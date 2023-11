Naujausias Naglio Šulijos horoskopas: štai, kas laukia jūsų

Svarbiausi šios savaitės herojai – vis dar Saulė ir Marsas. Savaitės pradžioje jie keliaus paskutiniaisiais Skorpiono laipsniais, tačiau trečiadienį Saulė, o penktadienį ir Marsas pereis į Šaulio ženklą.

Marsas Skorpiono ženkle yra kraugerys kaip reikiant ir skatina smūgiuoti į pačias silpniausias vietas. Jam svarbu efektyvumas ir rezultatas, tad ir priemones renkasi nesidrovėdamas. Saulė Skorpiono ženkle irgi skatina greitus, ryžtingus ir labai tikslius veiksmus.

Viskas būtų kaip ir aišku, bet – Saulė ir Marsas visą laiką bus labai arti, Marsas kad ir Skorpione, tačiau bus „sudegęs“ jos spinduliuose. Tai reiškia, kad jis praranda galimybę veikti plačiu mastu, tačiau puikiai veikia kokiose nors atskirai paimtose srityse.

Tiesą sakant, pasidairius po vietas, kur kvepia parako dūmai, panašų vaizdą ir matome – atskirai paimtose vietose kraujas liejasi laisvai, tačiau tos vietos yra labai riboto dydžio. Plačiu frontu niekas nepuola ir nuo nieko nesigina.

Saulei, o vėliau ir Marsui perėjus į Šaulio ženklą nedaug kas tepasikeis, Marsas vis dar bus šalia Saulės, todėl riboto veikimo. Be to, atsidūręs Šaulio ženkle jis bus ne tiesiog kraugerys, o ideologizuotas karys – kažkas per vidurį tarp inkvizitoriaus ir Palestinos žemę vaduojančio kryžiuočio.

Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus vis dar keliauja Šaulio ženklu, tad visai nenorės būti tikslus ir kruopštus, tačiau bus linkęs rėžti pamokslą po pamokslo apie tai, kaip reikia teisingai gyventi ir teisingai ką nors daryti. Jį palaikys Venera, tad gražbylystės, vaizdingos kalbos jam tikrai nestigs, taip ir mus elgtis skatins.

Pati Venera keliaus Svarstyklių ženklu, bus stilinga, rafinuota, turės puikų estetikos jausmą, ir jei reikės rinktis tarp jausmų ir elegantiškos suknelės, ji rinksis suknelę. Arba kažką kita, bet kad irgi būtų ir gražu, ir brangu, ir stilinga. Jausmai, jei jau taip nutiktų, bus tiesiog instrumentas, bet ne savarankiška aistra.

Avinas

Asmeninis gyvenimas. Apskritai energijos nestigs, tačiau kam, kokia būtent tikslui ją bus galima nukreipti – nelabai aišku, mat darbe vis dar vyraus įprasti darbai, o namie – įprasta tvarka. Antroje savaitės pusėje prasidės laikas, palankus sportinio stiliaus kelionei, o santykius su svarbiu jums žmogumi puoselėti puikiai seksis visą savaitę.

Jautis

Į sveikatą. Dalykinės veiklos kaži ar bus daug – tinkamas metas tam neatėjo, labiausiai tikėtina tam tikra rutina. Pasinaudojus ja, galima pasidžiaugti palankia proga imtis sveikatos ir ypač sveikatingumo reikalų, nebūtinai net vien savų. Kovos dėl teisingumo laipsniškai rims ir savaitės pabaigoje visai nurims.

Dvyniai

Leidimas įtraukti. Dabar daug kas priklausys ne nuo jūsų norų ar valios, o nuo išorės – kokių nors aplinkybių, kitų ar kito asmens valios. Ta ana pusė bus vis veiklesnė ir stengsis įtraukti į savo veiklos orbitą. Tai gali būti netgi naudinga, tad verta apsvarstyti ne pasipriešinimo, o leidimo įtraukti taktiką. Nestigs ir progų smagiai pasilinksminti.

