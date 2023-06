57-erių vyras mirė susirgęs žarnyno vėžiu: išdavė 1 simptomas

Davidą Tuffą staigi mirtis ištiko praėjus kelioms savaitėms po to, kai šis kreipėsi į gydytoją, kuriam skundėsi pilvo skausmu ir nuovargiu. Turinčiam 11 metų sūnų vyrui buvo diagnozuotas žarnyno vėžys, kuris buvo išplitęs į kepenis.

Jo žmona Kate pasakojo: „Viskas įvyko labai greitai. Nebuvo jokių ligos požymių, o jiems pasirodžius, netrukus, po keturių savaičių netekome ir Davido. Tai – siaubinga. Jis pats neturėjo laiko net susivokti, kas vyksta.

Tačiau nepaisant to jis išliko stiprus. Buvo be galo sunku susėsti prie vieno stalo ir paaiškinti sūnui, kad chemoterapija gali ir nesuveikti, kad net nežinome, kiek jam liko gyventi. Dieną prieš mirtį Davidas išliejo pyktį, kad tokia lemtis – neteisinga ir jis to nenusipelnė. Jo ryšys su mūsų sūnumi Danieliu buvo neprilygstamas.“

Nors didžiąją gyvenimo dalį vyras užsiėmė kovos menais, tačiau prieš mirtį jis dirbo mūrininku „Hillen Projects“ Caistor mieste. Laisvalaikiu jis mėgavosi džiudžitsu, leido laiką su šeima. Labiausiai jam patiko gaminti maistą ir važinėti dviračiu, mėgo klasikinius automobilius ir roko muziką, rašoma mirror.co.uk.

Kokie yra žarnyno vėžio simptomai?

Žarnyno vėžys yra viena dažniausių onkologinių ligų visame pasaulyje. Šios ligos simptomai neretai būna nebylūs, vis tik pagrindiniai 3 simptomai yra šie:

– kraujas išmatose, kuris yra pasirodęs be aiškios priežasties;

–tuštinimosi įpročių pokyčiai.

– padažnėjęs noras tuštintis.

Be to, taip pat gali atsirasti ir nuolatinis apatinės pilvo dalies skausmas, pilvo pūtimas arba diskomfortas. Pacientams neretai pasireiškia ir apetito dingimas, nepaaiškinamas svorio kritimas.