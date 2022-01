Pajūryje gyvulių užpultas Reginijus skubiai įspėja kitus: „Tris kartus įsibėgėjo ir atakavo“

Savo patirtimi Reginijus Raškevičius pasidalino „Facebook“ socialinio tinklo grupėje „Mūsų Neringa“. „Facebook“ įraše vyras rašė:

„Turėjome siaubingą patirtį... Vaikštant miške, prie Raganų kalno užpuolė ŠERNAI!

Pavyko pasislėpti už medžio, tris kartus įsibėgėjo ir atakavo, pirmą sykį lengvai kliudė, nukritau, bet iki antros atakos spėjau pabėgti iki medžio! Puolė dviese... Matyt stipriausi kaimenės patinai.

Telieka pasakyti – būkite budrūs... ir žiūrėkite akylai. Iš mano pusės jokios provokacijos nebuvo, tiesiog ėjau taku nuo jūros.“

Nerekomenduojama bėgti

Komentuodamas tokią situaciją gamtininkas ir gamtos fotografas Marius Čepulis tikina, kad iš esmės šernai žmonių nepuola, jeigu neturi tam svarbios priežasties.

„Šernams yra visiškai nusispjauti žmogus, nes kaip tik, jie stengiasi nuo jo pabėgti, be to, prieš tai beveik visąlaik įspėja žmogų. Jeigu žmogus prieina per arti šerno teritorijos, yra signaliniai garsai, jie pradeda tarpusavyje kriuksėtis.

Iš tiesų, tai galėjo būti greičiausiai šernės, nes šernai visai nesirodo žmogui. Jeigu šernė būna kartu su jaunikliu, tai tokių incidentų gali būti dažniau, nes ji saugo vaikus ir gali reaguoti stipriau, pavyzdžiui, pavyti tą žmogų, jeigu jis yra arčiau jos teritorijos ir nepaiso šernės perspėjimų, kurie būna visada. Tada jau žmonės lipa į medžius, bėga nuo tų šernų“, – aiškina M. Čepulis.

Pasak gamtininko, tokie puolimai dažniausiai pasitaiko tuomet, kai šernai yra sužeisti medžiotojų, neadekvatūs ir puola tiek žmogų, tiek kitus gyvūnus, nes taip pasireiškia jų savigyna. Visgi, jeigu esate puolami šerno, nebėkite ir išlikite, kaip galite ramūs:

„Kai mane puola šernai, tai aš tiesiog stoviu vietoje. Jie pribėga, pažiūri, pauosto ir nubėga, bet ne kiekvienas turi tiek drąsos ir proto. Reikia turėti daugiau proto ir lipti į medį. Geriausiai būtų lipti į medį arba pasislėpti už jo, nes šernų dantys yra pakankamai aštrūs, pakankamai dideli ir jų iltiniai dantys, nes jie ten ir mėsą valgo, ir atkąsti mėsos gabalą tikrai gali, jeigu norėtų tai padaryti“, – aiškina gamtininkas Marius Čepulis, kaip tinkamai elgtis situacijoje, kai esate puolami šernų.

Šiuo atveju, vyro pasirinkimas slėptis už medžio buvo tinkamas atsakas į tai, kaip reikia reaguoti nutikus tokiai situacijai. M. Čepulis kalbėdamas apie nutikusį incidentą taip pat priduria:

„Šiuo atveju, šernai tiesiog numušė žmogų. Gal išvis, jie bėgo pro šalį ir atsitrenkė, o gal buvo pabaidyti kažkieno, nes visokių situacijų būna. Bet iš principo, šernai žmonių nepuola, todėl to bijoti nereikia. Išgirdus šerną reikėtų tiesiog pasitraukti iš tos teritorijos.“

Rimtų sužalojimų nepasitaiko

Dažniausiai puldami žmogų šernai nuverčia, pargriauna jį su savo svoriu. Gamtininko teigimu, dar neteko girdėti tokių atvejų, kad šernas žmogų sužalotų labai rimtai ar net mirtinai.

„Negirdėjau dar nieko panašaus. Žinoma, būna, kad medžiotojai parversti, pargriauti, numušti, tačiau, kad ten įkąstą ar dar kas nors, tai tas šernas nebent turėtų jau visai draskyti tą žmogų“, – teigia M. Čepulis.

Šiuo metu Neringoje ir vėl padidėjęs laukinių šernų skaičius. Anksčiau jų skaičių Kuršių Nerijos apylinkėse sumažinę buvo medžiotojai:

„Šiuo metu jų yra nemažai ir vis daugėja. Vienu metu jų buvo labai daug, nes ir žmonės šėrė be reikalo, prisijaukindavo juos, todėl šernų buvo tikrai nemažai. Tada jie buvo išmedžioti ir dabar, kiek žinau, Juodkrantėje jų vėl yra nemažai, nes ir vejas pagadina, ir į miestą išeina, gėlynus parausia. Jų skaičių turėtų pažiūrėti ir pareguliuoti vėl medžiotojai, nes šernai po miestą vaikščioti neturėtų.“