Tad kokius produktus verta dažniau rinktis, kad pasirūpintume kasos sveikata? Apie tai naujienų portalui tv3.lt pasakoja mitybos specialistas Paulius Paulauskas.
Kokie maisto produktai palankūs kasai?
Pasak mitybos specialisto P. Paulausko, norint pasirūpinti kasos sveikata, pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į bendrą mitybos pagrindą.
„Reikėtų rinktis daugiau augalinio maisto, kokybišką žuvį, alyvuogių aliejų, o rečiau – gruzdintą, saldintą maistą ir saldumynus. Tokia mityba padeda sumažinti akmenų riziką. Tai yra viena pagrindinių ūminio kasos uždegimo priežasčių“, – sako specialistas.
Taip pat norint praturtinti mitybą antioksidantais, pasak P. Paulausko, verta dažniau rinktis natūralius, mažai perdirbtus augalinius produktus. Specialistas išskiria česnakus ir svogūnus, kuriuose yra specifinių naudingų junginių.
Vis dėlto nereikėtų apsiriboti vien jais. P. Paulauskas pataria į mitybą įtraukti daugiau tamsios spalvos daržovių ir vaisių.
„Daugiau tamsios spalvos daržovių ir vaisių, nes jie turės daugiau antioksidantų. Pavyzdžiui, tamsios vynuogės, paprikos, violetiniai kopūstai.
Natūrali kakava ir juodasis šokoladas taip pat tinka, tik reikėtų jų nepadauginti. Naudingos ir žalios lapinės daržovės – lapiniai kopūstai, rukola“, – vardija pašnekovas.
Skaidulos – svarbi mitybos dalis
Rūpinantis kasos sveikata, svarbu nepamiršti ir skaidulų, kurios atlieka svarbų vaidmenį virškinimo procese. Apie skaidulų naudą ir jų šaltinius anksčiau naujienų portalui tv3.lt pasakojo mitybos specialistas Mantas Liekis.
Jis atskleidė, kad skaidulų galima rasti įvairiuose augaliniuose produktuose, todėl dar viena priežastis dažniau rinktis daržoves, vaisius, uogas, viso grūdo produktus, ankštinius, riešutus ir sėklas.
„Skaidulos yra svarbi mitybos raciono dalis. Jeigu žmogus gauna pakankamai skaidulų, automatiškai yra tikėtina, kad jis turės šiek tiek mažesnę riziką susirgti tam tikromis vėžio rūšimis“, – pasakojo M. Liekis.
Daugiausia skaidulų, anot jo, gauname iš viso grūdo kruopų, ankštinių produktų, riešutų ir sėklų. Taip pat jų yra vaisiuose, uogose ir daržovėse.
„Jeigu žmogus šiuo metu visiškai nevalgo skaidulų, jis iš karto neturėtų pradėti per dieną valgyti 20–30 gramų skaidulų, nes gali susidurti su pilvo skausmu ir pūtimu. Todėl skaidulų kiekį reikėtų didinti palaipsniui“, – aiškino mitybos specialistas.
Jis taip pat patarė pirmenybę teikti iš įprasto maisto gaunamoms skaiduloms, o ne papildams. Papildomų skaidulų poreikis, pasak M. Liekio, gali būti svarstomas tais atvejais, kai žmogui jų nepavyksta gauti su įprastu maistu.
Šių produktų kasdienybėje geriau nepadauginti
Vis dėlto ne visi maisto produktai yra palankūs kasos veiklai. Mitybos specialistas P. Paulauskas įspėja, kad kai kuriuos kasdien vartojamus produktus vertėtų rinktis rečiau.
Pirmiausia jis išskiria saldintus gėrimus, kuriuose gali slėptis nemažai pridėtinio cukraus – ne tik limonaduose, bet ir kituose įprastuose gėrimuose.
„Visi saldinti gėrimai: sultys, limonadai, kavos su sirupais, saldinti pieno ar augaliniai gėrimai. Juose gali būti labai daug pridėtinio cukraus. Per visą pakuotę gali susidaryti net 100 gramų pridėtinio cukraus“, – įspėja P. Paulauskas.
Specialistas taip pat pataria riboti saldumynus, kuriuose gausu cukraus ir nekokybiškų riebalų, pavyzdžiui, palmių aliejaus. Tarp tokių produktų – pyragai, įvairūs kepiniai ir kiti riebūs saldumynai.
Ne mažiau dėmesio, anot pašnekovo, reikėtų skirti ir maisto gaminimo būdui. Gruzdintą maistą bei greitojo maisto patiekalus, tokius kaip mėsainiai, gruzdinti koldūnai ar vištienos gabalėliai, vertėtų rinktis rečiau.
Dar vienas svarbus veiksnys – alkoholio vartojimas. P. Paulauskas primena, kad dažnas ir gausus alkoholio vartojimas yra susijęs su pankreatitu – kasos uždegimu.
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