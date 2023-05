Netektį išgyvenusi Ieva Zasimauskaitė pasidalijo patirtimi: veria širdį

Šį kartą kalbame apie buvimą ir tapimą mama. Su kokiomis baimėmis susiduria būsima mama, kuri laukiasi pirmą kartą? Ko tikėtis per pirmąjį nėštumą? Į ką svarbu atkreipti dėmesį?

Na, ir pačius didžiausius pirmakartės mamos iššūkius, vyro palaikymą, visuomenės požiūrį bei nusiteikimą besilaukiant.

Laidoje svečiuojasi dainų autorė, atlikėja ir dainininkė, o netrukus – ir būsima mamytė Ieva.

Zasimauskaitė bei nėštumo priežiūros centro „Gandro lizdas“ įkūrėja Ieva Girdvainienė. „Tas laikas ir ta diena buvo tragedija“

Ieva prisimena ir pirmąjį nėštumą, ir akimirką, kai persileido. Šiandien, žiūrint iš laiko perspektyvos, visa ši patirtis, anot moters, buvo tragedija.

„Labai baisus jausmas, vidinė, emocinė ir visokia kokia mirtis pačios savęs, ir tas beprotiškos kaltės jausmas, beprotiškas pykčio jausmas ant Dievo, ant vyro, ant aplinkos visos, ant savęs, ir nesibaigiantis „kodėl man“, „ką aš padariau“...“

Ieva prisimena, kad kamavo gausybė klausimų, nepavyko rasti atsakymų, verkimas, rauda, taip pat nuolatinis nerimas: „O kas, jeigu dabar aš negalėsiu susilaukti? O kas, jei galbūt aš nevaisinga esu?“

Po persileidimo – konfliktai su vyru

Garsi moteris svarsto: „Gi net jeigu tu pastoji, tai nebūtinai ir susilauksi tų vaikų. Žmonės, būna, ir šešis kartus pastoja, taip ir niekada neturi to vaikelio. Buvo labai labai baisu.“ Kartu su kaltės jausmu ir net kaltinimais vyrui prasidėjo ir pykčiai šeimoje. „Puoliau į konfliktą su vyru, pradėjau kaltint jį...“

Ieva pradėjo ieškoti atsakymų į klausimus, kodėl taip atsitiko: „Gal aš per daug dirbau, gal aš per daug stresavau, gal aš per daug vaikščiojau, gal maudžiausi jūroj šaltoj, gal mano mintys taip nulėmė, kad aš taip bijojau to vaikelio, tai iš manęs atėmė jį?..“

Visas tas laikas, sako Ieva, – tiek daug kaltės.„Tais momentais, – sako moteris, – aš iš tiesų galvojau, kaip savęs nemyliu, kad aš taip save plaku.“

Atsitiesti padėjo psichoterapija

Visą laiką – tik kaltė, ir jokio gailesčio sau: „Aš ne tai, kad save paguosčiau ir pasakyčiau, kad „viskas ngerai, gyvenime visko nutinka, mes pereisim visa tai“, aš tik save plakiau ir užplakiau...“

Ieva dėkoja Dievui, kad ši patirtis, ta diena, sutapo su pirmąja psichoterapijos konsultacija.

„Jaučiausi ir truputį išprotėjusi, ir pasimetusi, nebežinojau, ką daryti, rodos, baigėsi prasmė.“

„Tėvai paprastai" – tai „Tėvų darželio" ir tv3.lt rengiama tinklalaidė, kurioje Simonas Urbonas kartu su specialistais kalbina žinomus Lietuvos tėvus be ribų, be užuolankų, atvirai ir paprastai apie viską – vaikus, šeimos problemas, psichologiją, ligas, santykius ir tiesiog gyvenimą.

Visą tinklalaidę žiūrėkite čia:

Tinklalaidėje kalbame apie:

00:00 – pradžia

00:30 – pašnekovių ir temos pristatymas

03:05 – pirmą kartą mama

09:12 – nėščiosios emocinė sveikata

13:46 – pirmą kartą tėtis

19:41 – motinystės nuostatos

23:22 – persileidimas ir antrasis neštumas

32:34 – pasiruošimas tapti tėvais

40:44 – Ievos pasvarstymai, kokie bus tėvai

43:04 – Ievos santykis su mama

44:53 – nėštumo pabaiga

46:50 – patarimas būsimoms mamoms

Tinklalaidę galite žiūrėti Tėvų darželio YouTube kanale: