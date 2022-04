Miego sutrikimai: kaip atpažinti ir pašalinti iš savo miegamojo

REKLAMA

Laidos „Sveikata.lt“ komanda parengė jums specialų interviu, su Vilniaus „Kardiolitos klinikų“ Neurologijos centro gydytoja neurologe Dalia Matačiūniene, kuriame kalbėsime apie miego sutrikimus, jų atpažinimą, diagnostiką ir gydymą. Tam, kad būtume sveiki.

Gydytoja, turbūt dauguma žmonių apie savo miego sutrikimus net negalvoja, nes jų neatpažįsta. Papasakokite, kokie būna miego sutrikimai, kaip jie pasireiškia?

Dauguma nežino, tačiau miego sutrikimų yra net apie 90 rūšių. Jei gatvėje paklaustume žmonių, greičiausiai įvardintų nemigą, kas turi vaikų, galbūt paminėtų lunatikavimą. Bet iš tiesų sutrikimų yra daug daugiau. Kai kuriuos atpažinti yra gana lengva, ypač įvairias nemigos rūšis.

Dėl šių sutrikimų žmonės kreipiasi patys, kadangi vargina negalėjimas užmigti, dažnas kėlimasis naktį, atsikėlus jaučiamas nuovargis. Tai yra akivaizdžios indikacijos, rodančios, kad tai – miego sutrikimas. Bet yra ir kitos grupės, kurios yra mažiau atpažįstamos vien dėl to, jog pacientas pats to nepamena. Pavyzdžiui, vaikščiojimas ar kalbėjimas naktimis, vyresniame amžiuje pasitaiko, kad pradeda muštis per miegus. Tai skamba gana egzotiškai, tačiau tai irgi miego sutrikimai. Ir apie juos gali papasakoti tik artimieji, kurie gyvena ar miega su šiuo žmogumi. Yra ir dar viena grupė, kuri pasireiškia per dideliu mieguistumu. Kartais žmonės sako: „aš neturiu problemų su miegu, galiu bet kur užmigti“. Tai toks dažnas užmigimas bet kokioje situacijoje, iš tiesų, irgi yra sutrikimas, kurį reikia gydyti.

REKLAMA

REKLAMA

Blogų miego įpročių turbūt turi daugelis, kokie yra pagrindiniai, kurių atsikračius, miego kokybė gali pagerėti dar prieš kreipiantis į gydytoją?

Labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį į kelis įpročius. Vienas iš jų – miego režimas. Tai yra mūsų šiuolaikinio gyvenimo rykštė, kadangi darbo dienomis gyvename vienu režimu, o savaitgaliais – kitu. Jei tas režimas yra valandos skirtumo – nieko baisaus, tačiau jeigu darbo dienomis miegoti einame dešimtą valandą vakaro, o savaitgaliais trečią nakties – tai jau yra blogas miego įprotis, kuris kenkia mūsų sveikatai. Kitas blogas šiuolaikinio gyvenimo įprotis yra ekranai, o ypač prieš miegą. Jei atsikračius blogų miego įpročių kokybė nepagerėja ir būklė užsitęsia net kelis mėnesius – tai yra indikacija, jog reikia kreiptis į gydytoją.

Pilną interviu skaitykite čia.