Muselių namuose neliks nė vienos: šie būdai veikia 100 proc.

Šie įkyrūs vabalai dažniausiai įsiveisia, jei namuose yra pūvančių vaisių. Kruopščiai nuplaunant vaisius galima atsikratyti jų kiaušinėlių, tačiau nežinia, ar jų nėra pridėta ir kitose vietose, rašo bonapettit.com.

Jos mėgsta ne tik pūvančius vaisius, bet ir daržoves, taip pat kiaušinėlius jos deda ir šiukšlių dėžėse, jei ten išmesti pūvantys produktai.

Vaisinių muselių lervos paprastai išsirita per dieną ar dvi ir pradeda misti prinokusiais, pūvančiais vaisiais. Maždaug per savaitę jos suauga ir vėl pradeda dėti kiaušinėlius. Dėl to jos labai greitai dauginasi ir jų atsikratyti gali būti nelengva užduotis.

REKLAMA

REKLAMA

Vaisinių muselių neliks nė kvapo

Jei namuose skraido daug muselių, galite pasigaminti naminius spąstus joms pagauti iš obuolių acto. Jei jau išmetėte visus pūvančius maisto produktus, kurie gali vilioti šias museles, imkitės kitų būdų.

REKLAMA

Į nedidelį indą įpilkite obuolių acto ir įlašinkite kelis lašus skysto indų ploviklio. Obuolių actas veikia geriau nei įprastas actas, kai kalbama apie vaisines museles, nes jo kvapas labiau primena pūvančių vaisių kvapą.

Pašildykite pasigamintą mišinį mikrobangų krosnelėje 20 ar kiek daugiau sekundžių, kad acto kvapas suintensyvėtų, tada pastatykite indą su mišiniu šalia vietos, kur skraido daugiausiai vaisinių muselių.

Kvapas privilios museles, o kadangi skystas indų ploviklis sumažina skysčio paviršiaus įsitempimą, todėl muselės įstrigs mišinyje ir nuskęs.

REKLAMA

REKLAMA

Jau po kelių valandų pradėsite matyti rezultatus. Išpilkite mišinį ir pasigaminkite naują, kai matysite, kad indelyje susikaupė nemažai negyvų vaisinių muselių.

Dar vienas būdas, kaip atsikratyti vaisinių muselių – privilioti jas į butelį. Alaus, vaisių sulčių ar vyno butelis, kuriame liko tik nuosėdos, puikiai tiks.

Ant butelio uždėkite maistinės plėvelės, pritvirtinkite ją gumine gumele ir pradurkite kelias nedideles skylutes. Kai muselės pateks į butelį, suviliotos saldaus gėrimo kvapo, jos įstrigs, nebegalės išskristi ir galiausiai mirs.