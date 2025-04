Musių namuose neliks nė kvapo: štai kas padės

Dabar, kai vis dažniau pasirodo saulė, dauguma mūsų daugiau laiko praleidžia ilsėdamiesi savo soduose, tačiau gražus oras reiškia, kad tenka susidurti ir su musėmis.

Baidyti muses nuo maisto ne tik erzina, bet ir gali būti pavojinga, nes jos gali atnešti daugybę bjaurių mikrobų, kurie gali sukelti apsinuodijimą maistu, jei nesate atsargūs, rašoma express.co.uk.

Kvapai, kurių nekenčia musės

Kad to išvengtų, daugelis naudoja cheminius purškalus, tačiau jie gali palikti baisų kvapą, be to, kvėpuoti jų garais yra labai nuodinga. Vietoj to „DIY“ ekspertė ir „The Homespun Hydrangea“ įkūrėja Katie Femia pasidalijo, kad vienas veiksmingiausių būdų atsikratyti musių – dirginti jų pojūčius stipriais kvapais. K. Femia sakė:

„Mano kieme knibždėte knibžda musių ir uodų, ir man tai atsibodo. Man nepatinka, kaip jie kanda, nekenčiu jų skleidžiamo garso ir apskritai jie tiesiog erzina.

Laimei, radau kenkėjus atbaidantį sprendimą, kuris man labai patinka! Tai natūralus būdas atbaidyti vabzdžius naudojant gvazdikėlius ir citrusinius vaisius.

Šis kenkėjų atbaidymo būdas ne tik paprastas, bet ir labai maloniai kvepia! Ir nors jums šis kvapas patiks, musės ir uodai jo nekenčia.“

Tai gali atrodyti paprasta, tačiau tam tikri stiprūs kvapai gali per daug apkrauti muses ir iš tiesų sudirginti jų pojūčius, todėl jos instinktyviai vengia tam tikros vietos.

Citrinos turi aštrų, rūgštų kvapą, kuris mums malonus, bet lengvai suerzina muses. Kvapas sutrikdo jų uoslės receptorius, todėl joms sunkiau ieškoti maisto.

Gvazdikėliuose yra junginio, vadinamo eugenoliu, kurio yra daugelyje vabzdžius atbaidančių priemonių. Musėms jis atrodo pribloškiantis ir gali jas pakankamai suklaidinti, kad neleistų joms priartėti.

Kaip atbaidyti muses naudojant citrinas ir gvazdikėlius?

Tereikia citriną perpjauti į dvi lygias dalis ir į vaisių įspausti gvazdikėlius. K. Femia pasakojo:

„Gvazdikėliai neturi būti išdėstyti tam tikru būdu. Galite sukurti raštą arba tiesiog įspausti juos taip, kaip jums atrodo tinkama. Nėra teisingo ar neteisingo būdo, kaip tai padaryti.“

Kartokite, kol sunaudosite visas citrinas ir gvazdikėlius, tada sudėkite juos į dubenį. Pastatykite dubenėlį stalo centre, ant pikniko dekio ar bet kur kitur, kur netoliese yra maisto.

Ši paprasta kenkėjus atbaidanti priemonė gali kelias dienas sulaikyti muses. Ji veikia tol, kol vaisiai išlieka švieži, tačiau po dienos, praleistos karštoje saulėje, jie išdžius.

Tačiau šią natūralią muses atbaidančią priemonę lengva pasigaminti, pigiai įsigyti ir saugu naudoti, todėl galite nesijaudindami dėl šių kenkėjų dūzgimo aplink.