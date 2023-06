Naujausias Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų

Štai ką žada žvaigždės:

Avinas

Puikus metas! Darbe darbų ne per daugiausia, namie – įprasta tvarka, kurios niekas keisti neketina, užtai bus daugybė progų pasimėgauti vasaros pramogomis, pasidžiaugti aktyviu ir ramiu poilsiu, puikiai sektųsi ir kūrybinė veikla. Be to, bus daug įdomių ir naudingų susitikimų bei trumpų išvykų.

Jautis

Tikėtina, kad dabar bus piniginių reikalų – vieni bus tvarkomi greitai bei apsukriai, kitiems reikės kūrybiško požiūrio, bet ir vieni, ir kiti žada atnešti apčiuopiamos naudos. Taip pat šią savaitę tęsiasi palankus metas greitai ir ryžtingai veikti, kad namie būtų dar gražiau ir dar jaukiau.

Dvyniai

Būsite energingi, veiklūs, puikios fizinės būklės ir labai kūrybiški. Ir reikės, ir norėsis daug judėti ir daug bendrauti – ne tik dalykinėmis temomis, bet ir visomis kitomis. Labai gerai seksis tiems, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacijos sklaida. Tikėtina, kad ir finansinė pusė atrodys visai neblogai.

Vėžys

Dabar būsite išleisti savotiškų atostogų – svarbiausiose srityse veiklos bus nedaug, o kasdieniai darbai ir reikalai vyks savo ritmu. Kad visai neapkerpėtumėte, aplinkybės gali pamėtėti galimybių gauti finansinės arba kitokios apčiuopiamos naudos. Beliks tik jomis pasinaudoti.

Liūtas

Viena vertus, būsite drąsūs, energingi, veiklūs, puikios sportinės formos (tai labai geras laikas sportuojantiems) ir linkę prie savo tikslo žengti tiesiai, be skrupulų. Kita vertus, būsite ir kupini asmeninio žavesio, sugebėjimo pasimėgauti smagiais, maloniais dalykais ir lengvai kursite gražius, mielus dalykus. Aplinkiniai tai įvertins.

Mergelė

Tikėtina, kad bus nemažai darbų darbe, profesijos srityje. Tačiau jūs patys būsite labai energingi, veiklūs ir kūrybiški, tad su visomis užduotimis susitvarkysite lengvai ir žaismingai. Labai gerai seksis tiems, kurių veikla susijusi su skaičiavimu, informacija, žiniomis ir jų sklaida.

Svarstyklės

Darbe darbų ne per daugiausia, namie – įprasta vasaros ramybė. Veiklos gali būti dviejose srityse – pirmoji susijusi su užsieniu, kelionėmis arba su užsieniu susijusia dalykine veikla, – čia lydės sėkmė. Nemažai smagios ir įdomios veiklos gali pasiūlyti artimi draugai.

Skorpionas

Įdomios veiklos gali būti darbe, profesijos srityje. Viena vertus, būsite linkę šioje srityje veikti greitai ir ryžtingai, kita vertus, nestigs ir kūrybinio požiūrio, galbūt ir smagių, malonių aplinkybių. Apskritai, lydės sėkmė, bet savaitės pabaigoje prie ryžtingumo vis dažniau reikės pridėti ir apdairumą – smulkmenos pasakys kada šis laikas ateis.

Šaulys

Ši savaitė gali atnešti naujų pažinčių, kontaktų, ryšių – pirmiausia dalykinių, bet jie gali lengvai peraugti ir į asmeninius. Palaikyti, puoselėti šiuos ryšius metas labai geras. Taip pat ši savaitė palanki kelionei, kurios metu gerai derės aktyvus poilsis ir galimybės smagiai pasilepinti.

Ožiaragis

Atrodo, nestigs nedidelių, tačiau gana svarbių darbų, įsipareigojimų vykdymo, viską reikės daryti kantriai ir nuosekliai. Tačiau aplinkybės klostysis taip, kad susidorosite nesunkiai. Puikus laikas rūpintis sveikatos reikalais, nebūtinai vien savais. Kai kurie piniginiai reikalai irgi gali smagiai judėti pirmyn.

Vandenis

Dabar labai daug priklausys ne nuo jūsų norų ar valios, o nuo išorės – išorinių aplinkybių arba kitų (kito) asmens. Ta ana pusė bus ir labai aktyvi, veikli, galbūt ir reikli, bet tuo pat metu ir nestokojanti asmeninio žavesio bei kūrybiškumo. Taip pat ši savaitė atneš daug smagių vasaros pramogų.

Žuvys

Aiškios krypties šią savaitę gali ir nebūti. Laikas palankus užsiimti visokiais darbais namie, taip pat darbams susijusiems su nekilnojamuoju turtu – ir vienoje, ir kitoje srityje veikla vyks gana sklandžiai. Taip pat šią savaitę bus palankus metas užsiimti sveikatos, sveikatingumo reikalais.