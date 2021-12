Nevalgote pusryčių? Turime jums blogų žinių

Mūsų gyvenimo būdas, mityba daro įtakai mūsų sveikatai. Kai kurios ligos ar negalavimai gali būti atnešti genų, tačiau tai priklauso ir nuo to, ką valgome ar geriame. Per daug vieno ar per mažai kito produkto suvartojimo gali veikti mūsų sveikatą įvairiai.

Vieno tyrimo metu buvo nustatyta, kad mūsų pusryčių įpročiai gali nemenkai paveikti mūsų gyvenimą, rašoma mirror.co.uk.

Pranešama, kad vyrai, kurie praleidžia pusryčius turi didesnę širdies smūgio riziką nei tie, kurie pusryčiauja. Pusryčių praleidimas vyrams širdies smūgio ar širdies ligų rizika padidina net 27 procentais.

„Vyrai, kurie nevalgo pusryčių, yra linkę priaugti svorio, sirgti diabetu, hipertenzija ir turėti aukštą cholesterolį“, – aiškina Eric Rimm, Harvardo epidemiologijos profesorius.

Britų širdies asociacija nurodo, kad tyrimų metu buvo padaryta išvada, jog pusryčių nevalgantys vyrai ne tik labiau linkę į įvardintus negalavimus, tačiau negauna ir pakankamai vitaminų ir mineralų.

Ką valgyti?

Yra daugybė būdų pasigaminti sveikesnius pusryčius. Jeigu jūs nemėgstate valgyti pusryčių, yra tam tikri maisto produktai, kuriuos visgi turėtumėte įtraukti į savo mitybos racioną. Stenkitės sumažinti cukraus kiekį, taip pat druskos bei apdirbto maisto.

Į savo mitybą įtraukite daugiau riešutų, sėklų, uogų ir vaisių. Nekrakmolingos daržovės turėtų būti pirmas jūsų pasirinkimas. Mėsą ir pieno gaminus tinkitės kuo liesesnius.