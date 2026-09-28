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Virginijus Sinkevičius apie sprendimus dėl degalų kainų: tai turi būti orientuoti į pažeidžiamiausius žmones

2026-09-28 08:49 / šaltinis: BNS
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2026-09-28 08:49
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Valdančiosios koalicijos partneriams trečiadienį planuojant tartis dėl aukštumas pasiekusių degalų kainų suvaldymo, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako, kad priemonės turėtų būti orientuotos į labiausiai pažeidžiamus gyventojus, kuriems išlaidos kurui sudaro reikšmingą pajamų dalį.

Koalicinės tarybos posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
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Valdančiosios koalicijos partneriams trečiadienį planuojant tartis dėl aukštumas pasiekusių degalų kainų suvaldymo, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako, kad priemonės turėtų būti orientuotos į labiausiai pažeidžiamus gyventojus, kuriems išlaidos kurui sudaro reikšmingą pajamų dalį.

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„Žmonėms reikia gyventi šiandien, išlaidos kurui Lietuvoje tikrai sudaro kritinę dalį gyventojų išlaidų, ir šiuo atveju, pagal pastarųjų metų kainų augimą, jeigu ta dalis yra apie 100 eurų per mėnesį, tai yra tikrai ženkli dalis, ypač tų gyventojų, kurie gyvena regionuose, pažeidžiamiausių mūsų valstybės šeimų“, – LRT radijui pirmadienį sakė V. Sinkevičius.

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„Pagrindinis rūpestis, ką demokratai ir akcentuoja, yra mūsų šalies gyventojai, kurių atlyginimai neaugo tiek per metus, virš 50 procentų, ir išlaidos kurui ženkliai padidėjo. Pasirinkimo jie per naktį persėsti į elektromobilį ar dar kažką neturi, tai šiuo atveju dėl to Vyriausybė turi reaguoti“, – pridūrė jis.

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Savo ruožtu socialdemokratas Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas ragina prieš priimant sprendimus įvertinti valstybės finansines galimybes.

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„Aš sveikinu visas priemones, kurias bet kas siūlo, tik aš, kaip Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, kartojau jūsų kolegoms jau ne kartą, kad man labiau tinka posakis, kad pirma pinigai, po to kėdės (...). Mes išlaidose jau įlindę į raudoną zoną, tai yra mes pagal Europos reikalavimus viršijame savo išlaidų eilutę, nors žadėjome neperžengti 5,2 procento“, – LRT radijui sakė A. Sysas.

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„Reikia susėsti, diskutuoti ir po to išeiti su informacija, nes mes dažnai prižadame rinkėjams labai daug gražių dalykų, o po to jų neįvykdome. Tai yra blogiausia, ką mes galime padaryti, tai reikia pirma apsitarti, matyti visus skaičius ir tada kalbėti apie tai, kad padarysim tą ar kitą“, – pridūrė jis.

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FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

Tuo metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos narė Aušrinė Norkienė teigė, jog svarstant galimybę kompensuoti kylančias kainas reikėtų galvoti ne tik apie gyventojus, bet ir verslą.

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„Ne tik apie gyventojus reikia galvoti (...), žiema artėja, tie patys verslai, tie patys ūkininkai, aš girdžiu, jau pristabdo veiklas ir čia jau kyla kitokių grėsmių. Manau, kad kompensavimo mechanizmo galbūt galime ieškoti, galbūt laikinai galime įvedinėti ir siūlomą akcizo sumažinimą“, – aiškino A. Norkienė.

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V. Sinkevičiaus teigimu, verslo padėtis dėl augančių degalų kainų yra lengvesnė, nes jis pigesnių degalų gali įsipilti kaimyninėse šalyse.

„Kalbant apie verslą ir konkurencingumą (...), te nesupyksta, ypač mūsų vežėjai, bet jų padėtis yra kur kas lengvesnė, nes visgi tos kainos Lietuvoje nekyla izoliacijoje, jos kyla ir kitose valstybėse, ir jie gali išrašyti didesnę sąskaitą, gali užsipilti toje pačioje Lenkijoje“, – sakė politikas.

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Kaip rašė BNS, V. Sinkevičius praėjusį ketvirtadienį pranešė šią savaitę kviečiantis valdančiųjų koalicijos tarybos posėdį, kuriame siūlys tartis, kaip suvaldyti degalų kainų poveikį gyventojams ir verslui.

„Vyriausybė ir valdančioji koalicija negali tik stovėti šalia ir žiūrėti, kas vyksta. Žmonėms lygiai taip pat reikalingi atsakymai. Demokratai padėjo planą ant stalo. Be jokios abejonės, ir kitų pasiūlymų mes laukiame, kokie tai galėtų būti sprendimai, kokie tai galėtų būti veiksmai“, – pirmadienį teigė europarlamentaras.

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„Vardan Lietuvos“ pirmininkas siūlo  10 centų už litrą mažinti dyzelino akcizą, stebėti degalų kainas, įstatymu įtvirtinti tvarką, kaip suvaldyti padėtį degalų kainai pasiekus nustatytą kritinę ribą.

„Net jeigu dabar nesutarsim dėl (kuro akcizo – BNS) mažinimo, mes vis tiek kažkuriuo metu mažinsime tą akcizą, nes tiesiog kitos priemonės sureaguoti nėra“, – sakė V. Sinkevičius.

Politikas ragina nustatyti tikslinę pagalbą žmonėms, kuriems automobilis ar viešasis transportas yra būtinas norint pasiekti darbo vietą, pavyzdžiui, darbdaviai galėtų apmokėti ar kompensuoti darbuotojo kelionę į darbą, kai atstumas viršytų 20 kilometrų, būtų laikomos neapmokestinamosiomis pajamomis.

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