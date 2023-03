Mokslininkai ragina gerti šį gėrimą: vadina dovana sveikatai

REKLAMA

Nesvarbu, ar derinate jas su pusryčiais, ar tiesiog mėgaujatės vien tik jomis, sultys yra vienas populiariausių nealkoholinių gėrimų. Nors apelsinų sultys gali būti jūsų pirmasis pasirinkimas, tyrimo išvados gali paskatinti jus apsvarstyti ir kitą gerą kandidatą.

Gali sumažinti cukraus kiekį

Žurnale „International Journal of Obesity“ (Tarptautinis nutukimo žurnalas) paskelbtame tyrime nustatyta, kad mėlynių sultys gali sumažinti cukraus kiekį kraujyje 35 procentais, rašo express.co.uk.

Gėrimas, gaminamas iš Šiaurės Amerikos žemaūgių mėlynių, buvo biotransformuotas bakterijomis iš vaisiaus odelės. Mokslininkų komanda nusprendė išbandyti šio saldaus gėrimo poveikį pelių modeliams.

Dr Haddadas, Monrealio universiteto senovės vietinių vaistų nuo diabeto grupės direktorius, sakė: „Šios pelės buvo puikus modelis, labai panašus į žmonių nutukimą, susijusį su 2 tipo diabetu“.

Pelių grupė buvo linkusi ne tik į nutukimą ir diabetą, tačiau turėjo aukštą kraujospūdį ir buvo atspari insulinui.

Atsparumas insulinui rodo, kad jūsų raumenys, riebalai ir kepenys negali tinkamai reaguoti į insuliną, kasos gaminamą hormoną, leidžiantį jūsų kūnui naudoti cukrų iš angliavandenių energijai gauti arba kaupti.

Tyrėjų grupė įpylė biotransformuotas mėlynių sultis į pelėms patiektą vandenį ir palygino jas su įprastais mėlynių gėrimais.

Norėdami sustiprinti vaisių antioksidacinį poveikį, jie patobulino sultis, pridėdami naują bakteriją, išskirtą iš mėlynių rūšies, vadinamos Serratia vaccinii.

Vyresnysis tyrimo autorius Pierre S. Haddadas, Monrealio universiteto Medicinos fakulteto farmakologijos profesorius, sakė: „Šio tyrimo rezultatai aiškiai rodo, kad biotransformuotos mėlynių sultys turi stiprų potencialą kovojant su nutukimu ir diabetu“.

Nepaisant daug žadančių rezultatų, prieš pateikiant rekomendacijas, tyrimus reikėtų pakartoti su žmonėmis. Tačiau tai nėra pirmasis tyrimas, kuriame pabrėžiama galima mėlynių nauda cukraus kiekiui kraujyje.

Mėlynių nauda

Žurnale „Antioxidants“ paskelbtoje apžvalgoje skelbiama, kad mėlynės gali padėti pagerinti atsparumą insulinui bei padidinti jautrumą insulinui.

Jautrumas insulinui nurodo, kaip jūsų ląstelės reaguoja į insuliną. Taigi, jį gerinant galima padėti sumažinti atsparumą insulinui ir taip sumažinti daugelio ligų, įskaitant diabetą, riziką.

Be to, kitame moksliniame darbe, paskelbtame žurnale „Nutrients“, buvo teigiama, kad šios mažos uogos gali padėti valdyti cukraus kiekį kraujyje. Komanda nurodė tyrimo dalyviams vartoti angliavandenius su mėlynėmis arba be jų.

Kraujo tyrimai parodė, kad grupėje, kuri vartojo angliavandenius su mėlynėmis, cukraus kiekis kraujyje sumažėjo praėjus 15 minučių po valgio.

Šie rezultatai rodo, kad mėlynės gali padėti jūsų organizmui valdyti cukraus kiekį kraujyje po to, kai valgote įprastus angliavandenius.

Tačiau mokslininkai pažymėjo, kad daugumoje esamų tyrimų su žmonėmis nepastebėta teigiamo rezultato papildomai vartojant vien tik mėlynių uogas.

Prieš reguliariai geriant mėlynių sultis būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.