Mirė gerbiamas Lietuvos psichiatras

Liūdną žinią penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pasklelbė Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė.

Atsisveikinta su gydytoju psichiatru Sergejumi Andruškevičiumi

Ligoninės bendruomenė pareiškė užuojautą mirusio gydytojo-psichiatro žmonai ir pasidalijo šiltais žodžiais apie velionį.

„In Memoriam – Sergejus Andruškevičius (1961 – 2025)

Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės 5 skyriaus vedėjas, gydytojas-psichiatras, darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas

Su liūdesiu pranešame, kad netekome kolegos gydytojo psichiatro, medicinos mokslų daktaro, ilgamečio Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės 5 skyriaus vedėjo, profesoriaus Sergejaus Andruškevičiaus. Jo profesinis kelias – tai atsidavimo psichiatrijai, mokslo pažangai ir pacientų gerovei pavyzdys.

Savo žiniomis ir įžvalgomis dr. Andruškevičius dalinosi ne tik su kolegomis, bet ir su būsimaisiais specialistais. Jo moksliniai darbai, tarptautinis pripažinimas ir klinikinė praktika neabejotinai prisidėjo prie psichikos sveikatos srities vystymo Lietuvoje ir už jos ribų.

Šviesus atminimas apie žmogų, kurio profesinė kompetencija, intelektas ir žmogiškumas paliko gilų pėdsaką kolegų, studentų ir pacientų širdyse, išliks ilgam.

Visos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės bendruomenės vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Galinai“, – dalijosi Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė.

Taip pat prisiminta gydytojo biografija, mokslinė ir darbinė veikla:

„Sergejus Andruškevičius gimė 1961 m. Jekaterinburge (Rusijoje).

1986 m. baigė 2 Maskvos medicinos institutą (gydomosios medicinos fakultetą);

1987 m. baigė Sverdlovsko valstybinį medicinos institutą (psichiatrijos internatūrą);

1993 m. Maskvos psichiatrijos mokslo tyrimų instituto aspirantūrą;

1993 m. Maskvos psichiatrijos mokslo tyrimų institute apgynė medicinos mokslų kandidato disertaciją „Vegetaciniai širdies ir kraujyslių sutrikimai ir jų korekcija esant ūmiems šizofrenijos priepuoliams“.

1997 m. Lietuvos mokslo tarybos disertacija nostrifikuota, suteiktas medicinos daktaro mokslo laipsnis.

Mokslinė veikla:

paskelbęs virš 80 mokslinių darbų;

2000 m. Baltijos šalių biologinės psichiatrijos simpoziume už darbą „Seasonal influences on circadian rhythms of vegetative activity in case of depression“ laimėjo pirmąją vietą.

2001 m. gavęs atradimų patentą už depresijų gydymo antidepresantais efektyvumo prognozavimo metodą.

2022 m. balandžio mėn. Išleido monografiją „Depresijos (klinika, chronobiologija, gydymas)“.

Darbinė veikla:

1986 – 1990 – Nižnij Tagilo miesto psichiatrijos ligoninė – gydytojas psichiatras;

1990 – 1994 - Nižnij Tagilo miesto psichiatrijos ligoninė – skyriaus vedėjas;

Nuo 1994 m. – VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės Universitetinio skyriaus ordinatorius;

Nuo 2006 m. – VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės V skyriaus vedėjas.

Nuo 2017 m. VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas;

Nuo 2020 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Psichiatrijos klinikos docentas;

Nuo 2022 m. profesorius Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Psichologijos institute;

Lietuvos psichiatrų asociacijos narys ir Vilniaus krašto filialo Lietuvos psichiatrų asociacijos pirmininkas.“

Gydytojas-psichiatras S. Andruškevičius amžinojo poilsio atgulė Vilniaus miesto Liepynės kapinėse.