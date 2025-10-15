Paaiškino, kodėl padidėja vyrų krūtys: kiti to nežino

Su šia problema susiduria ir žinomi vyrai – 2022 m. gruodį plačiai aptarinėtos milijardieriaus Elono Musko krūtys, „Take That“ narys Hary Barlowas ir šokių laidos „Strictly“ teisėjas Craigas Revelas Horwoodas yra atvirai kalbėję apie savo kovą su šia būkle ir tai, kaip ši problema paveikė jų pasitikėjimą savimi ir vyriškumo jausmą.
Nacionalinės statistikos tarnybos duomenimis, nuo 20 iki 40 vyrų tam tikru gyvenimo metu išsivysto ginekomastijos požymiai, rašo dailymail.co.uk.
Kodėl vyrams auga krūtys?
Tai įprasta brendimo dalis – hormonų disbalansas sukelia laikiną krūtinės audinio augimą maždaug pusei berniukų, kol ši būklė savaime praeina.
Ji taip pat gali pasireikšti vyrams, vyresniems nei 55 metų, kai testosterono – vyriško lytinio hormono – kiekis natūraliai sumažėja, o moteriškas hormonas estrogenas, skatinantis krūtinės audinio augimą, tampa dominuojantis.
Tačiau daugeliu atvejų vyrų krūtų augimą lemia svorio priaugimas ar hormoniniai receptinių vaistų šalutiniai poveikiai. Vis daugiau atvejų taip pat siejama su anabolinių steroidų vartojimu bei kanapių rūkymu, kuris, kaip manoma, mažina testosterono lygį.
Ekspertai sako, kad šios būklės nereikėtų nuvertinti – bent jau todėl, kad retais atvejais ji gali būti krūties vėžio požymis; apie vieną procentą visų krūties vėžio atvejų nustatoma vyrams.
Kad ir kokia būtų priežastis, daugelis vyrų su tuo tiesiog susitaiko – arba dėl gėdos, arba manydami, kad jų atvejis per lengvas.
Kaip sumažinti vyrišką krūtinę?
Yra žingsnių, kurių vyrai gali imtis, kad išvengtų ginekomastijos, ir gydymo būdų, kurie ne visada reikalauja brangios operacijos.
Pirmiausia bet kokie pokyčiai krūtinės srityje turėtų būti patikrinti gydytojo, kad būtų atmestas vėžio pavojus.
Plastikos chirurgas Mo Akhavani sako: „Ypač reikia sunerimti, jei tai paveikia tik vieną krūtinės pusę arba jei iš spenelio pasirodo kraujas ar išskyros.“
Be to, vienas dažniausių veiksnių, kodėl vyrams pradeda didėti krūtys, yra antsvoris.
„Riebalai organizme paverčia testosteroną į estrogeną, o tai gali lemti krūtinės audinio augimą. Matau daug jaunų vyrų, kurie vaikystėje buvo nutukę – per brendimą jų krūtinės greitai padidėja ir tai veda prie ginekomastijos. Vėliau, kai sulieknėja, lieka didelė krūtinė“, – sako plastikos chirurgas Paulas Harrisas iš BAPRAS.
Nors svorio metimas ir fizinis aktyvumas kai kuriems vyrams padeda sumažinti riebalinį audinį ir pagerinti būklę, tai ne visada veiksminga.
„Kartais dieta ir sportas padeda sumažinti riebalus, bet dažnai ne – krūtinė nėra ta vieta, nuo kurios lengva atsikratyti riebalų. Vis dėlto verta pirmiausia tai pabandyti“, – sako plastikos chirurgas.
Dėl vyriškos krūtinės atsiradimo gali būti kalti hormonai
P. Harrisas priduria, kad net numetus svorio, dažnai vyrai vis tiek lieka su „vyriškomis krūtimis“, todėl gali prireikti chirurginio šalinimo – tiek dėl perteklinės odos kiekio, tiek dėl to, kad ginekomastija ne visada susijusi tik su dideliu riebalų kiekiu.
Kai kuriais atvejais ją sukelia liaukinio audinio augimas – jis tvirtesnis nei riebalai ir primena subrendusios moters krūtį.
Šis tipas dažnai susijęs su hormonų disbalansu, kurį gali sukelti receptiniai vaistai, mažinantys testosteroną, didinantys estrogeną arba tiesiogiai veikiantys krūtinės audinį.
Dažniausi iš jų – spironolaktonas, skiriamas širdies nepakankamumui, hipertenzijai ir kepenų ligoms gydyti, bei finasteridas, vartojamas prostatos padidėjimui ar vėžiui gydyti.
Rūgšties refliukso gydymui skirtas cimetidinas ir antipsichotinis vaistas risperidonas taip pat žinomi kaip vyriškos krūtinės augimą sukeliantys preparatai.
Viena iš išeičių – ginekomastijos operacija
Jei gydytojas įtaria, kad kalti vaistai, galima juos pakeisti kitais, ir problema turėtų išnykti. Vis dėlto, galima ir operacija, jei kitos priemonės nepadeda.
Yra dvi pagrindinės procedūros: riebalų nusiurbimas (liposukcija), kuris palieka minimalias žymes, ir ginekomastijos operacija, kai pašalinamas liaukinis audinys bei sutraukiama oda.
„Dažnai vienos pačios liposukcijos užtenka tiems, kurie turi vadinamąją pirmo laipsnio ginekomastiją, kai to priežastis – riebalų perteklius. Kitais atvejais reikalinga operacija“, – pridūrė plastikos chirurgas.
