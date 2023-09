Nepamirškite to padaryti hortenzijoms: kitąmet sukraus daugiau žiedų

Kai hortenzijos pradeda nužydėti, reikia šalinti jų žiedus, tačiau ne visi žino, kada yra geriausias laikas atlikti šį darbą, rašo express.co.uk.

Kai šalinate hortenzijų žiedus, visiškai nekenkiate augalui. Nukirpti ar nupjauti nužydėjusius žiedus išties yra labai naudinga, nes žydintys krūmai nustoja brandinti sėklas, o energiją skiria šaknų ir lapų stiprinimui. Dėl to krūmai tampa stipresni, sveikesni ir atsparesni, todėl pašalindami nužydėjusius žiedus padarysite gerą darbą hortenzijoms.

Viena sodininkė, pastebėjusi, kad jos hortenzijos pradėjo ruduoti, socialiniuose tinkluose uždavė klausimą, kada reikėtų šalinti žiedus. Ji rašė:

REKLAMA

REKLAMA

„Pakalbėkime apie hortenzijas. Pasisodinau gražią hortenziją sode, ji nedidelė, o ir sodinimui turėjau nedidelį plotą. Naudoju hortenzijoms skirtą žemę, tręšiu joms skirtomis trąšomis. Žiedai pradėjo ruduoti, tačiau lapai vis dar gražūs ir žali. Prašau pasakykite, kada geriausia nukirpti žiedus, nes nenoriu pražudyti augalo.“

REKLAMA

Nužydėjusių žiedų šalinimas yra lengva užduotis. Viskas, ko jums reikia, yra pirštinės, sekatorius ir kibiras, į kurį galėsite sudėti nuvytusius žiedus.

Prieš pradėdami šį darbą nuplaukite ir nudezinfekuokite sekatorių. Turėkite dezinfekavimui skirtos medžiagos po ranka, nes jos prireiks nuvalyti sekatoriui tarp kirpimų, kad išvengtumėte ligų plitimo. Norėdami pašalinti nužydėjusius hortenzijų žiedus, tiesiog paimkite kiekvieną žiedą atskirai ir nukirpkite virš pirmųjų lapų, esančių ant stiebo po žiedu.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau kada reikėtų atlikti šį darbą?

Sodininkystės entuziastai teigė, kad viskas priklauso nuo to, kokia hortenzijų veislė auginama. Viena komentatorė teigė, kad jei auginate populiariąsias šluotelines hortenzijas, jų nužydėjusius žiedus patariama palikti iki pavasario, nes jos yra mažiau atsparios už kitų veislių hortenzijas.

Nenukirpus nudžiūvusių žiedų, jie padės apsaugoti augalą nuo šalčio, taip pat ir pumpurus, kurie kitais metais sukraus įspūdingus žiedus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kiti komentatoriai taip pat vienbalsiai sutarė, kad nužydėjusius šluotelinių hortenzijų žiedus reikėtų nukirpti po šalnų, vėlyvą žiemą arba ankstyvą pavasarį.

Be to, sudžiūvę žiedai gražiai atrodo ir žiemą. Jei auginate šviesiąsias hortenzijas, jų nužydėjusius žiedus galite šalinti iškart po nužydėjimo, nes jos yra atsparesnės. Viena entuziastė patarė šalinti nužydėjusius žiedus žydėjimo metu, o atvėsus orams to nebedaryti.