Paaiškėjo dingusios 34-erių lietuvės paieškų atomazga: viskas įvyko žaibiškai

Socialiniame tinkle „Facebook“ apie sėkmingai pasibaigusią paiešką skelbė Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
Išėjus ir negrįžus seseriai viskas vyko žaibiškai
Kad moteris dingo, pastebėjo ir pranešė jos sesuo – apie 18 val. paskambinusi policijai pasakė, kad sveikatos sutrikimų turinti sesuo išėjo iš namų ir negrįžo.
Sureaguota nedelsiant ir pradėta paieška. Į ją įsitraukė ne tik policija ir policijos remėjai – į pagalbą pasitelkti ir naktinio matymo bepiločiai orlaiviai su termovizoriais.
Glaudus bendradarbiavimas surėmus pečius ir modernių technologijų panaudojimas davė rezultatą, apie 22.20 val. pastebėjus siluetą ir pasitelkus sesers balso įrašą, moteris rasta ir perduota medikams.
„SĖKMINGA PAIEŠKA ANYKŠČIŲ RAJONE: moteris surasta naktį pasitelkus modernias oro stebėjimo priemones ir sesers balsą!
2025 m. rugpjūčio 4 d., apie 18 val., į Utenos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris, pranešdama, kad tą pačią dieną, apie 11 val., iš namų Anykščių r., Svėdasų sen., išėjo ir iki šiol negrįžo jos 1991 m. gimusi sesuo, turinti sveikatos sutrikimų.
Į pagalbos prašymą policija reagavo nedelsdama – buvo pradėta dingusios moters paieška. Prie jos prisijungė „Dronų Kuopa“ nariai, pasitelkę naktinio matymo bepiločius orlaivius su termovizoriais, taip pat aktyviai įsitraukė Utenos policijos rėmėjai.
Apie 22.20 val., už kelių kilometrų nuo gyvenamosios vietos, atviroje pievoje bepilotis orlaivis užfiksavo žmogaus siluetą. Paleidus specialiai parengtą garso įrašą su sesers balsu, moteris sureagavo – tai padėjo paieškos grupei tiksliai nustatyti jos buvimo vietą. Išsekusi ir pavargusi, ji buvo nedelsiant perduota medikams.
Ši jautri, bet sėkmingai pasibaigusi operacija dar kartą įrodo, kokią didelę reikšmę turi glaudus policijos, bendruomenės ir rėmėjų bendradarbiavimas, taip pat šiuolaikinių technologijų – bepiločių orlaivių, termovizorių ir garso įrašų – panaudojimas žmonių paieškos ir gelbėjimo darbams.
Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šios sėkmingos paieškos!“ – dalijosi Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
Iš surastos moters sesers – nuoširdi padėka
Vakar policijos komisariatas pasidalijo ir nuoširdžia moters padėka už pagalbą ieškant ir suradus jos seserį:
„Nuoširdi moters PADĖKA už tai, kad sesuo grįžo į namus!
„Nuoširdžiai dėkoju Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams, policijos rėmėjams ir „Dronų kuopos“ nariams – visiems, kurie prisidėjo prie mano sesers paieškos Anykščių rajone.“
Padėkos žodį taria surastos moters sesuo:
Mindaugui Navikui – Utenos r. PK Reagavimo skyriaus vyriausiajam tyrėjui;
Nerijui Veršeliui – Anykščių r. PK Reagavimo skyriaus vyriausiajam patruliui;
Lukui Uzdrai – Anykščių r. PK Reagavimo skyriaus vyresniajam tyrėjui;
Giedriui Gliaudeliui – Anykščių r. PK Reagavimo skyriaus vyresniajam tyrėjui;
Karoliui Mikuckiui – Anykščių r. PK Reagavimo skyriaus vyriausiajam patruliui.
„Dėkoju ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie paieškos. Jūsų atsidavimas, susitelkimas ir žmogiškumas paliko gilų pagarbos jausmą. Ačiū, kad buvote šalia.“
Trumpai primename apie įvykį: Rugpjūčio 4 d. iš namų išėjusi moteris buvo ieškoma Anykščių rajono apylinkėse. Paieškoje dalyvavo policijos pareigūnai, policijos rėmėjai ir „Dronų kuopos“ nariai. Pasitelkus bepiločius orlaivius, termovizorių ir artimųjų balsu įrašytą garsą, vakare moteris buvo pastebėta išsekusi atviroje pievoje ir perduota medikams.
GINTI. SAUGOTI. PADĖTI.“