Vėžys

Lizdelyje. Tikėtina, kad pramogų, smagios, malonios veiklos vis dar bus, bet jos laipsniškai mažės, o pareigų, neatidėliotinų darbų – daugės. Palankus metas ir sveikatos reikalais pasirūpinti. Tikėtina, kad rūpės namų, šeimos reikalai – tęsiasi puikus laikas siekti, kad čia būtų dar jaukiau, dar gražiau, o namiškiai – dar laimingesni.

Liūtas

Smagiai. Šią savaitę laipsniškai, bet kartu ir nesulaikomai pasikeis vidinė būsena. Vis mažiau norėsis užsiimti namų, šeimos ar būsto reikalais, vis labiau norėsis paleisti save į kūrybišką laisvę ir smagiai pasilinksminti. Matyt, tam rasis vis daugiau progų. Taip pat ši savaitė gali atnešti daug smagaus bendravimo su maloniais jums žmonėmis.

Mergelė

Namai namučiai. Tikėtina, kad rūpės namų, šeimos reikalai – čia gali būti daug kalbų, derybų, tarimosi dėl ko nors, biurokratinių reikalų tvarkymo ir kitokio bruzdesio, o antroje savaitės pusėje prasidės tinkamas laikas imtis ir konkrečių darbų. Taip pat šią savaitę lydės sėkmė tvarkant piniginius reikalus, siekiant finansinės naudos.

Svarstyklės

Stilingai. Būsite atsipalaidavę, puikios nuotaikos, linkę pasimėgauti gyvenimo malonumais ir kurti gražius mielus dalykus. Labai gerai seksis kurti asmeninį stilių, sėkmė bei įkvėpimas lydės tuos, kurių veikla susijusi su grožio, pramogų ar svetingumo kūrimu. Piniginiai reikalai bus svarbūs, bet vis mažiau. Vis daugiau judėsite.

Skorpionas

Pokyčiai. Energijos laipsniškai mažės, sportinis įkvėpimas pamažu slūgs, noras visus darbus nudirbti vienu ypu ir visus priešus prismeigti vienu smūgiu laipsniškai išgaruos. Vis mažiau norėsis džiaugtis kokie jūs puikūs ir vis labiau norėsis turėti apčiuopiamos naudos. Mintys ir veiksmai pasuks šia linkme, todėl ir rezultato ilgai laukti nereikės.

Šaulys

Pirmyn. Nuo pat savaitės pradžios būsite labai judrūs, daug ir mielai bendrausite – pirmiausia dalykinėmis temomis, bet taip pat ir visomis kitomis. Gali būti daug reikalų tvarkymo, skambučių ir pan. Savaitės viduryje paaiškės, kad prasideda laikas ne tik kalbėti, bet ir daryti – veiklos, taip pat ir fizinės, bus vis daugiau. Prasidės puikus laikas sportuojantiems.

Ožiaragis

Gana ramiai. Dienos slinks gana ramiai, be didesnių iššūkių arba svarbios veiklos. Tačiau sėkmė ir įkvėpimas lydės tuos, kurių profesinė veikla susijusi su grožio, patogumų ar pramogų kūrimu. Taip pat seksis kolektyvinė veikla – kartu su artimais draugais pavyks nuveikti ką visiems smagaus ir įdomaus.

Vandenis

Atoslūgis. Darbe darbų, svarbių užduočių vis dar bus nemažai, bet kartu bus aišku, kad darbymetis eina į pabaigą, palanku ką svarbaus užbaigti ir pereiti prie kitų temų. Vis daugiau smagios, įdomios veiklos gali būti kartu su artimais draugais. Taip pat ši savaitė palanki smagioms, malonioms kelionėms – pailsėti pavyktų kuo puikiausiai.

Žuvys

Vis sparčiau. Darbe, profesijos srityje darbų, visokios veiklos ir taip nestigo, o šią savaitę jų gali būti vis daugiau ir daugiau, viską reikės daryti vis sparčiau ir vis tiksliau. Bet panašu, jog tai ir seksis, todėl produktyvumas tik augs. Iš kelionių dabar palankiau grįžti nei į jas vykti. Saugotini asmeniniai santykiai su svarbiais jums žmonėmis – yra nesusipratimų tikimybė.