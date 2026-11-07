Nuo orchidėjų nenukris nė vienas žiedas – venkite 1 didelės klaidos

Šaltuoju metų laiku kambarinėms gėlėms taip pat reikia dėmesio. Orchidėjų žiedų kritimą gali lemti ne tik natūralus žydėjimo ciklas, bet ir netinkama priežiūra, temperatūros pokyčiai ar per didelis vandens kiekis, rašoma express.co.uk.
Dažniausia klaida – per gausus laistymas
Viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių orchidėjos gali per anksti prarasti žiedus, yra per gausus laistymas. Kai šaknys nuolat būna drėgnos, joms ima trūkti oro, gali prasidėti puvimas. Pažeistos šaknys nebegali tinkamai aprūpinti augalo vandeniu ir maistinėmis medžiagomis.
Augalų ir gėlių specialistė Lucy Hook atkreipė dėmesį, kad prieš laistant verta patikrinti, ar augalui iš tiesų reikia vandens.
Tam galima panaudoti pirštą arba medinį pagaliuką – įkišus jį į substratą lengviau suprasti, ar šis dar drėgnas. Jeigu žemė sausa, orchidėją galima palaistyti.
Jeigu pastebėjote supuvusių šaknų, jas reikėtų atsargiai pašalinti, o augalą persodinti į šviežią orchidėjoms skirtą substratą.
Vis dėlto svarbu nepadaryti ir priešingos klaidos – neleisti augalui visiškai išdžiūti. Per mažas vandens kiekis taip pat gali pakenkti besiformuojantiems žiedams, o užmirkęs substratas pažeidžia šaknis.
Žiedus orchidėjos gali numesti dėl temperatūros pokyčių
Orchidėjoms nepatinka staigūs aplinkos pokyčiai. Šaltuoju metų laiku jų būklę gali pabloginti šaltas oras, sklindantis pro langus ar duris, taip pat šildytuvų ir radiatorių skleidžiama šiluma.
Sodininkystės specialistas Davidas Denyeris pabrėžė, kad staigūs temperatūros svyravimai, šaltas skersvėjis, šviesos trūkumas ir per arti radiatorių laikomos orchidėjos gali pradėti mesti žiedus arba dar neišsiskleidusius pumpurus.
Orchidėjos kilusios iš tropinių ir subtropinių Azijos regionų, todėl namuose joms svarbu užtikrinti kuo stabilesnes sąlygas. Sausas patalpų oras, ypač šildymo sezono metu, taip pat gali paskatinti pumpurų džiūvimą ir kritimą.
Ne visi nukritę žiedai reiškia problemą
Kartais orchidėjų savininkai sunerimsta be reikalo. Šių augalų žydėjimas natūraliai baigiasi, todėl po kelių savaičių ar mėnesių žiedai pradeda kristi.
Specialistė Lucy Hook priminė, kad įprastas orchidėjų žydėjimo laikotarpis gali trukti apie tris mėnesius. Jeigu augalas žydėjo ilgą laiką, žiedų kritimas gali būti visiškai natūralus procesas.
Tačiau jeigu jie nukrinta gerokai anksčiau, verta patikrinti augalo priežiūros sąlygas.
Kaip padėti orchidėjai ilgiau išlaikyti žiedus?
Specialistai pataria pirmiausia parinkti tinkamą vietą ir vazoną. Orchidėjoms reikalingas geras vandens nutekėjimas, todėl verta rinktis vazoną su drenažo skylutėmis. Po laistymo jame neturėtų likti susikaupusio vandens.
Taip pat rekomenduojama:
- Parinkti šviesią vietą. Orchidėjos geriausiai jaučiasi ten, kur gauna daug išsklaidytos šviesos, tačiau nėra veikiamos tiesioginių saulės spindulių.
- Saugoti nuo skersvėjų. Nelaikyti prie dažnai varstomų langų, lauko durų ar oro kondicionierių.
- Nestatyti prie radiatorių. Tiesioginis šilumos šaltinis gali išsausinti aplinką ir sukelti augalui stresą.
- Per dažnai nekeisti vietos. Radus tinkamą vietą, geriau joje ir palikti orchidėją, kad augalas priprastų prie stabilių sąlygų.
Ar verta orchidėjas laistyti ledukais?
Dar vienas specialistų aptariamas būdas – orchidėjų laistymas ledo kubeliais. Pasak sodininkystės eksperto Davido Denyerio, toks metodas gali padėti tiksliau kontroliuoti vandens kiekį.
Tirpstant ledukams vanduo išsiskiria palaipsniui, todėl augalą lengviau palaistyti nepadauginant drėgmės. Tyrimai su orchidėjomis parodė, kad tinkamai naudojami ledo kubeliai sveikiems augalams nepadarė reikšmingos žalos.
Vis dėlto svarbiausia stebėti pačias augalo šaknis ir substrato drėgnumą. Vieno laistymo būdo, kuris tiktų visoms orchidėjoms, nėra.
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