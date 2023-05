REKLAMA

„Tai, kad lietuviai atostogas planuoja iš anksto, jau galime vadinti tendencija. Kitos žiemos sezonui pristatome tris naujas kryptis, be to, plečiame egzotinių kelionių vietų ir krypčių pasiūlą. Reaguojame į tai, kad keliautojai vis labiau domisi jomis ir ieško galimybių poilsį derinti su darbu“, – sako „Novaturo“ grupės vadovas Vitalij Rakovski.

V. Rakovski priduria, kad įmonių grupės stiprybė yra ekspertiškumas, stebint paklausos pokyčius ir operatyviai į juos reaguojant. Įprastai į turizmo rinką ateinantys nauji žaidėjai orientuojasi vien į patikrintas, daugelio siūlomas kelionių kryptis, o įmonės turimos kompetencijos leidžia pirmiesiems rinkoje pristatyti naujienas, prisitaikyti prie keliavimo įpročių ir netgi juos formuoti.

„Novaturas“ pristato naujas kryptis: žiemos atostogoms skraidins į Jordaniją, Vietnamą ir Austriją (5 nuotr.) Zalcburgas, Austrija Wadi Rum dykuma Jordanija Vietnamas +1 Petra, Jordanija Austrijos Alpės

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Novaturas“ pristato naujas kryptis: žiemos atostogoms skraidins į Jordaniją, Vietnamą ir Austriją

Būsimą žiemos sezoną „Novaturas“ kviečia aplankyti naujas, po ilgesnio laiko sugrįžtančias kryptis – Jordaniją bei Vietnamą, į kurias skraidins iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Be to, populiarias slidinėjimo kryptis Italijoje bei Prancūzijoje bendrovė papildė Austrija.

Fiksuodama išaugusią kelionių į egzotines kryptis paklausą, bendrovė kitos žiemos sezonui padidino vietų pasiūlą jose. Iš viso siūloma net 12-a tolimųjų krypčių, tarp kurių – Tailandas, Šri Lanka, Meksika, Balis, Maldyvai, Seišeliai, Dominikos Respublika, Zanzibaras, Vietnamas ir kitos. Kai kurių krypčių pasiūlymų apimtis „Novaturas“ didina net kartais. Pavyzdžiui, pasiūla į Zanzibarą padidėjo beveik 3 kartus, lyginant su praėjusiu žiemos sezonu, o į Kubą, Meksiką ar Seišelius – beveik 2 kartus.

Klientų laukia ir jau puikiai pažįstami Egipto, Madeiros bei Tenerifės kurortai ir daugiau nei 73 pažintinių kelionių lėktuvu bei autobusu maršrutai, į kuriuos pardavimai kitai žiemai pradėti jau balandžio mėnesį.

Atnaujintas viešbučių asortimentas ir papildomos naudos

Išankstinių pardavimų metu įmonė ne tik siūlo keliautojams rinktis iš plačiausio krypčių ir viešbučių asortimento, bet ir kviečia pasinaudoti nuolaidomis bei papildomomis naudomis.

„Žiemos sezonui ryškiai išplėtėme ir viešbučių asortimentą. Atsižvelgdami į klientų atsiliepimus bei vertindami jų poreikius, viešbučių pasiūlą visose kryptyse atnaujinome bent 10 proc., o kai kuriose kryptyse atnaujinimas siekia ir 30 proc. Glaudus bendradarbiavimas su užsienio partneriais ir apgyvendinimo įstaigomis leidžia keliautojams pasiūlyti geriausias sąlygas. Be to, turime diversifikuotus pardavimo kanalus, dėl to mūsų klientai keliones gali įsigyti jiems patogiausiu būdu. Taip užtikriname kuo paprastesnį ir aiškesnį kelionės planavimą“, – sako „Novaturo“ generalinis direktorius.

2023–2024 metų žiemos sezono poilsinei ar pažintinei kelionei keliautojai turi galimybę įsigyti ir mažiausios kainos garantiją, kurią „Novaturas“ siūlo vienintelis iš kelionių organizatorių Baltijos šalių regione. Tai reiškia, kad kelionę iš anksto įsigiję klientai gali jaustis užtikrinti, jog jiems bus grąžintas kainos skirtumas, jei kelionės kaina ateityje sumažėtų.

Į išankstinės kelionės rezervacijos paketą įeina ir nemokamos apsaugos. Pavyzdžiui, auksinė galimybė keisti kelionę, kai pasikeitus planams leidžiama koreguoti kelionės datą, trukmę, viešbutį, kambario tipą ir net kelionės kryptį.

