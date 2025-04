Mėnesį ragina nevalgyti 1 produkto: rezultatas nustebins

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ primena Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, pridėtinio cukraus, perdirbto maisto ir pieno produktų vartojimas gali sukelti tokius simptomus kaip nuovargis, energijos trūkumas ir kitus.

Mėnesį ragina nevartoti cukraus

Be to, mokslininkai dar praėjusiame amžiuje įrodė, kad cukrus sukelia priklausomybę – ji pradeda formuotis vos per savaitę, jei kasdien vartojamas cukrus. Dėl to kviečiama jungtis prie iššūkio ir visą gegužės mėnesį nevartoti cukraus.

„Nuovargis, energijos trūkumas, žarnyno, pilvo skausmai, sinusitas, sunkus kvėpavimas – tai pridėtinio cukraus, perdirbto maisto ir pieno produktų rezultatai. Nuolatinis potraukis saldumynams ir miltiniams patiekalams ne tik trukdo mesti svorį – jis išbalansuoja hormonų veiklą, kenkia savijautai ir energijai.

Mokslininkai jau 1970-aisiais metais įrodė, kad cukrus yra narkotinė medžiaga ir stimuliuoja tuos pačius smegenų centrus, kaip opioidiniai narkotikai.

Saldumo jausmas mums – malonus. Pirmas dalykas, kurį ragaujame – mamos pienas, taip pat turi natūralaus saldumo. Todėl visą gyvenimą saldumas teikia mums komfortą.

Jei saldumynais pasilepiname kartą ar du per savaitę, galbūt nieko baisaus ir nenutinka, tačiau jei valgome cukraus turinčių gaminių kasdien – mokslinės išvados čia nenuginčijamos – vos per 7 dienas pradeda formuotis labai rimta priklausomybė, kurios vėliau labai sunku atsikratyti, kaip ir bet kurios kitos.

REKLAMA

REKLAMA

Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per dieną neviršyti 25 g rafinuoto cukraus, nors ir toks kiekis jau gali sukelti daug bėdų. Visgi lietuviai suvartoja apie 98 g cukraus per dieną. Šie skaičiai yra tikrai keliantys nerimą, todėl skelbiame iššūkį sau – „Gegužės mėnuo – be cukraus“.

REKLAMA

Prisijunk ir sumažink pridėtinio cukraus vartojimą, kad tai taptų Tavo kasdieniniu įpročiu!“ – dalijosi Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Įraše nurodoma, kad atsisakius cukraus rekomenduojama per dieną suvalgyti vieną-du vaisius, tai daryti pirmoje dienos pusėje. O kad būtų lengviau dalyvauti iššūkyje, kalendoriuje žymėtis dienas, kurias įveikiate be pridėtinio cukraus.