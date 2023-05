Neapsisprendžiate, OLED ar QLED televizorių pirkti? Ekspertas pateikė vertingų patarimų

REKLAMA

„Rinkdamiesi tarp OLED ir QLED ekranų, turite atsižvelgti į keletą veiksnių, tokių kaip televizoriaus žiūrėjimo įpročius, kambario apšvietimą ir biudžetą. Mėgstama pabrėžti, kad OLED televizoriai idealiai tinka žiūrėti prieblandoje ar tamsioje aplinkoje, o QLED televizoriai puikiai tinka šviesesnėms patalpoms arba erdvėms. Tačiau tai nėra vieninteliai jų skirtumai“, – teigia „Samsung“ buitinės technikos ekspertas Vytautas Povilas Jurgaitis.

Pagrindiniai technologijų skirtumai

Anot V. P. Jurgaičio, esminis skirtumas tarp OLED ir QLED tipų televizorių slypi jų pagrindinėje technologijoje. OLED ekranų apšvietimą sudaro milijonai atskirų šviesą skleidžiančių organinių šviesos diodų, o QLED ekranuose spalvoms išgauti naudojami galingi LED diodai ar net mini LED diodai Neo QLED modeliuose.

„Vienas iš pagrindinių OLED ekranų privalumų – ypač sodriai atvaizduojama juoda spalva ir ryškūs kitų spalvų atspalviai. Įdomu tai, kad „Samsung OLED“ yra pirmieji šio tipo televizoriai, kurių spalvų atkūrimo tikslumą patvirtino spalvų ekspertai „Pantone“.

Tuo tarpu aukštesnės klasės Neo QLED modeliai paprastai rodo šviesiau ir yra mažiau blizgūs. Jie taip pat išsiskiria „Ambient Mode“ funkcionalumu, kuris padeda televizoriui įsilieti į aplinką, kai jo nežiūrite“, – teigia „Samsung“ ekspertas.

Abiejų technologijų pažangiausi „Samsung“ televizorių modeliai naudoja procesorius „Neural Quantum Processor“. Jų veikimas pagrįstas dirbtiniu intelektu, todėl įrenginys automatiškai pagerina prastesnės kokybės vaizdo įrašus ir dar labiau paryškina net ir pačias smulkiausias detales, kad vaizdas būtų kokybiškesnis.

V. P. Jurgaitis pabrėžia, kad tiek OLED, tiek QLED užtikrina kokybišką ir ryškų vaizdą bei tikslų spalvų paletės atvaizdavimą, todėl įsigydami šių parametrų televizorius tikrai neprašausite pro šalį.

Įvertinkite ir kitus technologinius privalumus

Šiandien televizorius nebėra skirtas tik filmų ar serialų žiūrėjimui. Daugelyje šiuolaikinių televizorių yra integruotos išmaniosios funkcijos, pavyzdžiui, transliavimo paslaugos, valdymas balsu ir ekrano dubliavimas. Be to, gamintojai nepamiršta ir tų, kurie mėgsta vaizdo žaidimus, siekdami, kad televizoriai žaidžiant veiktų be trikdžių ar vėlavimo.

„Naujausi „Samsung“ televizoriai taip pat tampa ir išmanių namų centru, mat turi prieigą ir prie „SmartThings“ programėlės, galinčios apjungti visus namuose esančius, net ir skirtingų gamintojų, išmaniuosius įrenginius. Tiek OLED, tiek QLED televizoriai gali tiesiogiai valdyti ir įvairiausių standartų daiktų interneto prietaisus.

Verta nepamiršti, kad visapusiškai maloni žiūrėjimo patirtis atsiranda ne tik dėl vaizdo raiškos, bet ir garso kokybės. Todėl rinkdamiesi naują televizorių savo namams taip pat įvertinkite ir juose integruotus garsiakalbius bei garso sistemas. Jei televizorius turi „Dolby Atmos“ garsiakalbius, mėgausitės aukščiausios kokybės trimačiu garsu“, – teigia „Samsung“ buitinės technikos ekspertas.

Kaip vieną iš naudingų funkcijų V. P. Jurgaitis įvardija ir „Q-Symphony“, kuri apjungia televizorių garsiakalbių ir su šia funkcija suderinamas „Soundbar“ garso sistemas į vieningą garso sistemą. Žiūrėdami filmus, koncertus ar žaisdami žaidimus, jausitės maksimaliai įsitraukę.

Išsirinkite tinkamą televizoriaus dydį

Norint sukurti puikią žiūrėjimo patirtį, labai svarbu pasirinkti ir tinkamą televizoriaus dydį. Svarbiausia atsižvelgti, kokiu atstumu norėsite žiūrėti televizorių ir pagal tai rinktis gaminio įstrižainę.

Rekomenduojama, kad televizoriaus ekranas užimtų 40 laipsnių regėjimo lauko, o tai apskaičiuojama žinant televizoriaus įstrižainę – ekrano dydį padauginkite iš 1,2. Pavyzdžiui, jei planuojate įsigyti 190 cm įstrižainės televizorių, jis nuo jūsų turėtų būtų nutolęs 2,3 metro atstumu.

„Kalbant apie televizorių dydžių tendencijas, pastaraisiais metais vis labiau populiarėja didesni ekranai. Tai iš dalies lėmė srautinio transliavimo paslaugų populiarėjimas – 65 ar net 77 colių įstrižainės televizoriai tampa šių dienų norma. Kadangi technologijos ir toliau tobulėja ir tampa prieinamesnės kiekvienam, tikėtina, kad netolimoje ateityje rinksimės dar didesnės įstrižainės ekranus“, – įžvalgomis dalijasi V. P. Jurgaitis.