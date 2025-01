Moteris ant durų rado lipduką: sužinojusi reikšmę skubiai įspėja kitus

Mersisaido rajone prie namų, kuriuose gyvena šeimininkai su šunimis, pastebėti maži lipdukai sukėlė nerimą – daugelis nuogąstauja, kad šiuos lipdukus naudoja augintinių vagys, nusitaikę į vertingų veislių šunis.

Ant durų rado lipduką

Susirūpinę šunų savininkai dalijasi savo įspėjimais internete ir ragina vieni kitus išlikti budrius, rašo mirror.co.uk. Viena susirūpinusi šuns savininkė, teigianti radusi prie savo durų priklijuotą mėlyną lipduką, sakė:

„Ant durų pamačiau mėlyną lipduką. Niekada anksčiau nebuvau mačiusi nieko panašaus. Taigi, kaimynystės grupėje paskelbiau pranešimą naminių gyvūnėlių savininkams, norėdama sužinoti, ar kas nors pastebėjo panašių dalykų.

Sulaukiau kelių sarkastiškų komentarų, bet, kaip jau sakiau, man tai pasirodė šiek tiek keista.“

Šuns savininkė pastebėjo atsiradusį mažą mėlyną lipduką prie savo namų ir mano, kad jo spalva gali reikšti, jog ji augina patiną.

Ji sakė: „Mano abu šunys yra patinai, vienas jų – labai vertingas. Noriu perspėti kitus šeimininkus, kad atkreiptų dėmesį ir neignoruotų tokių ženklų.“

Kaip apsaugoti savo šunį nuo vagystės

„TeamDogs“ davė eilę patarimų, kaip apsaugoti šunį nuo vagystės. Štai keletas jų patarimų, kaip apsaugoti savo augintinius:

Įsitikinkite, kad jūsų šuo yra čipuotas, o jūsų duomenys yra atnaujinami patvirtintoje duomenų bazėje;

Jūsų šuo visada turi dėvėti antkaklį su informacija apie jo šeimininkus;

Būkite atsargūs, kai paliekate savo šunį ar kai kas nors artinasi prie jūsų šuns pasivaikščiojimų metu;

Jei paleidžiate savo šunį nuo pavadėlio, įsitikinkite, kad esate tikri jo sugebėjimais atsiminti kelią namo;

Nepalikite savo šuns be priežiūros, pavyzdžiui, vieno automobilyje arba pririšto prie parduotuvės.

Lipduką radusi moteris kaip atsargumo priemonę prie savo nuosavybės ribų įrengė vaizdo stebėjimo kameras. Po jos pranešimo įspėjimais ėmė dalintis ir kiti žmonės.

Ji sakė: „Tikrai norėjau pranešti žmonėms, kol dar ne vėlu. Nemalonu, bet turime būti atsargūs. Laimei, turiu šunį, kuris nieko neprileidžia prie durų, bet kas žino, ar jo nenunuodys?

Suprantu, kad gal ir be reikalo panikuoju, bet juk taip nutinka, o be to mano naujieji šuniukai yra vertingi. Jie yra vertingiausia, ką turiu savo namuose.“