Nesvarbu, kokį marinatą naudojate: vienas nebrangus produktas kepamą mėsą bemat suminkštins

Vienas buteliukas ir vienas ingredientas

Kas nėra to patyręs: laukiate sultingo mėsos gabalėlio, bet galiausiai lėkštėje atsiduria kietokas kepsnys, kuris yra pernelyg sausas. Taip gali lengvai nutikti, ypač kepant plonus gabalėlius arba liesą mėsą.

„Vienas būdas to išvengti – tinkamai parinktas marinatas ir marinavimo laikas, – sako prekybos tinklo „Iki“ mėsos technologas Gintaras Bičkovas. – Marinatai – tai aliejaus, prieskonių ir dažnai rūgščių ingredientų, pavyzdžiui, acto, vyno ar citrusinių vaisių sulčių, mišiniai. Rūgštis naudojama ne be reikalo – ji suardo baltymų jungtis, todėl mėsa tampa minkštesnė, geresnio skonio.“

Rūgštelė gali išgelbėti ir jau sudėjus mėsą ant grotelių. Vis dar gajus pomėgis šašlykus laistyti alumi, tačiau G. Bičkovas įspėja, kad tai nepadės mėsos sultingumui. Verčiau griebtis bet kuriame prekybos centre randamo, o gal jau ir namuose turimo produkto – obuolių sulčių.

„Šiuo paprastu triuku naudojasi net ir kepimo ant grotelių profesionalai: tereikia į purkštuką įpilti obuolių sulčių ir kepimo metu kartkartėmis jomis apipurkšti mėsą. Tai ne tik suteiks kvapnų aromatą, bet ir gražų blizgesį bei padės susidaryti traškiai, maloniai vos vos salstelėjančiai plutelei. Mėsa bus apsaugota nuo išsausėjimo ir išliks nuostabiai minkšta“, – pataria G. Bičkovas.

Jis atskleidžia, kad galima naudoti ir mažiau tradicinį variantą, kuris duos panašų rezultatą – vyšnių sultis, kurių vidurvasarį juk netrūksta. Jos taip pat tinka apipurkšti mėsai ir suteiks keptam maistui švelnų bei apetitą žadinantį vaisių poskonį.

Šią gudrybę galite naudoti įvairiems patiekalams – sprandinei, šonkauliukams, dešrelėms, netgi mėsainių paplotėliams. V. Budrienės teigimu, kepimo ant grotelių sezonas daro įtaką ir pirkėjų įpročiams – jų krepšeliuose dažniau atsiduria tie produktai, kurie tinkami ruošti ant žarijų.

„Dažnam lietuviui mėsa iškart asocijuojasi su kiauliena, jos per metus nuperkama daugiau nei bet kurios kitos mėsos. Tačiau matome, kad šiltuoju metų laiku pirkėjai vis dažniau renkasi paukštieną, o kiauliena jų krepšeliuose ima atsidurti rečiau nei žiemą. Visgi, ima augti pardavimai atskirų kiaulienos dalių, kurios tinka grilio sezonui, – pavyzdžiui, sprandinės. Be to, žmonės dažniau į savo krepšelius dedasi ir marinuotų gaminių, ir čia taip pat lyderiauja paukštieną lenkianti kiauliena“, – Lietuvos pirkėjų įpročius apžvelgia V. Budrienė.

Daugiau patarimų, kaip iškepti sultingą mėsą ant grotelių

Nedėkite ant grotelių mėsos tiesiai iš šaldytuvo. Prieš dedant mėsą į įkaitintą grilių, rekomenduojama bent 20 minučių leisti jai pailsėti kambario temperatūroje. Mėsa, kuri spėjo prisitaikyti prie aplinkos temperatūros, bus lengviau kramtoma ir nebus guminė.

Nepradėkite karuselės. Nors ir smalsu, ar virš kaitros esanti mėsos pusė jau iškepė, nevartykite jos pernelyg dažnai. Kepsnius stenkitės apversti tik kartą, o šašlykų nesukinėti per dažnai. Taip išlaikysite daugiau sulčių mėsoje.

Palikite šakutę ant stalo. G. Bičkovas pastebi, kad dažnai daroma klaida kepant ant grotelių – kepsninės šakutės naudojimas. Ja pradūrus mėsą, iš jos išsiskiria sultys ir riebalai, todėl ant grotelių keptas maistas išsausėja. Vietoj to mėsą apverskite žnyplėmis.

„Atidirbkite“ kelis marinatus. Neprisiriškite prie vieno, nors ir pasiteisinusio marinato. Išbandykite keletą jų rūšių, ypač – jeigu grilinat skirtingas mėsos dalis. Drąsiai eksperimentuokite, bet pasižymėkite, kiek ir ko naudojote, o paragavus mėsos – pasirašykite komentarus prie recepto.

Su kokiais marinatais niekada neprašausite? Prekybos tinklo „Iki“ atstovė Vilma Juodkazienė dalijasi dviem paprastais receptais, kurie jūsų kiaulienos sprandinę pavers vakarienės žvaigžde:

Su čiobreliais ir kmynais

Reikės: 2 skiltelių česnako, 1 svogūno, 1 šaukšto medaus, čiobrelių, kmynų sėklų, aliejaus.

Išspauskite česnaką, svogūną susmulkinkite, o kmynų sėklas sutrinkite. Išmaišykite viską su šaukštu medaus, keliomis čiobrelių šakelėmis (nedėkite pačių stiebų – reikia tik lapelių) ir įpilkite aliejaus. Sūdykite ne marinatą, o mėsą – padruskinkite ją iš abiejų pusių.

Su čili ir medumi

Reikės: kalendros, aitriųjų paprikų, česnako, svogūno, sojų padažo, medaus.

Sumaišykite smulkintą kalendrą, aitriąją papriką, sutrintas dvi skilteles česnako, susmulkintą svogūną, šiek tiek sojų padažo ir medaus. Galite įpilti ir šlakelį aliejaus. Sojų padažas yra sūrus, todėl mėsos sūdyti nebereikia.