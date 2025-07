Naglis Šulija kreipiasi į 2 Zodiako ženklus: nudžiugins sėkmė

Saulė toliau juda Vėžio ženklu pirmyn. Naktys pradėjo nepastebimai (kol kas nepastebimai) ilgėti, dienos tokiu pat mastu trumpėti, o Saulė Vėžio ženkle primena mums, kad gyvenime yra ir jausmai, sentimentai, prisiminimai ir panašūs dalykai. Puoselėti vasaros vidurio emocinę bendrystę dabar – pats tinkamiausias laikas.

Nakties Šviesulys Mėnulis šią savaitę keliaus savo Pilnaties link, ir skatins mus nesnausti, netingėti ir imtis iniciatyvos svarbiose mums srityse.

Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus dabar keliaus Liūto ženklu, bus energingas, aktyvus, mintis reikš drąsiai ir kalbės vaizdingai, todėl dalykinis gyvenimas šią savaitę gana sklandžiai ir aktyviai judės pirmyn, kartu nestokodamas ir vaizdingų detalių bei smulkmenų. Kitaip tariant, niekas nesidrovės ieškodamas tinkamo žodžio ir tinkamos priežasties veikti.

Venera šią savaitę pereis iš Jaučio Zodiako ženklo, kuriame jaučiasi labai gerai, į Dvynių ženklą, kuriame būdama pasijus ir ims veikti kitaip. Kol Venera Jautyje, ji yra miela, lipšni, jausminga ir linkus su įkvėpimu pasimėgauti visais gyvenimo malonumais. Tačiau penktadienį Venera pereis iš Jaučio į Dvynių ženklą ir taps mažiau jausminga, tačiau judresnė, atviresnė, lengviau bendraujanti ir lengviau mezganti asmeninius ryšius. Kitaip tariant, jausmingumo savaitės pabaigoje bus mažiau, o lengvo flirto – daugiau. Įsibėgėja vasara, vienok…

Kariūnas Marsas toliau judės Mergelės ženklu, bus atidus, tikslus, galima sakyti preciziškas, puikiai analizuos padėtį, pareigingas, todėl bus nepaprastai efektyvus. Todėl ne, apie kokią nors taiką kol kas niekas negalvos. Žodžiai galės būti visokiausi, bet iš tiesų taikytis niekur niekas nenorės.

Avinas

Šią savaitę būsite nebūdingai kruopštūs, tikslūs, atidūs ir pareigingi. Iš tiesų tai geras laikas kibti į kasdienius darbus bei reikalus ir padaryti taip, kad viskas būtų taip, kaip reikia. Geras metas pradėti kokį sveikatingumo kursą. Taip pat ši savaitė – puikus laikas užsiimti namų, šeimos arba būsto reikalais – čia būsite išties kūrybiški. Nedidelių, tačiau smagių pramogų irgi nestigs.

Jautis

Didžiąją savaitės dalį būsite tokie pat, kaip ir iki šiol – atsipalaidavę, jausmingi, linkę pasimėgauti visais maloniais dalykais. Savaitgalį pasikeis vidinė būsena – tapsite atviresni, tarsi lengvesni, linkę daugiau bendrauti ir daugiau judėti, tuomet ir piniginė nauda pasidarys svarbesnė. Taip pat ši savaitė atneš su namais arba šeima susijusių reikalų ir sportinio stiliaus pramogų.

Dvyniai

Tikriausiai daug dėmesio, laiko bei pastangų paprašys piniginiai, turtiniai reikalai arba galimybės gauti kokios nors apčiuopiamos naudos – šioje srityje tikėtina apčiuopiama nauda. Taip pat ši savaitė – puikus metas svarbiems, tinkamo nusiteikimo reikalaujantiems darbams namie, mat dabar yra puikus metas stengtis, kad čia viskas būtų taip, kaip turi būti.

Vėžys

Būsite energingi, veiklūs, puikios nuotaikos ir labai kūrybingi, todėl labai gerai seksis tiems, kurie gali veikti laisvai, nevaržomi taisyklių, taip pat tie, kurių veikla susijusi su kūryba. Tikėtina, kad ir piniginiai reikalai atrodys kuo puikiausiai, bent jau apsukrumo šioje srityje tikrai nestigs. Patiks judėti greitai. Smagių, malonių akimirkų suteiks bendravimas su artimais draugais.

