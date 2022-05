Maslobojevo žmona Airinė atvėrė širdį apie šeimą: vyrui surengė neeilinę staigmeną

Airinė Maslobojeva pasakoja, kad kartu su Sergejumi turi tradiciją ir niekada neplanuoja savo gimtadienių ir nežino, ką tiksliai per jį veiks. Tačiau šį kartą viskas kiek kitaip – 35-ojo jubiliejaus proga, Airinė nusprendė vyrui suorganizuoti šventę.

Maslobojevo žmona Airinė pravėrė namų duris: vyrui surengė neeilinę staigmeną

„Nesitikėjau, kad norint suorganizuoti tokią paprastą šventę, reikia įdėti tiek darbo (juokiasi). Šalia organizavimo reikėjo ir prižiūrėti vaikus, nuvesti į būrelius, pačiai į darbą nuvažiuoti. Dienotvarkė buvo beveik minutė į minutę suplanuota, tad dėl gražios šventės teko paplušėti“, – nusišypso A. Maslobojeva.

Įtempta dienotvarkė ir lėti savaitgaliai kartu

Šiuo metu moteris puikiai derina motinystę, šeimos gyvenimą su darbu. Pasiteiravus, kaip pavyksta viską suspėti, Airinė atvirauja, kad reikia tik labai didelio noro.

„Ne visada suspėju tiek, kiek pati norėčiau. Visgi, esu toks žmogus, kuris situaciją vertina realistiškai ir vertina savo laiką, todėl dažnai dėlioju prioritetus, ką sau galiu leisti ir ko ne. Pavyzdžiui, draugė pakvietė kavos, tačiau pagalvojau, kad tas kelias valandas geriau skirsiu darbui nei kavai. Todėl kartais tenka pasirinkti, kam tu savo laiko dalį nori atiduoti.

Žinoma, tikiu, kad komandinis darbas turi vykti namuose, tiek tėtis, tiek mama turi skirti laiko sau. Tiesą sakant, jeigu mano vyras dirbtų visą laiką biure, ko gero, nespėčiau siekti savo karjeros ir galvoti apie darbą“, – pasakoja moteris.

Tačiau, žinodama, kad vyrui ant nosies greitai bus varžybos, ji kiek gali, tiek padeda ir stengiasi tuo laikotarpiu atidėti savo darbus arba juos atlikti naktimis, suguldžius vaikus į lovas. Turėdama grožio studiją ir elektroninę parduotuvę, Airinė tikina, kad auginant vaikus kuriam laikui turi pamiršti save ir rūpintis jų poreikiais:

„Pasirūpinus jais, norisi ir vyrui kažkiek dėmesio parodyti. Iš tiesų, kartais jaučiu tą mamos kaltę, kuomet labai retai, tačiau išvykus su vyru į atostogas dviese, pagalvoju apie vaikus. Tas kaltės jausmas griaužia širdį ir tada, kai tenka dirbti. Niekada nedarau taip, kad išeinu į darbą ryte ir grįžtu vėlai vakare, nes, tokiu atveju, mano sąžinė mane užgriaužtų juodai.

Vyras ilgą laiką siūlė pasiimti auklę, tačiau dėl to labai ginčijomės, nes sakiau, kad jos nereikia. Visada norėjau būti ta mama, kuri bus šalia savo vaiko, matys jo pirmuosius žingsnius.“

Pašnekovė sako tikinti, kad mamos kaltės jausmas yra neišvengiamas. Visgi, tokias emocijas išblaško laisvo laiko leidimas kartu su visa šeima. A. Maslobojeva pasakoja, kad visi penki jie turi tradiciją savaitgalius leisti lėtai savo namuose.

„Gaminamės maistą, būname terasoje. Nevažiuojame į kažkokius prekybos centrus, o labiau stengiamės pasikviesti pas save draugus, pasivaikščioti gamtoje ar pasigaminti ką nors skanaus. Tiesiog pabūti visiems kartu, nes Sergejus įtemptais periodais retai kada būna namuose.

Ypatingai vertinu savaitgalius, nes be galo patinka lėti rytai be jokios dienotvarkės, streso. Galima gyventi lėtai ir mėgautis kiekviena akimirka“, – nusišypso moteris.

Gyvenimas šeimoje

Norint sukurti gražią šeimos idilę, neretai tenka įdėti nemažai pastangų, kad būtų galima džiaugtis gražiu bendru rezultatu. Taip yra ir Maslobojevų šeimoje. Airinė atvira – ji negali pasakyti, kad kartu su vyru kiekvieną dieną geba išlaikyti gražius ir pavyzdingus santykius, tad būtent todėl ji jų ir neidealizuoja.

