti su savininku, jei daiktas vis dėlto liktų transporto priemonėje“, – pataria J. Šimkutė. 

Anot jos, keleiviai dažnai skambina dėl tą patį rytą palikto daikto, tačiau vienu maršrutu gali kursuoti 10 ar net 22 skirtingi autobusai ar troleibusai:

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„Vairuotojų kelionės metu nenorime trukdyti – jų dėmesys turi būti sutelktas į kelią. Todėl pirmiausia kviečiame kitą rytą patikrinti VVT svetainėje skelbiamą radinių sąrašą.“ 

Radiniai į sąrašą įkeliami kitą dieną po palikimo. Radus savo daiktą sąraše, reikia kreiptis į VVT: nurodyti sąraše pateiktą datą, maršrutą ir apibūdinti daiktą. 

Pastebėjus kito keleivio paliktą daiktą, jį reikėtų perduoti vairuotojui, kai autobusas ar troleibusas sustoja stotelėje. 

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