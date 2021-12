Orkaitėje keptas plovas pagal Liuciją: gausis dar skanesnis

„Daug kas plovą gamina puode ant viryklės, tačiau orkaitėje plovas gaunasi taip pat be galo skanus. Be to, nereikia jaudintis, kad plovas gali prisvilti, kas nors išbėgs, ar pan. Tiesiog sudėjai viską į troškinimo indą, ir pamiršai kuriam laikui. Beje, ant plovo išdėliojus česnako skilteles ir sviesto gabalėlius – plovas išeina dar gardesnis. Tiesa, kiaulienai pagardinti galite rinktis mėgstamiausius prieskonius. Skanaus!“, – rašo „Lithuanian in the USA“ tinklaraščio autorė.

REKLAMA

REKLAMA

Plovas keptas orkaitėje

Jums reikės:

700 g kiaulienos sprandinės; 300 g ryžių; 3 vidutinio dydžio morkų; 2 vidutinio dydžio svogūnų; 150 g pomidorų padažo; 10 česnako skiltelių; 50 g sviesto; 1 arb. š. saldžiosios paprikos miltelių; 1 arb. š. česnako miltelių; 2/3 druskos; 0,5 arb. š. džiovintų petražolių; 1/3 arb. š. džiovinto mairūno; 1/3 juodųjų pipirų; 1/3 arb. š. kumino miltelių; aliejaus (kepimui)

Kiaulieną supjaustome nedideliais gabalėliais. Sumaišome su visais prieskoniais.

Keptuvėje įkaitiname aliejų ant aukštesnės vidutinės ugnies. Sudedame kiaulieną, kepiname, kol gražiai apskrunda. Tada sudedame į didelį stiklinį indą (būtinai su dangčiu), skirtą kepimui orkaitėje.

Morkas ir svogūnus nulupame. Morkas sutarkuojame stambia tarka, o svogūnus susmulkiname.

Orkaitę įkaitiname iki 200 C.

Keptuvėje įkaitiname šiek tiek aliejaus, sudedame susmulkintas daržoves ir kepiname ant vidutinės ugnies, kol daržovės suminkštėja. Pagardiname pora žiupsnelių druskos ir juodųjų pipirų. Iškepusias daržoves sudedame ant kiaulienos gabalėlių. Užtepame pomidorų padažo.

REKLAMA

REKLAMA

Ryžius sudedame į sietelį ir nuplauname šaltu vandeniu. Po to paskirstome ant daržovių.

Plovą užpilame verdančiu vandeniu. Vanduo turi būti per pirštą virš ryžių. Kepimo indą uždengiame ir plovą dedame į orkaitę kepti 30 minučių. Po to ištraukiame, išdėliojame nuluptas česnako skilteles, išdėliojame sviesto gabalėlius, apibarstome druska, uždengiame dangčiu ir kepame orkaitėje dar 15 minučių. Skanaus!

Šaltinis: „Lithuanian in the USA“