Naktį keliatės į tualetą? Turi jums žinių

Noktiurija – tai būklė, kai dažnai tenka keltis naktį šlapintis. Pasak Jungtinės Karalystės Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS), normalu šlapintis iki aštuonių kartų per dieną ir vieną ar du kartus naktį. Jei naktiniai kėlimaisi kartojasi dažniau, reikėtų pasitarti su gydytoju, rašo express.co.uk.

Priežastys, kodėl naktį keliatės šlapintis

Priežasčių, kodėl naktį keliatės šlapintis, gali būti ne viena. Štai kelios jų:

Diabetas. Padažnėjęs šlapinimasis gali rodyti diabetą.

Padažnėjęs šlapinimasis gali rodyti diabetą. Šlapimo takų infekcija (ŠTI). ŠTI dažnai sukelia norą šlapintis ir gali sutrikdyti miegą.

ŠTI dažnai sukelia norą šlapintis ir gali sutrikdyti miegą. Padidėjusi prostata. Vidutinio ir vyresnio amžiaus vyrams tai yra dažna problema.

Vidutinio ir vyresnio amžiaus vyrams tai yra dažna problema. Uretritas ir infekcijos. Uždegimai gali sukelti diskomfortą ir šlapinimosi poreikį.

Uždegimai gali sukelti diskomfortą ir šlapinimosi poreikį. Nervų sistemos sutrikimai. Jie gali turėti įtakos šlapimo pūslės funkcijai.

Dr. K. Hall rekomenduoja miegoti ant šono. Tyrimai parodė, kad ši padėtis padeda atverti kvėpavimo takus, pagerinti kvėpavimą ir sumažinti miego apnėjos bei noktiurijos simptomus. Miegant ant šono, stuburas ir kaklas lieka taisyklingoje padėtyje, o tai padeda sumažinti kaklo ir nugaros skausmus.

Jeigu didžiąją dalį dienos praleidžiate stovėdami, prieš miegą svarbu pakelti kojas, kad skysčiai nutekėtų efektyviau. Pasidėkite kojas ant sofos porankio ar kitos aukštesnės atramos. Taip sumažinsite skysčių susikaupimą kojose ir naktį rečiau reikės keltis į tualetą.

Atsižvelkite į šiuos aspektus

Alkoholio vartojimas prieš miegą taip pat gali padidinti noktiurijos riziką, nes jis veikia kaip diuretikas. Geriausia vengti gausaus skysčių vartojimo likus maždaug dviem valandoms iki miego.

Jei naktį reikia atsigerti, gerkite mažais gurkšneliais, o dieną pasirūpinkite pakankamu skysčių kiekiu.

Be to, daugelis miega per šiltuose kambariuose, o tai gali sutrikdyti miegą. Optimaliausia miegamojo temperatūra yra apie 20°C. Aukštesnė ar žemesnė temperatūra gali paveikti kūno vidinės temperatūros reguliavimą ir miegą.

Jei manote, kad jūsų naktiniai kėlimaisi susiję su sveikatos problema, tokia kaip diabetas ar ŠTI, būtina pasitarti su gydytoju.

Nepamirškite, kad sveika miego rutina, tinkama miego padėtis ir subalansuota dienos veikla gali sumažinti naktinio kėlimosi dažnumą ir pagerinti jūsų poilsio kokybę.