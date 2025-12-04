Paaiškėjo, kam prieš mirtį popiežius paliko dalį savo turto

Pasak jos, pontifiko testamente nurodyta, kad dalis jo lėšų turi būti skirta greitosios pagalbos automobiliams Ukrainai pirkti, konkrečiai paminint karo zonas.
Popiežius Pranciškus dalį savo turto paliko Ukrainai
Kaip rašo „BILD“, Lucía (Luisia) Caram nuo 2022 m. vasario kelis kartus lankėsi Ukrainoje vykdydama humanitarines misijas.
Vienuolė teigė, kad ją labai sujaudino popiežiaus Pranciškaus gestas, kuris per visą savo gyvenimą jai ne kartą žadėjo paramą, rašo newsukraine.rbc.ua.
„Bet niekada nesitikėjau, kad tai įvyks tokia forma“, – jos žodžius cituoja leidinys.
Popiežius Pranciškus mirė 2025 m. balandžio 21 d. po sunkios ligos.
Pontifikas ne kartą reiškė paramą Ukrainai ir ragino siekti taikos, nors kai kurie jo pareiškimai buvo gana kontroversiški.
Jis reiškė solidarumą nuo karo kenčiantiems ukrainiečiams ir ragino teikti humanitarinę pagalbą.
Taip pat ragino konfliktuojančias puses pradėti dialogą, pabrėždamas, kad tai vienintelis kelias taikai pasiekti.
Pontifikas reguliariai ragino tikinčiuosius melstis už taiką Ukrainoje ir už Ukrainos žmones.
Popiežius Pranciškus kelis kartus susitiko su Ukrainos politikais ir religiniais lyderiais aptarti padėties Ukrainoje, taip pat su Ukrainos pabėgėliais. Jis priėmė kvietimą apsilankyti Ukrainoje 2025 m.
