Naktį keliatės į tualetą? Pasakė, kaip to išvengti

Visiems pasitaiko – palaimingai miegate šiltoje lovoje, bet staiga pabundate ir turite keltis, nes reikia į tualetą. Tai – labai nemalonus dalykas, bet jo galima išvengti.

Štai keletas šios problemos priežasčių. Gali būti, kad jau ėmėtės visų priemonių, kad naktį neužeitų noras šlapintis, pavyzdžiui, vakare negeriate daug vandens. Vistiek nepadeda? Tada išbandykite šiuos patarimus.

Pernelyg aktyvi šlapimo pūslė

Paprastai per dieną žmogaus organizmas pagamina nuo 1 iki 2 litrų šlapimo, bet tik 25% šio kiekio gaminasi per naktį. Taigi, turėtų būti įmanoma naktį ramiai išmiegoti nesikeliant eiti į tualetą. Pasitaiko, kad per naktį šlapintis prireikia daugiau nei kartą?

Tuomet greičiausiai jūsų šlapimo pūslė yra pernelyg aktyvi – toks sutrikimas dar vadinamas nokturija. Tai reiškia, kad per naktį jūsų organizme šlapimo pasigamina per daug. Sutrikimas dažniau pasitaiko moterims, nei vyrams, taip pat tai priklauso nuo amžiaus, rašoma tips–and–tricks.com

Priežastys

Jei pastebėjote, kad ir jums pasireiškia tokie simptomai, turbūt smalsu, kodėl taip nutinka. Daugiau šlapimo naktį gali gamintis dėl įvairių priežasčių. Kai kurios jų yra mažiau kenksmingos, o kitos – labiau. Galimos to priežastys:

Prieš eidami miegoti per daug valgote ir geriate;

Sutrikusi antidiuretinio hormono (ADH) gamyba – šis hormonas užtikrina, kad naktį nesigamintų per daug šlapimo;

Sutrikusi inkstų veikla;

Šlapimo pūslės sutrikimai;

Vyrams – prostatos problemos;

Formuojasi edema, dar vadinama skysčių sankaupomis;

Kai kurie vaistai;

Kitos ligos.

Eiti pas gydytoją ar ne?

Kada tiksliai jau reikėtų kreiptis į medikus? Pas gydytoją eikite tuomet, jei naktinis šlapinimasis trikdo jūsų miegą ir neleidžia pailsėti. Jei naktį į tualetą prireikia tik retkarčiais, pernelyg jaudintis neverta.

Tačiau tik vizitas pas gydytoją gali atskleisti, kas sukelia problemą. Taip pat ir tam tikrą gydymą paskirti gali tik medikas. Gydytojas gali patikrinti: jūsų valgymo ir gėrimo įpročius, hormonų pusiausvyrą, šlapimo pūslės ar prostatos veiklą, šlapimtakių infekcijas, inkstų sutrikimus, širdies ligas.

Ką galima padaryti patiems

Prieš susiruošdami pas gydytoją ir patys galite imtis šiokių tokių priemonių. Išbandykite šiuos patarimus:

Po 20 val. vakaro nebegerkite skysčių. Jei per dieną jau išgėrėte pusantro litro vandens, dėl to problemų kilti neturėtų.

Vartokite mažiau kofeino ir alkoholio. Šie gėrimai šalina skysčius iš organizmo.

Ar dienos metu vargstate dėl ištinusių kojų? Miegokite kojas pasidėję ant pagalvės, kad jos būtų aukščiau, arba mūvėkite specialias kompresines kojines.

Žiūrėkite, ką valgote prieš eidami miegoti. Virškinimas stimuliuoja ir šlapimo gamybą.