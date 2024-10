Paaiškėjo, kodėl Meghan Markle vėl nebemūvi sužadėtuvių žiedo

Meghan Markle per dar vieną savarankišką vizitą buvo pastebėta nebedėvinti sužadėtuvių žiedo. Pasirodo, kad žiedas tuo metu buvo taisomas, todėl ant Meghan Markle rankos nebuvo galima jo pastebėti. Vis dėlto daugelis žmonių komentavo, kad galbūt ji nedėvi žiedo, nes jis jai „nepatinka ir atrodo negražus“.

Į vizitus keliauja be princo Harry

Be žiedo ji buvo pastebėta tada, kai Sasekso hercogienė minėjo Tarptautinę mergaitės dieną, lankydamasi organizacijoje „Girls Inc. of Greater Santa Barbara“, kuri rūpinasi jaunų mergaičių ugdymu. Vizito metu, be princo Harry, Meghan buvo pastebėta dalyvaujanti įvairiose veiklose su jaunuoliais, įskaitant piešimą ir rankdarbius.

Renginio metu ji vilkėjo elegantiškas baltas plačias kelnes, mėlynus „Ralph Lauren“ marškinėlius ir, žinoma, buvo pasipuošusi keliais papuošalais, įskaitant vėrinį ir apyrankes. Tačiau atrodo, kad vieno garsiausių jos papuošalų – sužadėtuvių žiedo – trūko, nors ji vis dar dėvėjo vestuvinį žiedą.

Žiedo dingimo faktas paaiškėjo, kai Sasekso sutuoktiniai, regis, naujai ėmė dirbti. Harry ir Meghan pastaruoju metu daugybę kartų buvo pastebėti atskirai. Haris keliauja po pasaulį, sustodamas Niujorke, Londone ir pietų Afrikoje, propaguodamas jam artimus dalykus, skelbiama mirror.co.uk.

Tuo tarpu Meghan taip pat dalyvavo prašmatniame labdaros pokylyje, skirtame Los Andželo vaikų ligoninei, kur raudonuoju kilimu žengė vilkėdama įspūdingą suknelę. Tą vakarą ji iš tiesų pasirodė mūvinti žiedą.

„Akivaizdu, kad vystosi dvilypis požiūris“, – artimas bičiulis sakė žurnalui „People“. Kitas draugas pridūrė: „Hercogas ir hercogienė dabar pasiekė savo tikslą kaip asmenybės – ne tik kaip pora. Hercogas, atrodo, susikoncentravęs į savo mecenatystę, o hercogienė – į verslumą“.

Prabangus žiedas iš Botsvanos

Princas Harry jai žiedą įteikė 2017 m., kai Kensingtono rūmuose uždavė lemtingąjį klausimą. Jis sukūrė nuostabų papuošalą su dviem deimantais iš savo mamos princesės Dianos kolekcijos ir vienu iš Botsvanos (valstybė Pietų Afrikoje, – tv3.lt) ant paprastos auksinės juostelės.

„Žiedas yra iš geltono aukso, nes jis yra jos mėgstamiausias, o pagrindinį akmenį parsigabenau iš Botsvanos, o mažieji deimantai abiejose pusėse yra iš mano mamos papuošalų kolekcijos, kad ji būtų tikra, jog yra su mumis šioje beprotiškoje kelionėje kartu“, – duodamas interviu sužadėtuvių proga sakė Harry.

Tačiau nepraėjus nė dvejiems metams, žiedas atrodė visai kitaip po naujo dizaino, kurį Meghan parodė 2019 m. „Trooping the Colour“ ceremonijoje. Iki tol Meghan žiedą nešiojo ant plonesnės mikroplyšinės juostelės – kartu su kitu nuostabiu žiedu.

Praėjusiais metais Meghan pasirodė daugybėje renginių, įskaitant „Invictus Games“ žaidynes Diuseldorfe, kur ji vėl buvo pastebėta be žiedo. Tačiau tuo metu kalbėdamas su „Page Six“ šaltinis teigė, kad žiedas buvo „taisomas“, todėl jo ir nėra ant jos bevardžio piršto.

Tačiau jis vėl atsirado ant jos piršto šių metų pradžioje, kai ji su Hariu keliavo į Jamaiką į filmo „Bob Marley“ premjerą.