Mama skubiai įspėja dėl populiarių žaislų: ragina juos kuo greičiau išmesti

„TikTok“ vartotoja „megward3“ paskatino nepamiršti reguliariai valyti vaikų vonios žaislų ir pasinaudoti jos patarimais.

Žaislo viduje – purvas ir pelėsis

Meg Ward pasidalino vaizdo įrašu savo „TikTok“, kuriame parodė, kaip iš savo sūnaus mėgstamiausio vonios žaislo išspaudė purvą ir pelėsį. Taip, jūs tai perskaitėte teisingai – pelėsį.

Vaizdo įrašas sulaukė 2,2 milijono peržiūrų, daugelis liko šokiruoti, nes anksčiau linksmai žaisdami vonioje iš žaislų spaudė vandenį į vaikų burnas.

Akivaizdu, kad šis vaizdo įrašas sukėlė pasibjaurėjimą, nes dabar jis turi 64 tūkst. teigiamų įvertinimų ir 808 komentarus, rašo thesun.co.uk.

„Jaučiuosi taip blogai, kad to nežinojau. Prieš sulaukiant gėdinimo, būsiu nuoširdi – nežinojau, kad to negalima daryti. Nesu tobula, bet jis jau seniai žaislo nenaudojo, tiesiog mėtėsi kibire. Tampant mama negauni instrukcijų, todėl nesijausk blogai, kad viso to nežinojai! Tai buvo mano sūnaus mėgstamiausias žaislas, laimei, jis perėjo prie spalvinimo. Mano tikslas pranešti tėvams apie tai“, – sakė Meg.

Ragina išmesti žaislus

Moteris ragina tėvus išmesti vonios žaislus, jei jų viduje prisikaups tiek purvo: „Išmeskite juos, kai situacija tokia bloga, nebent turite laiko ir norite išsaugoti žaislą. Tada tiesiog prisiminkite kitus, kurios perkate, dažnai valyti arba karštais klijais užklijuokite angą.“

Vienas žmogus komentavo, kad dėl to vanduo turėdavo skonį, kai gerdavo iš žaislų.

„Prisimenu, kai purvas išėjo iš mano guminės anties ir daugiau niekada jo nespaudžiau“, – komentavo kitas vartotojas.