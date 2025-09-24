Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Nuo „visi jie vienodi“ – iki diskusijų apie derliaus metus: vyno kultūros evoliucija nebūtų įvykusi be nuoseklaus darbo

2025-09-24 10:49
„Koks skirtumas, visi jie vienodi“, – tokia fraze savo pasirinkimą dar prieš dešimtmetį palydėdavo dažnas vyno pirkėjas. Šiandien vis daugiau žmonių, prieš išsirinkdami gėrimą, klausia apie derliaus metus, vyno namų istoriją ir gamybos subtilybes. Ir ne tik klausia, bet ir gauna profesionalius atsakymus. Šis pokytis – ne atsitiktinumas, o sistemingo edukacinio darbo rezultatas.

Nuo „visi jie vienodi“ – iki diskusijų apie derliaus metus: vyno kultūros evoliucija nebūtų įvykusi be nuoseklaus darbo

Kaip Lietuvoje vyko vyno kultūros evoliucija, savo akimis iš arti matė daugkartinis Lietuvos someljė čempionatų prizininkas, bendrovės „MV GROUP Distribution LT“ ambasadorius Edgaras Kazokaitis. 

Prieš dešimt metų į Londoną išvykęs ir Anglijos sostinėje vynu susidomėjęs Edgaras šiame mieste dirbo tokiose vietose kaip modernus japonų virtuvės restoranas ROKA ar privačios narystės klubas prestižiniame Knightsbridge rajone. Jame išsirinkti vyną E. Kazokaitis padėdavo pasaulinio lygio politikams, kino ir muzikos pasaulio žvaigždėms.

Tačiau didžiausią įspūdį jam darė ne šio visuomenės elito, o paprastų londoniečių požiūris į vyną.

„Vynas buvo neatsiejama kiekvienos vietinių gyventojų vakarienės dalis. Į šį gėrimą buvo žiūrima ne kaip priemonę apsisvaiginti, o kaip į papildomą gurmanišką patirtį suteikiantį lygiavertį vakarienės elementą“, – prisimena E. Kazokaitis.

Stiprėjanti pokyčių banga

Grįžus pasisvečiuoti į namus tekdavo pripažinti, kad Lietuvai iki tokio lygio vyno kultūros dar reikia gerokai augti. Someljė profesija praktiškai neegzistavo, restoranų padavėjai svečiams dažniausiai siūlydavo „mūsų populiariausią vyną“, o jei ir atsirasdavo žmonių, galinčių suteikti profesionalią konsultaciją, žmonės patarimais nepasitikėdavo ir rinkdavosi plačiausiai žinomus gėrimus.

„Ir taip buvo Vilniuje, kuriame aptarnavimo lygis buvo aukštesnis nei kituose miestuose. Apie mano gimtąjį Panevėžį net nėra kalbos – ten vynas tuo metu buvo traktuojamas tik kaip moterų gėrimas, nevertas rimto dėmesio“, – šypteli Edgaras. 

Tačiau jis patikina, kad šiandien situacija yra visiškai pasikeitusi, mūsų šalies gyventojai vis labiau domisi, ką pila sau į taurę, o Lietuva sparčiai artėja prie vyno kultūros tradicijomis garsėjančių šalių. Prie to prisidėjo ir pats E. Kazokaitis, po septynerių metų Londone grįžęs į Lietuvą, prisijungęs prie bendrovės „MV GROUP Distribution LT“ ir pradėjęs intensyvią edukacinę veiklą, vyno paslapčių mokydamas kitus gėrimų sektoriaus profesionalus, kad šie įgytas žinias skleistų vis plačiau.

„Mūsų tikslas – ne tik pristatyti geriausius pasaulio gėrimus, bet ir ugdyti kultūrą, kuri leistų juos tinkamai įvertinti. Todėl nuolat investuojame į savo darbuotojų profesionalumą ir žiniomis dalijamės su partneriais – restoranais, parduotuvėmis. O kiekvienas išmokytas specialistas tampa nauju gėrimų kultūros ambasadoriumi savo profesinėje veikloje. Tai leidžia pokyčių bangai įgauti vis daugiau jėgos“, – edukacijos reikšmę akcentuoja E. Kazokaitis.

Tikslas – geriausia kliento patirtis

E. Kazokaitis sako, kad augantis susidomėjimas aukštesnio lygio gėrimais matomas tiek profesionaliame, tiek vartotojų lygmenyje. Someljė čempionatai kasmet sulaukia vis daugiau dalyvių, o į plačiajai visuomenei skirtus vyno festivalius ir parodas bilietai išgraibstomi akimirksniu. Tai rodo, kad daugėja žmonių, norinčių gėrimus pažinti giliau.

„Tai puiku, tačiau reikia pripažinti, kad ne visi žmonės turi noro ar laiko specialiai domėtis, tačiau jie taip pat nori prie restorane užsisakyto patiekalo gauti geriausiai parinktą vyną. O tai reiškia, kad aptarnavimo sektoriaus darbuotojų profesionalumas įgyja labai didelę reikšmę, nes nuo jų rekomendacijų priklausys, kokią patirtį gaus klientas“, – pažymi gėrimų profesionalas. 

Pastaruoju metu E. Kazokaitis yra atsakingas už „MV GROUP Distribution LT“ asortimento populiarinimą ir kaip ambasadorius daug keliauja po įvairius miestus ir miestelius pristatydamas produktus, edukuodamas aptarnaujanti restoranų, barų ir kavinių personalo narius, kad šie galėtų savo svečiams sukurti kitokią patirtį. Tai pat Edgaras prisideda prie mažmeninių „Bottlery“ parduotuvių darbuotojų mokymų ir asortimento formavimo.

„Pagrindinis mano tikslas – kuo paprasčiau paaiškinti gėrimų pasaulį ir paskatinti žmones jais domėtis bei atsakingai vartoti. Noriu tikėti, kad savo veikla prisidedu gėrimų kultūros augimo“, – sako E. Kazokaitis.

Straipsnį parengė: „UAB MV Group Production“.

