Mėgstate varškės sūrelius? Ekspertė turi liūdną žinią

Anot mažmeninės prekybos tinklo „Rimi“ produktų vadovės Rūtos Golovač, lietuviai mėgsta šį išskirtinį desertą ir nors sūrelių įvairovė prekybos centruose nuolat didėja – mieliau renkasi tradicinių skonių glaistytus varškės sūrelius su vanile. Vis dažnesniu pirkėjų pasirinkimu tampa ir augalinio pagrindo sūreliai bei gaminiai be laktozės.

Tiesa, nors sūreliai atrodo nekaltas užkandis, sveikos mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė primena, kad tiek vaikams, tiek suaugusiems jų nereikėtų valgyti dažniau nei kartą ar du per savaitę.

Sveikiausi varškės sūreliai – be glaisto

Daugelis mano, kad valgyti sūrelius nėra nieko blogo, nes jų sudėtyje yra varškės. Anot minėto prekybos tinklo sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, varškėje gausu žmogaus organizmui reikalingų baltymų ir mineralų, todėl ją rekomenduojama įtraukti į kasdienį mitybos racioną. Visgi, sūreliai yra antrinis varškės produktas, tad jų sudėtyje gali būti sveikatai ne itin palankių priedų.

„Kalbant apie varškę, joje gausu kalcio, riebaluose tirpių vitaminų A ir D bei B grupės vitaminų. Varškė yra labai maistingas produktas, kuris gali praturtinti žmogaus mitybos racioną, todėl ją rekomenduojama valgyti bent 2–3 kartus per savaitę. Visgi, varškės sūreliai yra antrinis varškės gaminys. Todėl jie turėtų būti skanaujami kaip desertas ir vartojami saikingai. Kaip žinia, desertai ant stalo gali atsirasti 1–2 kartus per savaitę, tad retkarčiais varškės sūreliai gali būti vienas iš deserto pasirinkimų, tačiau neturėtų tapti pagrindiniu pusryčių patiekalu ar dažnu užkandžiu“, – įspėja gydytoja dietologė.

Gydytoja taip pat atkreipia dėmesį, kad perkant varškės sūrelius prekybos vietose geriausia juos rinktis be šokoladinio glaisto ir saldžių priedų: „Renkantis varškės sūrelį svarbu atkreipti dėmesį, kad jame būtų kuo mažiau pridėtinių medžiagų. Sūrelių sudėtyje turėtų būti kuo daugiau natūralių produktų, didesnis varškės kiekis. Naudingiau sūrelį būtų rinktis be glaisto, nes būtent jame randama daugiau žmogaus organizmui nevertingų medžiagų, pavyzdžiui, cukraus ar riebalų.“

Rekomenduoja atidžiai panagrinėti produktų etiketes

Jei vis dėlto prekių krepšelyje atsiduria varškės sūreliai su glaistu – svarbu atidžiai paskaityti jų pakuotės sudėtį ir rinktis tokius, kuriuose nėra kokosų ar palmių aliejaus, daug pridėtinio cukraus ir transriebalų.

„Renkantis sūrelius, kaip ir kitus produktus, galioja ta pati taisyklė – kuo sudėtinių dalių sąrašas pakuotės eilutėje trumpesnis, tuo produktas palankesnis sveikatai. Įprastai, vardinant iš ko pagamintas produktas, ženklinimo eilutėje yra pradedama nuo to produkto, kurio tame gaminyje yra daugiausia. Jei tai varškės sūrelis – varškės jo sudėtyje ir turėtume rasti didžiausią dalį“, – aiškina E. Gavelienė.

Ji priduria, kad varškės sūrelius gali skanauti ir vaikai. „Tik reikėtų prisiminti, jog vaikams dažniau pasireiškia įvairios alergijos. Vadinasi, reikėtų dar labiau atkreipti dėmesį į pasirinktų sūrelių priedus. Pavyzdžiui, vengti tokių produktų, kuriuose yra želė arba saldainių gabalėlių“, – patarimais dalijasi gydytoja dietologė.

Pirkėjai labiausiai mėgsta vanilinius sūrelius

Pasak produktų vadovės Rūtos Golovač, nors varškės sūrelių įvairovė prekybos centruose didžiulė, lietuviai dažniausiai renkasi tradicinių skonių glaistytus varškės sūrelius su vanilės, kakavos ar kondensuoto pieno įdarais.

„Glaistyti varškės sūreliai Lietuvoje iš tiesų mėgstamas pieno produktas. Tiesa, populiariausiu skoniu jau eilę metų išlieka glaistyti vaniliniai sūreliais su įvairiais priedais – aguonomis, šokoladu ar migdolais.

Populiarūs ir kondensuoto pieno bei kakavos įdarai. Tiesa, nors kasmet atsiranda naujų sūrelių skonių, pavyzdžiui, mėlynių, mangų, citrinų ar kitų vaisių bei uogų, tokių varškės sūrelių pardavimai, lyginant su tradicinių skonių sūreliais, yra gerokai mažesni, – pranešime spaudai pastebi R. Golovač.

Atstovė priduria, kad populiariausių skonių varškės sūrelius pirkėjai gali rasti ir prekybos tinklo privačios etiketės gaminiuose.

Nors pastaraisiais metais sūrelių pardavimai ženkliai nesikeitė, vis daugiau pirkėjų ieško sveikesnių, mažiau cukraus sudėtyje turinčių gaminių ir alternatyvų, tinkančių laktozės netoleruojantiems ar pieno produktų nevalgantiems žmonėms.

„Pastebėjome, kad vis dažniau pirkėjai ieško sveikesnių gaminių, kurių sudėtyje yra mažiau pridėtinio cukraus. Populiarėja ir produktai be laktozės bei veganams tinkančios sūrelių alternatyvos.

Be to, vis didesnį susidomėjimą pastebime ir padidinto baltymų kiekio (proteininiais) sūreliais, kurie ypač tinka sportuojantiems žmonėms. Nuolat stebime, kaip keičiasi mūsų pirkėjų prioritetai, tad kelis kartus per metus atnaujiname savo asortimentą, šiame segmente glaudžiai bendradarbiaudami su tiekėjais“, – teigia produktų vadovė.