„Negaliu pasakyti, kad visada gražiai bendraujame, nes kaip ir visur kitur, taip ir pas mus – būna visko. Mes tiesiog vienas kitą labai mylime, žiemą bus 10 metų, kaip esame kartu.

Būdami poroje žmonės turi visada suprati, kad stengtis ir dirbti santykiuose reikia visuomet. Tvirtą santykį poroje galima užtikrinti tik tada, kai abi pusės jaučiasi suprastos, mylimos“, – sako ji.

Pašnekovė tikina, kad kartu su vyru vis dar mokosi suprasti vienas kitą, tačiau lyginant su tuo, kokie buvo santykių pradžioje, jie yra vienas kito atžvilgiu pasistūmėję. Visgi, kaip sako ji pati, visuomet yra ir kur tobulėti:

„Mėgstame kartu nueiti į porų seminarus, kurie padeda plėsti ir gerinti tarpusavio santykį, skaitome knygas. Kaip tik šiuo metu skaitau knygą, kuri aiškiai pasako, kad ir moterys, ir vyrai yra iš skirtingų planetų, todėl ir gyvenimą suprantame visai kitaip.

Kiekvienas nori būti pamylėtas, aprūpintas, kuomet grįžta pavargęs po darbo ir laukia, kol antroji pusė tai pastebės. Tačiau reikia suprasti, kad ir pats kažką turi duoti, nes antroji pusė nori to paties.

Santykiai yra darbas, reikia galvoti ne tik apie save, bet ir apie kitą. Jeigu to nėra, tuomet taip ir išeina, kad grįžus iš darbo vienas į vieną pusę nusisuka, kitas į kitą ir laukia, kol kažkuris žengs pirmą žingsnį parodyti dėmesį“, – nusijuokia Airinė.

Savo santykius su Sergejumi moteris galėtų įvardinti kaip amerikietiškus kalnelius, kuriuose būna visko. „Svarbiausia, kad mes mylime vienas kitą ir tą meilę jaučiame“, – priduria ji.

Vaikų auklėjimas

Auginant du berniukus – 7-metį Ramirą ir 2-jų Raoną bei pusantrų metų dukrelę Rają, porai tenka išmokti ne tik santykiuose palaikyti gerą ryšį, tačiau ir sutarti dėl vaikų auklėjimo.

Pasiteiravus, kaip pavyksta tai padaryti, kadangi dažnai nutinka taip, jog skiriasi tėvų požiūris į vaikų auklėjimą, Airinė šyptelėdama išduoda, kad pasipykti dėl to tenka dažnai:

„Kai turėjome vieną sūnų ir sunkiai sekėsi susilaukti antrojo, nes visuomet norėjome būti didelė šeima, tai tą laikotarpį vyras man vis sakydavo, kad per daug aš myliu savo vaiką (juokiasi). Per daug bučiuoju, per daug glostau, per daug esu atlaidi, tad dažnai tekdavo dėl to pasipykti, nes Sergejus sakydavo, kad auginant berniuką esu jam per švelni.

Tačiau viskas apsivertė labai greitai, kai gimė dukra. Tokiu pačiu tapo vyras, kuris dukrytei buvo nuolankesnis. Tada jis ir suprato mane, ką turėjau omenyje sakydama jam, kad vaiko neįmanoma mažiau mylėti, mažiau bučiuoti, nes pasiūlau padaryti tą patį, ką jis sakydavo man.“

A. Maslobojeva tikina, kad vaikų auklėjime sutampa abiejų požiūriai dėl pagrindinių vertybių ir svarbos, kad vaikai turėtų discipliną. Moteris pasakoja, kad jai yra svarbu vaikams išugdyti pagrindinę vertybę, jog svarbiausia yra šeima.

„Man yra svarbus ir vaikų grafikas, kad jie eitų laiku miegoti. Kartais vyras į tai žiūri atlaidžiau, nes jam atrodo nieko tokio, kad vaikai nueis miegoti valanda vėliau, tačiau, tikriausiai, kaip ir daugumoje kitų šeimų, šiuo klausimu yra griežtesnė mama, o tėtis prižiūri, kad ta disciplina būtų“, – teigia trijų vaikų mama.

Paklausta, ko gimimo dienos proga norėtų palinkėti savo mylimam vyrui, A. Maslobojeva sekundei nutilo ir pagalvojusi tarė:

„Norėčiau palinkėti, kad jis nebijotų klysti, nes tai yra jo didžiausia gyvenimo baimė ir nenoras. Taip pat linkiu svajonių išsipildymo, nes žinau, kad jis jų turi daug ir jų atkakliai siekia. Be to, norėčiau, kad ir toliau jis išliktų toks pats atviras žmogus viskam ir atrastų save ne tik gerai žinomose veiklose, tačiau ir kitose srityse (šypsosi).“