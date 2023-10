Moteriai neleido įlipti į lėktuvą: priežastis pribloškė

Helen Taylor iš Durhamo, Jungtinės Karalystės, kartu su vyru ruošėsi keliauti į Romą, kai jai buvo pasakyta, kad ji negalės lipti į lėktuvą.

Pora kelionei išleido daugiau nei 3,3 tūkst. eurų ir spalio 2 dieną turėjo išskristi iš Niukaslo tarptautinio oro uosto. Viskas klostėsi sklandžiai, tačiau greitai pasisuko netikėta linkme, kai prieš pat prasidedant laipinimui H. Taylor grįžo iš tualeto.

Į lėktuvą neleido lipti dėl prakaitavimo

Moteris, kuriai prasidėjusi menopauzė ir taip pat serga antrojo tipo cukriniu diabetu, sakė, kad ji tik norėjo nueiti į tualetą. Tačiau kai iš jo išėjo, ji pradėjo prakaituoti ir pajuto galvos svaigimą, rašo nypost.com.

„Skrydžių palydovė pamatė mane ir paklausė, ar man viskas gerai, į ką atsakiau: „Man viskas gerai, ką tik pavalgiau, nes buvau nevalgiusi visą dieną, sergu antrojo tipo diabetu, todėl dabar atsistatinėja cukraus kiekis kraujyje“, – pasakojo ji vietos leidiniui „Chronicle Live“.

Moteris teigė, kad jai tereikia atsisėsti, atsigerti vandens ir viskas bus gerai, be to skrydžių palydovei pasakė, kad ją kankina menopauzė, dėl to gausiai prakaituoja.

Tačiau, jos teigimu, tada skrydžių palydovė jai pasakė, kad H. Taylor turi apžiūrėti medikai, o maždaug po 10 minučių jai buvo pasakyta, kad negali lipti į lėktuvą, nes „skrydis jai keltų pavojų“.

H. Taylor taip pat teigė, kad pilotas įvertino jos būklė ir pasakė, kad ji gali skristi, nors vėliau pats pritarė sprendimui neįleisti jos į lėktuvą.

Moteris šią situaciją vadina absurdiška ir sako, kad tai, kaip su ja buvo pasielgta, yra „absoliučiai beprotiška“.

Ji pasakojo, kad išeidami iš oro uosto jie buvo priversti grąžinti „Duty Free“ įsigytas prekes ir sudalyvauti pasienio kontrolės pareigūnų apklausoje, kol galiausiai galėjo pasiimti lagaminus ir keliauti namo.

„Jet2“ atstovas spaudai „Chronicle Live“ teigė, kad susisiekus su nepriklausomais medicinos specialistais „įgula priėmė šį sprendimą, nes keleivių sveikata, gerovė ir saugumas yra didžiausias prioritetas“.

„Tačiau skubos tvarka atlikome tyrimą, po kurio susisiekėme su ponia Taylor, kad atsiprašytume ir grąžintume pinigus už jos atostogas“, – pridūrė atstovas spaudai.

H. Taylor kaltina oro linijų bendrovę, kad įgula neturėjo teisės priimti tokio sprendimo ir neįleisti jos į lėktuvą.