Keliautojų lauktos naujienos ir nepamirštama Jordanija

Jordanija – kompaktiška, išskirtiniu Antikos paveldu pasižyminti šalis. Ją aplankyti rekomenduojama tiek norintiems pažinti, tiek pailsėti ar pasimėgauti išskirtinėmis sveikatinimosi paslaugomis. Viešėdami čia savaitę spėsite aplankyti daugelį įdomiausių objektų ir sėkmingai suderinti pažinimą su poilsiu prie jūros.

Pietinėje šalies dalyje driekiasi įspūdinga rausvos spalvos dykuma, o judant į šiaurę, atsiranda vis daugiau žalumos. Šalis pasižymi gerai išvystyta infrastruktūra, patogiai pritaikyta kelionėms. Čia traukia galybė istorinių objektų, kurių svarbiausias yra garsioji Petra, pripažinta vienu iš septynių naujųjų pasaulio stebuklų. Tai senovės beduinų statytas, kalnuose pasislėpęs miestas, stebinantis savo didingumu – uolose iškalti senoviniai pastatai užgniaužia kvapą.

Kitas keliautojų dėmesio vertas objektas – „Wadi Rum“ dykuma, žavinti ne tik savo rausvos spalvos smėliu, uolomis, bet ir galimybe pernakvoti dykumoje, naktį stebint žvaigždėtą dangų. Dar viena rekomenduojama patirtis – apsilankyti prie Negyvosios jūros, kurios druskingas vanduo besimaudančius laiko paviršiuje, o kartu puikiai atgaivina.

Raudonojo drakono šalies žavesys Vietname

Kelionės po Raudonojo drakono šalimi vadinamą Vietnamą žavi kalnų takais, ryžių laukais, autentiškais senoviniais, o kai kur – moderniais ir triukšmingais miestais. Keliautojus čia pasitinka draugiški vietiniai gyventojai, atpažįstami iš kūginių skrybėlių. Vietnamiečiai visada turi ką papasakoti, o čia esantys rūmai, pagodos ir šventyklos leidžia prisiliesti prie unikalios kultūros tradicijų.

Vietnamo sostinė Hanojus yra vienas įdomiausių miestų šalyje, kuriame jaučiama nepakartojama atmosfera. Naktinio gyvenimo mėgėjai gali apsilankyti Hang Buom rajone ir pasimėgauti lėlių spektakliu – tai ilgametė tradicija, kai skambant tradicinei muzikai, vandens aplinkoje rodomos scenos iš senovės Vietnamo kasdienio gyvenimo.

Halongo įlanka, užimanti net 1 500 kvadratinių kilometrų plotą, laikoma vienu iš septynių pasaulio gamtos stebuklų ir 1994 m. įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, neabejotinai taip pat verta apsilankymo keliaujant.

Adrenalino ar poilsio kalnuose su šeima ieškantiems – slidinėjimo kurortai

Populiarias slidinėjimo kryptis Italijoje bei Prancūzijoje „Novaturas“ papildė ir Austrija bei kviečia žiemos atostogoms rinktis keliautojų mėgstamą Zalcburgo regioną.

Ypač populiarus Kaprūno regiono slidinėjimo kurortas, kur laukia net 138 km trasų, o jame nusidriekę kalnai garantuoja idealų reljefą slidinėjimui. Tuo tarpu vaikų ar pradedančiųjų slidininkų laukia lengvos trasos ant Maiskogel šeimos kalno. Keliautojai čia gali tikėtis įvairių pramogų, pavyzdžiui, bėgimo slidėmis, važinėjimo rogutėmis, žygių viršukalnėmis ir romantiškų pasivažinėjimų arklių traukiamomis rogėmis. Daugumoje kurortų įrengtos slidinėjimo mokyklos ir SPA centrai, taip pat patogūs keltuvai, restoranai ir kitos pramogos, todėl atostogų metu keliautojams nieko nepritrūks.

Pažintinių kelionių gausa

Artėjančio žiemos sezono asortimente gausu ir pažintinių kelionių lėktuvu bei autobusu, tarp kurių virš 20 naujienų. Keliautojų laukia pamėgtos kelionės į Laplandiją, kruizai Nilu Egipte, naujos programos pažintinėms kelionėms į Bavarijos ir kitas įspūdingiausias kalėdines muges. Taip pat ir Naujųjų metų sutikimo programos Austrijoje, Šveicarijoje, Olandijoje, Prahoje, Zakopanėje, Taline, kituose Europos miestuose.

Neplanuojantiems ilgesnių žiemos atostogų tai puiki išeitis pamėgauti pažintinėmis trumpesnių ir ilgųjų savaitgalių kelionėmis į Kiprą, Tbilisį, Lisaboną, Malagą ar kitur.

„Novaturo“ pasiūlymus į visas kryptis savo kelionei rasite čia: https://www.novaturas.lt/