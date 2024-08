Padarykite tai savo rožėms dabar: džiugins žiedais ir toliau

Tam turi pasiruošti ir kiekvienas sodininkas bei daržininkas – jų laukia pirmieji naujo sezono darbai, rašoma „Lidl“ siųstame pranešime žiniasklaidai.

Sodo darbai, kuriuos reikėtų padaryti dabar

1. Pasiruoškite įrankius ir kitus įnagius. Jei vasarą apsieidavote su vienokiais įrankiais, rudeniop prireiks papildomo arsenalo, pavyzdžiui, teleskopinių genėjimo žirklių ar sekatoriaus. Gali prireikti ir pjūklo storesnėms šakoms nugenėti, o vėstant dienoms – ir šiltesnių darbo rūbų.

Jau turimus įrankius nuvalykite, pagaląskite ir paruoškite būsimiems darbams. Jei kurių nors įnagių trūksta, verta jais dabar papildyti savo įrankių dėžę, nes dar neprasidėjus rudens darbams, specialios paskirties įrankius galima įsigyti už patrauklią kainą.

2. Nepamirškite ir toliau laistyti bei tręšti vazoninių augalų. Vazoninės gėlės – ne tik vasaros, bet ir rudens džiaugsmas. Atėjus rugsėjui dalis sodininkų pamiršta vazonus ir mano, kad esant gausesniam lietui, vazoniniai augalai automatiškai bus palaistyti ir laimingi.

Tačiau verta įsidėmėti, kad lietaus vanduo dažnai tiesiog nuteka, o augalai nespėja pasiimti reikiamo drėgmės kiekio. Sodo priežiūros ekspertai pataria vazone augančias gėles ir kitus augalus rudenį taip pat laistyti: tai daryti gausiai kartą per savaitę, o ne kasdien po truputį. Be to, nepamirškite ir reguliariai patręšti augalų – taip ilgesniu žydėjimu džiaugsitės iki vėlyvo rudens.

3. Sutvarkykite daugiamečius augalus. Sutvarkę daugiamečius augalus, ne tik galėsite mėgautis tvarkingu sodu, bet ir apsaugosite kitą augmeniją nuo kenkėjų ar panašių negandų plitimo. Dalis augalų rudenį taip pat subrandina savo sėklas, todėl juos laiku ir tinkamai sutvarkę, apsaugosite sodą nuo kurios nors rūšies augalų išvešėjimo.

4. Pašalinkite piktžoles. Turbūt niekas nesiginčys, kad piktžolės gali vešėti bet kur ir bet kada, išskyrus žiemą. Kol žemė nėra užklota puriu sniego sluoksniu, imkitės šio, kantrybės reikalaujančio darbo.

Ekspertai primena piktžoles išrauti su visomis šaknimis – to nepadarius, jos gali vėl išdygti. Jei nesinori teptis rankų ir ropoti pažeme, išeitis – herbicidai. Tik patartina rinktis sertifikuotas, Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančias augalų apsaugos priemones, skirtas naudoti būtent rudenį.

5. Apskabykite gėlių, ypač rožių, žiedynus. Jei jūsų aplinką puošia ištisi rožių krūmynai, patariama būtinai sutvarkyti jų žiedynus – nuskinti visus jau nužydėjusius žiedus.

Taip paskatinsite savo rožes ir toliau žydėti, o nauji žiedai puoš jūsų sodą, vasaros gėlėms pradėjus nykti. Taip pat patartina apžiūrėti ir rožių lapus. Pastebėję tamsias žymes ant jų, tokius lapus būtinai nuskinkite ir išmeskite – taip išvengsite pavojingo grybelio, sukeliančio juodąją dėmėtligę.

6. Apsirūpinkite gėlių svogūnėliais. Tęsiant gėlių priežiūros temą, rekomenduojama jau dabar pasirūpinti gėlių svogūnėliais kitiems metams, nes būtent rudenį jiems – geriausios kainos. Būtent šiuo metų laiku reikėtų juos pasodinti, jei pavasarį norite pasitikti, pavyzdžiui, su žydinčiais krokais.

Krokai paprastai sodinami rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo pradžioje. Patartina rinktis šešėlio neuždengtą vietą, kad pavasario saulė galėtų laiku pažadinti pasodintus svogūnėlius. Krokai – daugiametės gėlės, todėl kartą pasodinę, jais džiaugsitės ne vienerius metus. Žinoma, jei juos tinkamai prižiūrėsite.

7. Apkirpkite gyvatvores. Namus juosiančios gyvatvorės – tikra ramybės ir gyvybės oazė, kurioje mėgsta įsikurti ir jauniklius išperėti mažesni paukščiai. Dabar, kai jauni paukšteliai – jau išperėti ir paaugę, apkirpkite gyvatvores, kad jos atrodytų estetiškai ir puoštų namus visą rudenį. Banguotos, kampuotos ar kitokios formos – kiekvieno sodininko fantazijos reikalas. Tačiau gražiai sutvarkyta gyvatvorė – džiaugsmas tiek jums, tiek ir kaimynams.

8. Nepalikite tuščių vietų. Žinoma, prasidėjus rudeniui, dalis augalų norom nenorom apleidžia sodą. Todėl sodo priežiūros ekspertai pataria tuščias vietas užpildyti vėlyvo žydėjimo augalais, pavyzdžiui, saulenėmis. Šios daugiametės gėlės išsiskiria savo oranžine spalva – jos rudenį suteikia taip reikalingą saulės ir gyvybės pojūtį.

9. Neskubėkite atsikratyti lapais. Jei įmanoma, po visų tvarkymo darbų palikite šiek tiek nukritusių lapų, taip pat senų šakų, stagarų ant pievos. Juose mėgsta įsikurti apdulkintojai ir kiti gyvūnai, ieškantys prieglobsčio žiemai. Vis dėlto, jei ketinate visus lapus sugrėbti, panaudokite juos kompostui.

Tačiau į šią krūvą nedėkite graikinio riešutmedžio lapų: jie turi cheminių medžiagų, kurios gali susilpninti ar net sustabdyti daugelio augalų augimą.

10. Imkitės mulčiavimo. Siekdami išlaikyti dirvožemio drėgmę ir apsaugoti augalus nuo staigių aplinkos temperatūros svyravimų, laikykitės rekomendacijos sumulčiuoti daržo lysves. Tam užteks ir rudeniop darže paskleisto komposto – sulaukę pavasario, jį galėsite įterpti į dirvą.