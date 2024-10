Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“ egzistencinės terapijos praktikas, dr. Justinas Grigas atskleidė, kaip yra dirbama analizuojant sapnus ir kas yra sąmoningas sapnavimas.

Padarykite tai vos atsikėlę: prisiminsite, ką sapnavote

Dr. J. Grigas teigia, kad atsibudus ryte yra prasminga užsirašyti sapnus, nes ne visi žmonės po to juos prisimena.

„Man asmeniškai yra lengviau dirbti, kai žmogus pas mane ateina neišanalizavęs savo sapnų. Geriausia, kad tai būtų šviežias sapnas ir kad žmogus ateitų neturėdamas išankstinių interpretacijų apie tai. Tokiu atveju šviežias ir gyvas įspūdis yra imlus tokiam darbui ir sapnus galima tyrinėti.

REKLAMA

REKLAMA

Dar vienas svarbus dalykas kalbant apie sapną yra tai, kad prisimenant sapną reikėtų fiksuoti ne tik siužetą ir vaizdinius, tačiau ir emocinę pusę. Emocijos ir jausmai yra raktas į sapno prasmę.

REKLAMA

Reikėtų pagalvoti, kaip aš tame sapne jaučiausi, nes yra toks paradoksas, kad situacijos, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo baisios, tačiau žmogus nesijaučia blogai. Todėl jausminė pusė gali tarnauti kaip tiltas tarp budraus gyvenimo ir sapno gyvenimo.

Matant tuos jausmus, kaip užuominą apie rūpesčius, ką mes išgyvename kasdienybėje ir tie rūpesčiai sapne gali atsispindėti vaizdiniais, o jausmai yra užuomina į mūsų asmeninius rūpesčius“, – tikina egzistencinės terapijos praktikas.

REKLAMA

REKLAMA

Sąmoningas sapnavimas

Laidos vedėjai Erikai Fuks paklausus, ar žmogus gali sąmoningai nusiteikti, kad naktį jis sapnuos arba nesapnuos ir ar gali dirbti su savimi, dr. J. Grigas teigia, jog kuo daugiau žmogus dėmesio skiria budraudamas sapno gyvenimui, tuo sapnai tampa lengviau prisimenami.

„Įmanoma nusiteikti sapnavimui. Yra toks dalykas kaip sąmoningas sapnavimas. Tai procesas, kai sapne atsibundame ir suprantame, jog mes sapnuojame ir galime minimaliai daryti įtaką sapno eigai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tam, kad pasiektume tokią būseną – galime treniruotis. Nebus taip, kad viską galėsime kontroliuoti, tačiau užmegzti gilesnį ryšį su sapnais galima dedant pastangas. O tos pastangos gali būti sapnų užsirašinėjimas rytais“, – pataria pašnekovas.

Dr. J. Grigo teigimu, sapnavimas budraujant yra įdomybė ir bus sapnas yra labai nestabilus.

„Kai mes sapnuodami išsitreniruojame atsibusti sapne ir kažką pakeisti, dažnai mes perimame sapno kontrolę, todėl dažnai išsiblaškome ir tiesiog atsibundame, o kai mes sapno nekontroliuojame, jis mums atneša kažką, ką mes galime išmokti.

REKLAMA

Per sapnus atsiskleidžia žmogaus dalis, kurios mes nesuvokiame, tai ateina tarsi iš anapus mūsų, o kai sapną mes kontroliuojame, perimame vadžias ir jau to kanalo, per kurį gali ateiti kažkas naujo, mes nebekontroliuojame.

Kai kurie žmonės labai domisi sąmoningu sapnavimu, tačiau, mano nuomone, tame nėra didelės praktinės vertės. Žmonės į tai pasineria ir net gi būna, kad tokiu būdų bando pabėgti nuo savo kasdienio gyvenimo į sapnų pasaulį ir todėl sąmoningas sapnavimas tampa savotiška priklausomybe.

REKLAMA

Žmonės pasineria į ryškų, fantastinį pasaulį, kuris yra įdomus ir viliojantis, tačiau gali tapti tiesiog pabėgimu nuo kasdienių dalykų. Jei žmogus savo budriame gyvenime vengia iššūkių ir perėjimų į kitą gyvenimo etapą, jam gali būti patogu užsidaryti burble, o sąmoningas sapnavimas yra viliojanti terpė“, – aiškina dr. J. Grigas.

„Sveikatos DNR“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą ketvirtadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Laidos metu kalbėjome šiomis temomis:

00:00 Temos ir pašnekovų pristatymas

00:25 Kas yra sapnai ir iš kur jie atsiranda

03:00 Ar visi sapnuojame?

06:40 Kai kurie žmonės sapnų neatsimena: priežasčių yra įvairių

07:40 Košmarai – kodėl jie atsiranda ir kada susirūpinti

11:00 Ką reiškia kai kurie sapnai, kokie vaizdiniai kyla?

14:10 Kai prastas miegas, intensyvus sapnavimas neleidžia pailsėti – metas kreiptis į psichoterapeutą

15:30 Kaip dirbama analizuojant sapnus: štai, ką reikia užsirašyti

17:40 Ar žmogus gali sąmoningai nusiteikti, kad sapnuos?

19:15 Sapnavimas būdraujant: kas tai ir kam jo reikia

21:35 Ar sapnai gali būti naudojami žmogaus psichologinėms problemoms spręsti?

23:00 Keisti, nemalonūs ir seksualiniai sapnai – jie gali tapti užuominomis, kur yra problemos

26:45 Technikos, kaip nusiteikti sapnuoti sąmoningai

29:50 Ar reikia gilintis į tai, kas kelia nerimą: o gal geriau palikti ramybėje tuos iššūkius

31:50 Patarimai, kaip nagrinėti sapnų reikšmę savarankiškai: štai, ką reikia užsirašyti.