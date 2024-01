Moteris 30 metų galvojo, kad jos tėtis miręs: sužinojusi tiesą nesulaikė ašarų

30 metų moteris tikėjo, kad jos tėtis miręs, kai mama Tiffany pasakė, kad visa tai buvo melas, o jos biologinis tėvas nebuvo tas žmogus, kuriuo ji visada jį laikė. Būdama 35 metų ji sužinojo, kad 1982 m. jos mama pastojo panaudojus anoniminio spermos donoro spermą.

Tifanny nėra vienintelė, susidūrusi su tokia patirtimi. „ITV“ filme „Born From the Same Stranger“ pasakojama apie žmones, kurie buvo pradėti pasitelkiant spermos ar kiaušialąsčių donorus ir dabar ieško savo biologinių tėvų.

Po 30 metų sužinojo tiesą

Atlantoje, Džordžijos valstijoje, JAV gyvenanti Tiffany užaugo manydama, kad jos biologinis tėvas yra pirmasis mamos vyras, kuris mirė nuo storosios žarnos vėžio, kai jai buvo ketveri. Šiuo faktu ji niekada neabejojo, rašo mirror.co.uk.

REKLAMA

REKLAMA

Tiffany augo su biologine mama ir patėviu, todėl niekad negalvojo daryti DNR testą, tačiau galvoje visada kirbėjo įkyrios mintys. Ji troško sužinoti, kokie jos panašumai su mirusiu tėvu ir svarstė, kokie būtų buvę jų santykiai, jei jis būtų buvęs gyvas.

REKLAMA

„Mano mama saugojo paslaptį, nes buvo davusi pažadą savo pirmajam vyrui, kuris mirė nuo vėžio, kai man buvo ketveri. Jis niekada nenorėjo, kad kas nors sužinotų, kad jis nėra mano biologinis tėvas.

Be to, 1982 m. buvo įprasta, kad gydytojai nevaisingiems pacientams liepdavo neatskleisti, kad buvo panaudota donoro sperma ir pamiršti, kad procedūra apskritai buvo atlikta“, – pasakojo moteris.

2018 m., prieš pat savo 36-ąjį gimtadienį, Tiffany sužinojo, kad jos biologinis tėvas buvo ne tas žmogus, kurį visada juo laikė. Ji pasakojo: „Mano mama pagaliau man tai pasakė, kai sėdėjau jos virtuvėje. Pasijutau labai keistai. Atrodė, kad kambarys sukasi. Mane ištiko šokas.“

REKLAMA

REKLAMA

Nors tai šokiravo, Tiffany suprato, kodėl mama taip ilgai laikė šį faktą paslaptyje – taip norėjo ją apsaugoti. „Ji žinojo, kad tai galėjo sugriauti mano santykius su jo mama, mano močiute. Tačiau būčiau norėjusi, kad man tai būtų pasakę vaikystėje“, – pridūrė ji.

Išsiaiškino, kas jos biologinis tėvas

Sužinojusi, kad jos biologinis tėvas gyvas, ji nedelsdama pasinėrė į paieškas, išsiaiškino jo tapatybę ir užmezgė su juo ryšį.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Atlikus DNR testą buvo sutapimas su vienu iš sūnų, kuriuos užaugino mano biologinis tėvas. Mano biologinis tėvas niekada nesakė savo sūnums apie tai, kad yra spermos donoras, bet kai išsiaiškinau to sūnaus tapatybę, greitai per socialinius tinklus susiradau ir savo biologinį tėvą“, – pasakojo Tiffany.

Šis vyras gyveno visai netoli, už 40 minučių kelio, todėl Tiffany labai norėjo su juo susitikti ir pradėti bendrauti. „Iš pradžių jis atsakė su džiaugsmu ir noru į pasiūlymus susitikti, tačiau sudvejojo, kai jo šeima išreiškė nepasitenkinimą. Galiausiai jis persigalvojo ir mes pradėjome bendrauti“, – pasidžiaugė moteris.

REKLAMA

Jie bendravo metus, tačiau jo šeima nepritarė jo bendravimui su Tiffany, dėl to jis staiga nutraukė visus ryšius. Po kurio laiko su Tiffany susisiekė kitas vyras, kuris taip pat buvo to paties vyro sūnus. Tik susipažinęs su Tiffany jis sužinojo, kad buvo pradėtas iš donoro spermos.

„Tą pačią dieną susitikome ir iškart pajutome stiprų ryšį. Iki šiol labai artimai bendraujame“, – pasidžiaugė ji.

Tiffany jau 41-eri, ji yra trijų sūnų – devynerių, aštuonerių ir šešerių metų – mama. Su šeima ir vyru, su kuriuo yra susituokusi jau 17 metų, ji gyvena Atlantoje. Sužinojusi tiesą apie savo biologinį tėvą, ji tapo anoniminės spermos ir kiaušialąsčių donorystės panaikinimo Amerikoje šalininke.