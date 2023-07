Nekalti lašai lietuviams sukelia priklausomybę: vaistininkas įspėja visus

„Camelia“ vaistinės vaistininkas Rimvydas Blynas teigia, kad priklausomybė pacientams neretai išsivysto vartojant lengvai prieinamus, nereceptinius nosies lašus, kurių sudėtyje yra štai šios priklausomybę sukeliančios medžiagos – ksilometazolinas ir oksimetazolinas.

„Šie lašai yra pirmas pasirinkimas norint gydyti slogą, peršalimą, kuomet kankina užgulusi, varvanti nosis. Visų šių nosies lašų informaciniuose lapeliuose rasime įspėjimą, kad jais negalima piktnaudžiauti ir gydytis ilgiau nei 5-7 dienas“, – paaiškina vaistininkas.

Pasiteiravus, kas iš tiesų nutinka, jeigu nosies lašus lašiname ilgiau nei yra nurodyta, pašnekovas aiškina, kad nosies gleivinė paprasčiausiai pripranta prie preparato sukeliamo sutraukiančio poveikio. Kitaip tariant – apmiršta, sutrinka gleivinės kraujotaka ir ji paburksta:

„Gauname priešingą rezultatą, nes tuomet, jeigu nebesulašinsime lašų, nosis bus užgulusi, negalėsime laisvai kvėpuoti. Dalis žmonių ima ir patenka į šį užburtą ratą, kadangi lašinosi nosies lašus per ilgai. Nors tokie atvejai retesni, tačiau sutinkame ir tokių pacientų, kurie lašus lašina mėnesius, metus ar net ilgesnį laiką.“

Daugybė šalutinių poveikių

Pašnekovas taip pat pastebi, kad kilusi priklausomybė nosies purškalams nebūtinai yra susijusi su psichologija. R. Blynas sako, kad noras į nosį įsilašinti lašų paprasčiausiai gali būti tapęs įpročiu, kaip ir valyti dantis ryte.

„Pacientams nutinka taip, kad užgula nosį, jie nebegali kvėpuoti ir dėl to žmogus tampa nedarbingas, negali gerai išsimiegoti ir ima mąstyti, kad norint to išvengti reikia prieš miegą įsilašinti lašų, nes kitaip bus blogai.

Galbūt su psichologija čia susiję tiek, kad žmogus bijo, jog jausis prastai ir dėl to lašinasi vaistus. Taip patekus į užburtą ratą yra sunku iš jo išeiti“, – dalinasi įžvalgomis.

Be to, vartojant nosies purškalus ilgą laiką, gali išsivystyti ne tik sinusitas, bet ir kvapo jutimo sutrikimai. Taip pat „Camelia“ vaistininkas priduria, kad neretai tokia priklausomybė dažniau kankina žmones, kurie turi iškrypusią nosies pertvarą.

„Jie dažniau būna linkę lašintis šiuos lašus, nes būna sunku kvėpuoti, o įsilašinus jų atsiveria takai ir pasidaro lengviau. Visgi, esant tokiai situacijai be operacijos, turbūt, problemos išspręsti nepavyks“, – paaiškina.

Paklaustas, ar gali ilgalaikis vartojimas sukelti alergiją vaistams, pašnekovas teigia, kad alergija vaistiniam preparatui įprastai pasireiškia nuo pirmų dienų, dar prieš patenkant į užburtą jo naudojimo ratą:

„Kaip tik gali būti taip, kad žmogus nosies lašus vartoja dėl to, kad yra kažkam alergiškas ir jam nuolatos varva nosis. Tačiau norint gydyti ar lengvinti alergijos simptomus nosies lašai netinka. Reikia gerti tabletes, kitus vaistus, kurie yra skirti būtent alergijų gydymui.“

Ką daryti?

Norint atsikratyti priklausomybės nosies lašams nebus taip lengva, kaip gal atrodyti. Ir pats R. Blynas sako, kad jų naudojimo nutraukimas bus nelengvas bei ilgas. Pirmiausiai, pasak jo, reikėtų apskritai nusiteikti nutraukti nosies lašų vartojimą. Toks procesas gali užsitęsti net ir iki mėnesio.

„Tačiau pirmiausiai vertėtų kreiptis į gydytoją, kuris įvertintų nosies pertvarą, ar nėra kitų problemų, kurioms reikėtų rimtesnio gydymo – operacijos ar receptinių purškiamų vaistų, kurie lygiai taip pat gali sumažinti nosies paburkimą, atlaisvinti kvėpavimo takus ir būti vartojami ilgesnį laiką.

Taip pat galima lašinti hipertoninį jūros vandenį. Nors dauguma sakys, kad jis neveikia – taip, tačiau turima priklausomybė neatsirado per dieną, tad lygiai taip pat ji greitai ir nedings. Reikėtų nusiteikti, kad bent mėnesį kvėpuoti bus sunkiau, galimai jausitės mažiau darbingi, neišsimiegoję“, – sako R. Blynas.

Beje, posakis, kad gydoma sloga praeina per savaitę, o negydoma – per 7 dienas, yra iš tiesų teisingas ir atsiradęs ne veltui. Vaistininkas aiškina, kad peršalimą sukėlusiems virusams dažnai nėra jokių specialių vaistų ar vakcinų, todėl tenka lengvinti tik pasirodžiusius simptomus:

„Paprasčiausiai reikia tiesiog pakentėti (šypsosi). Šiuolaikinė medicina siūlo įvairiausias priemones, būdus, kad viskas praeitų kuo greičiau ir paprasčiau, tačiau reikia nepamiršti, kad kiekviena liga turi savo eigą. Sergant peršalimu per septynias dienas galime pagerinti savo savijautą, tačiau galutinai pasveiksime vis tiek tik per penkias-septynias dienas, nepriklausomai nuo to, ar lengvinsime simptomus, ar ne.

Kai sergame liga, kuriai neturime specialių vaistų, antibiotikų, turime leisti imunitetui pačiam susidoroti, o tai užtrunka laiko. Nėra nieko naujo, galime tik lengvinti simptomus, bet tai neturės jokios įtakos ligos eigai, todėl taip ir sakoma, kad gydoma sloga praeina per savaitę, o negydoma – per 7 dienas.“