Liūtas

Šią savaitė būsite labai dalykiški. Labai atviri, daug ir mielai bendrausite visokiausiomis temomis, pirmiausia dalykinėmis, bet ir visomis kitomis taip pat. Bus daug judėjimo, dažniausiai nedideliais atstumais, bet įdomaus. Sėkmė lydės ir tvarkant piniginius reikalus – greiti ryžtingi, bet tikslūs veiksmai šioje srityje netruks atnešti apčiuopiamos baudos.

Mergelė

Būsite energingi, veiklūs ir linkę prie tikslo žengti tiesiai, daug nesidairydami į šalis ir be ypatingų ceremonijų. Žinoma, dėl tokios būsenos produktyvumas bus puikus, be to, tai puikus laikas sportuojantiems – dažnai atrodys, kad sportiniai pasiekimai patys ieško jūsų. Taip pat ši savaitė gali atnešti puikių susitikimų su artimais draugais ir bendraminčiais.

Svarstyklės

Tikėtina, kad nemažai veiklos bus darbe arba profesijos srityje. Viską reikės daryti greitai ir taip, kaip reikia, bet, kita vertus, nestigs energijos ir įkvėpimo, kad viskas būtų padaryta tinkamai. Galutinis rezultatas džiugins visus. Taip pat ši savaitė gali apdovanoti susitikimais su artimais draugais ir svarbių reikalų aptarimais su kolegomis profesijos srityje.

Skorpionas

Tikėtina, kad darbe nestigs nedidelių, tačiau gana svarbių darbų ir visokių reikalų tvarkymo. Viską reikės daryti greitai ir tiksliai, bet jūs susitvarkysite. Ypatinga sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacija, skaičiavimu ir panašiais dalykais. Taip pat šią savaitę yra palankus metas ir vasaros pradžios kelionei.

Šaulys

Nemažai darbų ir visokios veiklos gali būti darbe arba profesijos srityje. Viską reikės daryti greitai ir tiksliai taip, kaip reikia. Kita vertus, energijos ir įkvėpimo pasiekti tikslus tikrai nestigs, todėl nuveikti pavyks išties nemažai. Puikus metas domėtis būsimomis kelionėmis. Savaitės pabaigoje prasidės puikus metas puoselėti ryšį su svarbiu jums žmogumi.

Ožiaragis

Vis dar bus daug progų smagiai pasilinksmint, kurti ką mielo ir gražaus, džiaugtis klestinčiu asmeniniu gyvenimu. Bet šis laikas jau eina į pabaigą. Kartu ši savaitė – asmeninių ryšių puoselėjimo laikas. Jis labai palankus palaikyti, puoselėti jau esamą ryšį, taip pat gali atsirasti ir naujų, greičiausiai dalykinių pažinčių, ryšių, kuriuos palaikyti, plėtoti metas irgi puikus. Patiktų sportinio stiliaus kelionė.

Vandenis

Dabar bus daug nedidelių, tačiau gana svarbių darbų ir pareigų vykdymo. Viską reikės daryti kruopščiai, tiksliai ir pareigingai, tačiau didesnių kliūčių būti neturėtų, todėl su viskuo susitvarkysite. Puikus metas rūpintis sveikatos ir sveikatingumo reikalais. Taip pat ši savaitė atneš daug susitikimų, pokalbių, derybų ir panašių dalykų, kuriuos palaikyti, plėtoti laikas labai geras.

Žuvys

Puikus, linksmas metas, pilnas juoko, smagių renginių ir kūrybos. Iš tiesų priežasčių smagiai pasilinksminti bus ne viena, o kai vidinė būsena puiki, ir asmeninis gyvenimas klestės. Sėkmė ir įkvėpimas lydės tuos, kurių veikla susijusi su kūryba. Visgi gali būti, kad santykiai su kai kuriais asmenimis bus nepatogūs, įtempti – dėl anos pusės pozicijos.