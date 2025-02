Namą mama paliko 4 vaikams, bet jį uzurpavo tik vienas jų: Gintaras užkalė duris net į virtuvę

Giminaičių drama – „TV Pagalbos“ siužete.

Po tėvų mirties vaikams likęs turtas tik dar labiau apsunkino jų gyvenimą. Pačius artimiausius žmones palikimas sukiršino taip, kad jau kvepia ir teismais. Vitalijos (vardas pakeistas) brolis Gintaras jau 16 metų įsivaizduoja, kad yra vienintelis tėvų sodybos šeimininkas, tačiau dokumentuose aiškiai parašyta, kad palikimas išdalintas visiems 4-iems vaikams.

Tiesa, Gintarui tėvai paliko daugiau nei kitiems – pusę sodybos, o Vitalijai su sese ir kitu broliu atiteko likusi sodybos dalis. Tačiau Gintaras nori tėvų namuose šeimininkauti vienas ir imasi drastiškų priemonių. Konfliktas tarp giminaičių taip įsisiūbavo, kad prieš kelias dienas teko kviesti net policijos pareigūnus.

„Jis buvo užsukęs gipso kartoną ant durų. – Pats nusprendė, kad šitas įėjimas į virtuvę jums bus uždarytas? – Taip. – Ir jūs apskritai negalėsit į tą virtuvę įeiti? – Sakė: jeigu būsi gera, jeigu gražiai paprašysi, gal ir įleisiu kavos atsigert“, – pasakojo Vitalija.

Užkalė duris

Gintaras save laiko vieninteliu tėvų sodybos šeimininku, tačiau kai kalba pasisuka apie pinigus, jis netikėtai prisimena testamente dar įrašytus brolį ir seseris. Kai vyras darė remontą, sutvarkė tik pusės namo pamatus, nes esą namo bendrasavininkai neprisidėjo finansiškai.

Vitalija pasakojo, kad kai brolis norėjo keisti namo apdailą, ji jam turėjo sumokėti 300 eurų už medžiagas ir už darbą, kitaip esą Gintaras sodybą būtų palikęs pusiau skustą, pusiau luptą. Bet net ir finansinis indėlis moteriai neteikia vilties, kad brolis sodyba dalinsis, ji baiminasi, kad Gintaras uzurpuos visą namą, kuris priklauso ne tik jam.

Tad Vitalija „TV Pagalbos“ komandos paprašė įtikinti brolį nuimti gipso plokštę nuo jos kambario sienos ir atlaisvinti įėjimą į bendro naudojimo erdvę – virtuvę.

„Tik to aš noriu, daugiau nieko nenoriu“, – tikino moteris.

Nuvykus į Vitalijos tėviškę „TV Pagalbos“ gelbėtoja Toma Arcišauskaitė-Lukošienė Gintarą rado pačiame remontų įkarštyje. Vyras paaiškino, kad gipso plokštes ant durų į virtuvę jis uždėjo dėl to, kad seseriai bendro naudojimo erdvė nereikalinga, o be to, jis ja nepasitiki.

„Ką žinau, gal jai užplauks, gal ką nors išdaužys. Ar pažįsti tu ją?“ – gelbėtojos Tomos klausė vyras.

Gintaras pateikė ir dar vieną argumentą, kodėl nenori, kad kas nors laisvai vaikščiotų po jo namus. Tai – meilės reikalai. Vyras svarstė, kad būtų nejauku, jei jam miegant su moterimi į vidų įsliūkintų sesuo.

„O gal aš noriu parsivest mergičką?“, – klausė vyras.

Įtikinėjimai rasti kompromisą nebuvo vaisingi, priešingai – Gintaras įsiuto ir ėmė skatinti seserį kreiptis į teismą, nes savo noru į virtuvę jos neplanuoja įleisti.

„Antstoliams atiduosiu viską, į teismą atiduosiu, bet tų durų neatidarysiu“, – rėžė vyras.

Tačiau gelbėtojai Tomai galiausiai visgi pavyko įtikinti vyrą nusileisti. Tiesa, jis turėjo papildomų sąlygų.

Kokios jos, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

