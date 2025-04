Marija šokiruota – sesers vyras bandė ją suvilioti, o po to apvogė: „Juo tiki, o manimi – ne“

Giminės konfliktas – laidoje „TV Pagalba“

„Mane apšvarino mano pačios šeima, o sesers vyras ne kartą bandė nusitempti į lovą“, – šokiruojančias gyvenimo detales atskleidžia Marija. Ji nutarė pagaliau garsiai prabilti ir viešumu sugėdinti artimuosius.

Nesantaika tarp seserų įsivyravo vos prieš metus, kai pradingo du patys brangiausi Marijos žiedai. Apie dingusias brangenybes Marija esą iš karto pranešė Danutei, bet ši neva stojo į sugyventinio Laimono pusę, o ne į jos. Tada žiedų pasigedusi moteris kreipėsi į policiją.

Marija pasakoja, kad jos santykiai su seserimi – įtempti. Neva moteris skolina seseriai pinigų, atveža lauktuvių ir stengiasi rūpintis, bet iš jos nesulaukia to paties. Negana to, Laimonas ne kartą lindo prie Marijos, nors ji to visai nenorėjo.

„Atėjo prigėręs, dar bandė kabinėtis. Juo tiki, o manimi – ne. Jis lenda, lenda. Dėl to ji manęs ir nekenčia, nes aš jai papasakojau apie tai. Žmona jį išvaro, tai jis naktim ateina miegoti pas mane“, – atskleidžia Marija.

Marija siūlo sprendimą: arba jai atiduoda jos žiedus, arba sumoka 700 eurų. Tada moteris žada pamiršti šią nemalonią istoriją.

Atskleidė visai kitą istorijos pusę

Paskambinus Marijos seseriai, moterims normaliai pasikalbėti nepavyksta – sesuo nenori tęsti pokalbio ir numeta telefono ragelį. Po savaitės moterys pasikalbėjo – sesuo pažadėjo, kad pinigus grąžins, tačiau to vis dar nepadarė. Kol sesuo su „TV Pagalbos“ gelbėtoja Toma Arcišauskaite-Lukošiene bendrauti atsisako, savo istorijos versiją sutinka papasakoti jos vyras Laimonas.

Laimonas tikina, kad savo papuošalų moteris turėtų ieškoti pas savo sugyventinį. Vyras atskleidė, kad pamatė tendenciją – Marijos santykiai su sesers šeima atšyla, kai ji mažiau bendrauja su savo draugu. Kai santykiai su sugyventiniu pagerėja – Marija pradeda pyktis su Danute ir Laimonu.

„Buvęs kavalierius sugrįžo ir jai vėl smegenis pripudrino. Įsivaizduokit: aš ateinu į jūsų gimtadienį, nuo savo rankos nusimaunu žiedą ir jums padovanoju. O po to sako: atiduok man žiedą“, – piktinasi Laimonas.

Išsakyti savo poziciją, kas įvyko ir kas vyksta, pagaliau panoro ir Marijos sesuo. Sesuo pasakoja, kad jau prieš keletą metų Marija pradėjo ieškoti, prie ko prisikabinti. Sesuo neva neįtiko viskuo, ką darė ir sakė.

„Ragana ji, ne žmogus“, – pradeda pasakojimą Danutė.

Ką ji papasakojo apie Mariją ir kaip baigėsi dviejų moterų konfliktas, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

