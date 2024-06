Miške Sandra aptiko baravykų rojų: išdavė, kur rado

Tam, kad rastume grybų, nebūtina važiuoti į mažesnius miestelius ar grybų sostinę Varėną. Jų rasti galima ir Vilniaus rajone.

Vilnietė Agata pasidalino savo voveraičių laimikiu, kurį rado Vilniaus rajone, Mickūnų seniūnijoje. Moteris prisirinko pilną indelį.

Taip pat Vilniaus rajone, Grigiškėse, pamiškėje Justė Rotomskytė rado pirmąją žvynabudę. „Buvau lengvame šoke, nes tikrai per anksti išdygo. Pakankamai daug grybauju, dėl to nusprendžiau įkelti į grybautojų grupę savo laimikį, nes labai ankstyvas radinys, keliais mėnesiais beveik, tačiau grybas buvo be proto skanus“, – džiaugiasi Justė.

Sandra Zakarevičiūtė grybų rado ir toliau nuo Vilniaus – Kaišiadoryse. Moteris rado kampelį, kuriame augo visas pulkas baravykų.

Grybai Lietuvoje birželio mėnesį (5 nuotr.) Žvynabudė Grigiškėse (nuotr. Justė Rotomskytė) Žvynabudė Grigiškėse (nuotr. Justė Rotomskytė) Voveraitės Vilniaus rajone (nuotr. Agata) +1 Baravykai Kaišiadoryse (nuotr. Sandra Zakarevičiūtė) Baravykai Kaišiadoryse (nuotr. Sandra Zakarevičiūtė)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Grybai Lietuvoje birželio mėnesį

Ką būtina žinoti grybautojams

Apie tai, kokių grybų ir kur negalima rinkti bei ko trūksta Lietuvoje, kad grybavimas būtų sėkmingas, anksčiau naujienų portalui tv3.lt papasakojo gamtininkas Almantas Kulbis.

Svarbu atsirinkti tinkamą vietą, kur rinkti grybus. Netinkama vieta yra tokia, kur bet koks, net ir valgomasis grybas tampa nevalgomas.

„Tokios vietos yra kažkur arti didelių magistralinių kelių, kur didelis eismas, užterštose vietose, pavyzdžiui, greta sąvartynų, nes grybai yra linkę kaupti kenksmingas medžiagas“, – įspėjo gamtininkas.

Kalbėdamas apie nuodingus grybus, jis teigė, kad tokių Lietuvoje nėra labai daug, tačiau yra nevalgomų grybų kategorija.

„Jei kalbėtume apie mirtinai nuodingus grybus, augančius Lietuvoje, tai juos būtų galima suskaičiuoti ant dviejų rankų pirštų.

Svarbiausia paminėti žalsvąją musmirę ir smailiakepurę musmirę – šios dvi musmirių rūšys yra mirtinai nuodingos ir nėra jokių gelbėjimo priemonių jas suvalgius“, – įspėjo A. Kulbis.

Pašnekovas teigia, kad žmonės kartais žaliąsias musmires supainioja su žaliuokėmis arba žalios spalvos umėdėmis, todėl šį grybą reikia visiems labai gerai įsiminti. Dar vienas mirtinai nuodingas grybas yra eglinė kūgiabudė, tačiau ją su kitais grybais supainioti yra sunku.

„Šis grybas yra toks nepatrauklus, kad retai kas tiesia į ją ranką ir deda į krepšį“, – tikino gamtininkas. Nuodingojo nuosėdžio taip pat negalima dėti į krepšelį. Nuosėdžių gentis yra labai didelė, jų yra įvairiausių rūšių, todėl svarbu nesupainioti ir nepasiimti mirtinai nuodingo grybo.

Gamtininkas pastebi, kad grybautojai socialiniuose tinkluose žmonės pradeda dalintis nuotraukomis, kuriose vaizduojami didžiuliai kiekiai surinktų grybų, tačiau įspėja, kad visada reikėtų pagalvoti, kiek grybų mes galime suvartoti.

„Skirtingai nuo anglų ar vokiečių, mes esame grybautojų tauta. Jei grybus renkame kaip pagrindinį mūsų šeimos maisto šaltinį, tada taip, grybų galima rinkti daug. Tačiau jei norima tik prisirinkti ir pasipuikuoti tuo kalnu grybų, tada reikėtų pagalvoti, kiek jų neštis namo“, – pastebėjimais dalinosi A. Kulbis.