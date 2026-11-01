Meilužė ar žmona su vaikais? Antanui teko priimti skaudų sprendimą: „Nenoriu čia pripažinti garsiai“

Ramunė neslepia, kad jaučia šiltus jausmus vedusiam vyrui, tačiau jų meilei trukdo Antano žmona Anžela bei jųdviejų vaikai. Ramunė gyvena tame pačiame name su Antano šeima, tad apie tai, jog jos mylimasis turi šeimą, ji sužinojo iškart.
„Prasidėjo taip, kad aš jį išlydėdavau namo pas žmoną. Ir prasidėjo viskas nuo bučinių. Tada supratau, kad jam patinku. Bet aš jį myliu – jis draugiškas, ramaus būdo“, – sakė Ramunė.
Antanas, paklaustas, ar myli Ramunę, pradėjo dvejoti:
„Na, yra iš tiesų... Nenoriu čia pripažinti garsiai“, – taip ir tiksliai neatsakė Antanas.
Ramunė jaučiasi vieniša, mat neseniai palaidojo du savo brolius. Kaip pati sako, jai norisi prie ko nors prisiglausti ir Antanas tapo būtent tuo žmogumi.
„Aš sakiau jam, kad noriu vaikų su juo. Bet Antanas sakė, kad jam užtenka dviejų mergaičių, kurias jau turi“, – sakė Ramunė.
Pasirinks šeimą ar meilužę?
Antanas kategoriškas – nors nori būti su Ramune, bet palikti šeimos nesiruošia. Nors yra spaudžiamas apsispręsti, jis vis dar negeba priimti galutinio sprendimo.
„Aš jai sakiau, kad negaliu vaikų palikti. Bet nenoriu ir Ramunės palikti. Ir sakiau jai, kad ji manęs neprašytų, jog vaikus palikčiau dėl jos“, – tikino Antanas.
Visgi jis pridėjo, kad kai jo vaikai sulauks pilnametystės ir jei Ramunė vis dar jo lauks, jis paliks žmoną ir pilnai persikraustys pas Ramunę.
„Tu man nervus tampai. Aš esu gana stipri ir išlauksiu tiek, kiek reikės. Jis – gero būdo žmogus“, – sakė moteris.
Šią istoriją anksčiau narpliojo ir „TV Pagalbos“ gelbėtoja Rūta Filejeva. Nuvykusi į Ramunės namus, ji kalbėjo ir su Antano žmona Anžela. Tąkart tarp moterų kilo muštynės – teko kviesti policiją.
Taip pat Ramunė su Antanu jau seniau lankėsi „TV Pagalbos“ studijoje. Tąkart pora negailėjo vienas kitam riebių žodžių – visgi tąkart galutinio sprendimo, ką pasirinks Antanas, vyras nepriėmė.
Ar Antanui pavyko apsispręsti šį kartą, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.