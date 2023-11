„Kiekviena šeimininkė, kas be ko, turi savo firminį plovo receptą. Vieni plovą gamina puode, o kiti orkaitėje, man asmeniškai, plovas labai gardus paruoštas abejais variantais, bet gal truputį labiau mėgstu paruoštą puode, kadangi jis būna toks kiek sulipęs ir šlapesnis“, – rašo tinklaraščio „Lithuanian in the USA“ autorė Liucija.