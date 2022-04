Naujausias Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų

Avinas. Būsite energingi, veiklūs, puikios nuotaikos, kuria mielai dalysitės su aplinkiniais. Puikus metas bet kokiai veiklai, kurios imsitės, kurią prižiūrėsite patys, asmeniškai. Vis geriau atrodys piniginiai reikalai: kol kas laimėjimai bus nelabai dideli, bet tai tik pradžia.

Jautis. Būsite dalykiški, judrūs, daug bendrausite – pirmiausia dalykinėmis temomis, bet taip pat ir visomis kitomis. Labai geras metas tiems, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacija, judėjimu. Puikus laikas daugiau, dažniau susitikti su artimais draugais, visiems kartu nuveikti ką smagaus, įdomaus.

Dvyniai. Būsite labai ramūs, praktiški ir linkę dažniau pabūti ramiai, tarsi savyje. Profesijos srityje veiklos nedaug, tačiau gali būti kažkokių smagių, malonių aplinkybių. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su meno, grožio, komforto dalykais. Geras laikas aptarti reikalus su kolegomis.

Vėžys. Nestigs veiklos darbe, tačiau vyraus jau gerai žinomi darbai, kuriems labiau reikia įgūdžių, o ne kūrybos. Bet kartu ši savaitė yra labai palanki nuo darbų bei rūpesčių sprukti į kelionę – pailsėti, pasilepinti pavyktų puikiai. Taip pat dabar labai palankus metas aptarti rūpimus dalykus su artimais draugais.

Liūtas. Būsite energingi, veiklūs, puikios nuotaikos. Darbe atsiras daug nedidelių, tačiau gana svarbių darbų, reikalų, kurių imtis reikės nedelsiant. Puikus metas tiems, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacija. Puikiai sektųsi ieškoti papildomų finansinių išteklių savo veiklai plėsti.

Mergelė. Darbe darbų nedaug, namie – įprasta tvarka. Tačiau bus smagių smulkmenų: palankus metas susitikimams su svarbiais jums žmonėmis, puikus metas ir puoselėti asmeninius ryšius. Taip pat dabar yra palankus metas nedidelėms kelionėms ir dalykiniams ryšiams su užsieniu palaikyti.

Svarstyklės. Atrodo, tikrai nestigs nedidelių darbų, reikalų, kurių imtis reikės nuosekliai ir pareigingai. Puikus metas rūpintis sveikatos, sveikatingumo reikalais. Taip pat dabar yra puikus metas tvarkyti juridinius, teisinius reikalus, siekti teisingumo. Jeigu reikia – tartis ir susitarti.

Skorpionas. Kasdienės pareigos, žinoma, neapleis, jų imtis reikės, bet jų nebus daug, tad smarkiai ir nepervargsite. Be to, dabar bus daug progų smagiai pasilinksminti, rasti pramogų, be to, būsite labai kūrybiški. Asmeninis gyvenimas irgi atrodys puikiai. Taip pat dabar palankus metas susitikimams su svarbiais jums žmonėmis.

Šaulys. Nuotaika bus tikrai puiki, žvalumo irgi nestigs. Puikus metas stengtis, kad namie būtų dar jaukiau, dar gražiau, o namiškiai – dar laimingesni. Netrukus čia prasidės ir rimtų veiksmų metas. Taip pat dabar yra puikus metas aiškintis su sveikata, sveikatingumu susijusius reikalus.

Ožiaragis. Būsite labai atviri, daug ir su malonumu bendrausite su įdomiais, maloniais jums žmonėmis ir darysite jiems puikų įspūdį. Bus ir smagių pavasarinių pramogų – kol kas nedidelių, bet tai tik pradžia. Puikus laikas užsiimti namų, šeimos reikalais ir ypač reikalais, susijusiais su nekilnojamuoju turtu.

Vandenis. Tai, kokie esate bus vis mažiau ir mažiau svarbu, tačiau vis svarbiau bus tai, ką, ko ir kiek galite turėti. Naudos, pirmiausia finansinės, paieškos seksis vis geriau. Taip pat ši savaitė atneš daug smagaus bendravimo, prasidės ir (kol kas nedideli) darbai namie.

Žuvys. Būsite jausmingi, meniški, linkę pasimėgauti gyvenimo malonumais ir kurti gražius, mielus dalykus. Savaitės pabaigoje išaugs ir fizinis veiklumas. Tikėtina, kad ir piniginiai reikalai atrodys labai neblogai, tikėtina apčiuopiama nauda. Nestigs ir svarbių, naudingų susitikimų bei pasikeitimo žiniomis, informacija.