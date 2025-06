Nuo 3 vaikų atskirtas vyras įsitikinęs – žmoną nuteikinėjo: „Socialinės darbuotojos turėtų šeimas taikyti“

Vos 32-ejų Darius turi stiprią priklausomybę alkoholiui, o tai griauna šeimos ramybę ir jo santykius su Sandra. Po 10 metų bendro gyvenimo moteris ir trijų vaikų mama pareiškė, kad nori skyrybų.

Buvo paskirtas smurto artimoje aplinkoje orderis

Po vienų jų namuose vykusių išgertuvių su draugu vyriškiui buvo uždrausta matytis su savo atžalomis.

„Aš gėriau su savo kaimynu, muštynių nebuvo, bet buvo triukšmas. Aš žvejys, balkone sėdėjome, meškeres tvarkiau, o vaikai buvo lauke. Sandra pasakė, kad eičiau į kitą kambarį pamiegoti, aš nuėjau be piktumų be nieko, o po to mane jau kelia policija, sako, kad skiria 15 dienų arešto orderį“, – lemtingą vakarą nušvietė Darius.

Policijos pareigūnai išvežė Darių ir prigrasino jam artimiausiu metu negrįžti, tačiau jis priėmė labai pavojingą sprendimą ir dar tą patį vakarą sugrįžo į namus, dėl ko buvo priverstas ilgam atsiriboti nuo savo šeimos.

„Jie vėl atvažiavo, Sandra pasakė, kad Dariaus nėra, o aš įlindau į dukrytės spintą. Sako nėra, ieškokite, o aš kaip tik sukosėjau netyčia. Paklausė, ar tu čia miegi ir tuo pat metu atvažiavo socialinės darbuotojos. Jos visus iki vieno mano daiktus surinko ir išnešė į lauką“, – kaip buvo surastas pareigūnų ir išprašytas iš namų pasakojo jis.

Žmogus tvirtina, kad socialinė darbuotoja, kuri lanko jų šeimą, jo mylimajai draudžia su juo bendrauti. Šeimos padėtis ir taip yra labai sudėtinga, o specialistės esą viską tik dar labiau blogina.

„Socialinė darbuotoja liepė mane užblokuoti, sakė, kad labai gerai padarė. Nepriimk į namus, surink visus daiktus. Tai aš kiek suprantu, socialinės darbuotojos turėtų šeimas taikyti...“, – įsitikinęs vyriškis.

Po šio įvykio Darius tris savaites gyveno savo tėvų namuose, o alkoholis tapo nuolatiniu palydovu.

„Jaučiu, kad mano gyvenimas tuoj pasibaigs. Pas tėvus gyvenu 3 savaites, nebuvo dienos, kai buvau blaivus, atsikeliu ir vėl pilu“, – atviravo jis ir maldavo „TV Pagalbos“ komandos padėti jam pradėti gydymą.

Prašė Sandros leisti sugrįžti į šeimą

Atrodo, kad dabar vyras jau pasiruošęs padaryti bet ką, kad tik išsaugotų šeimą. Bet ar ne per vėlai susigriebė? Šeimos namų durų spyna jau pakeista, padėtį akylai stebi specialistai, kad vaikai galėtų augti saugioje aplinkoje.

Gelbėtoja Gerda Žemaitė kartu su Dariumi nuvyko pas Sandrą. Ji apie vyro grįžimą namo atsisakė net kalbėti. Ji tvirtino, kad, pirmiausia, vyras turi pats suprasti, kad savo rankomis drasko šeimą.

„Jis nesitvarko gyvenimo savo, tai kiek čia su juo galima žaisti... Jeigu susitvarko savo problemą, tai gal ir galėtų grįžti“, – antrą šansą vyrui tikino galinti suteikti Sandra.

Moteris patikino, kad, jei būtų žinojusi, kaip padėti Dariui, seniai būtų tai padariusi.

„Buvai užsikodavęs prieš metus, ar padėjo? Jau tvarkaisi kiek metų“, – savo mylimojo galimybe pasikeisti labai abejojo ji.

Netrukus Darius davė pažadą, kad daugiau prie vaikų nebegers.

„Geriau su vaikais nueisiu prie ežero. Jau man nuo to gėrimo pačiam galas pareina, tikiuosi iš jūsų paskutinės pagalbos... Nes nenoriu netekti šeimos“, – naują gyvenimo etapą tikino norintis pradėti Darius.

Ar patikės Sandra savo mylimojo pažadais?

Pagal laidą „TV Pagalba“ parengtas straipsnis pirmą kartą buvo publikuotas 2024 m. rugsėjo 17 d.