Lietuvos vyrai už šią procedūrą kloja tūkstančius eurų: pasakė, ar tikrai padeda

Devynerius metus grožio paslaugų srityje dirbanti alytiškė Kristina Pilipčikienė pasakoja, kad pusę jų ji praleido Škotijoje. Būtent gyvendama ir dirbdama šioje šalyje, moteris ėmė teikti naują paslaugą – skalpo mikropigmentaciją.

„Iš pradžių dirbau su permanentiniu makiažu, mikropigmentacijomis, o vėliau pradėjau dirbti ir su skalpu. Šią procedūrą klientams siūlau apie šešis metus. Tad pradėjau Škotijoje, vėliau persikėliau gyventi ir dirbti į Barseloną, o dabar grįžau į gimtąjį Alytų“, – pasakoja ji.

Itin paklausi vyrų procedūra užsienyje

Tačiau, kas gi apskritai per procedūra yra skalpo mikropigmentacija? Atsakydama į šį klausimą, Kristina sako, kad pati procedūra yra labai panaši į tatuiravimą.

„Skalpo mikropigmentacija panaši į tatuiruočių ar permanentinio makiažo procedūras. Atliekant grožio paslaugą yra naudojamas tas pats aparatas, tačiau kiek kitokios adatos, nei yra naudojamos, pavyzdžiui, antakiams. Procedūra atliekama darant mažus taškelius, kurie sukuria skustos galvos efektą.“

Tokia paslauga yra skirta ne tik vyrams, bet ir moterims, kurios skundžiasi retėjančiais plaukais. Visgi, Kristina pažymi, kad šią procedūrą kur kas dažniau renkasi vyrai, kadangi būtent jie labiau susiduria su plaukų plikimo problema.

Be to, meistrė juokiasi, kad nors procedūra ir yra šiek tiek skausminga, vis tik neretai atvykusius vyrus jai tenka raminti ir prakaitą sulaikančiomis servetėlėmis:

„Vyrai juk labai lepūs (juokiasi). Moterys dėl grožio procedūrų aukojasi labiau nei jie. Pastebiu, kad vyrai yra gerokai bailesni ir žingsnis, ateiti iki kabineto, yra didžiulis. Kuomet dirbau Barselonoje, ateidavo visi suprakaitavę, šlaputukai, bijantys skausmo ir rezultato, kadangi vyrai apskritai nėra pratę darytis daug grožio procedūrų.

Ypatingai lietuviai. Dar Ispanijoje vyrai prisižiūri, ypač homoseksualūs ir darosi ne tik tokias procedūras, bet ir prižiūri antakius, leidžiasi įvarius užpildus, botoksą, kad atrodytų gražiai, o lietuviai vyrai – nieko panašaus.“

Nuraminti klientus K. Pilipčikienei pavyksta ir suteikiant visą informaciją, kas jų laukia. Pirmiausiai nupiešiama forma, o tik tuomet įsipatoginama paslaugai, kad klientai jaustųsi patogiai. „Pradėjus daryti tuoj pat nusiramina, nebeprakaituoja ir viskas būna gerai“, – nusišypso pridurdama.

Ne pigus malonumas

Beje, klientams ne tik įdomu, ar bus skausminga, tačiau ir kaip viskas atrodys prabėgus keliems metams, ar rezultatas nebus itin pastebimas, nenatūralus. Kad „plaukeliai“ atrodytų kuo natūralesni, procedūros metu Kristina sako naudojanti itin plonas adatas, taikydama tinkamą gylį, kad neišeitų mėlyna dėmelė:

„Reikia būti atsargiam ir kruopščiam, kad viskas atrodytų kuo natūraliau. Būna, kad vyrai po dviejų procedūrų sulaukia draugų komentarų ir nuostabos, ką šie pasidarė, kad atrodo kiek kitaip. Dažnai tikrai sugrįžta gavę šaunių komplimentų. Be to, kiek teko Ispanijoje darbuotis, visi klientai buvo patenkinti, jų rekomendacijos ėjo iš lūpų per lūpas.“

Pasiteiravus, kiek iš viso tokių procedūrų reikia, kad rezultatas būtų kuo puikiausias, Kristina atsako, kad viskas priklauso nuo individualios kliento situacijos.

„Viskas priklauso nuo to, kokia problema. Pavyzdžiui, jeigu vyras stipriai praplikęs, plaukučių yra likę tik ant šonų ar gale, tai tokių procedūrą prireikia 3-4 kartus. Viena ji trunka tris valandas ir viską kartojame kas kokias dvi savaites. Dažniausiai pakanka keturių procedūrų, kad viskas atrodytų tvarkingai ir gražiai.“

Kaip atlikta procedūra atrodys po penkių ar dešimties metų, priklauso ir vėl nuo pačių įvairiausių dalykų: žmogaus odos, buvimo saulėje, sporto, prakaitavimo, maisto ir t. t.

Pasakodama apie šią grožio paslaugą Kristina pripažįsta, kad ji nėra pigi. Nors kaina priklauso nuo skirtingos kliento situacijos, vis tik dažniausiai ji sudaro apie 2 tūkstančius eurų. Panašiai kainuoja ir kita panaši, su plaukais susijusi procedūra – plaukų transplantacija.

Moteris sako, kad neretai pas ją klientai apsilanko būtent po pastarosios procedūros:

„Kartais po plaukų transplantacijos lieka randeliai, kuriuos klientai nori užpildyti mikropigmentacija. Toks derinys sukuria iš tiesų labai gražų rezultatą, žinoma, jeigu asmuo tai gali sau leisti finansiškai, nes abi šios procedūros yra tikrai ne pigios.“

Pasiteiravus, ar visos moterys ir vyrai gali pasidaryti skalpo mikropigmentaciją, K. Pilipčikienė sako, kad procedūra yra saugi ir visiems galima.

„Nebent žmogus susiduria su galvos odos problemomis: dermatitu, žvyneline, kitomis žaizdomis, tad tokiais atvejais nėra rekomenduojama. Beje, atliekant procedūrą tonas ir spalva pigmento yra parenkama pagal plaukų spalvą. Daug kas baiminasi žilimo, tačiau net ir žilstant, nuskutus plaukus, plauko šaknelė lieka tamsi, o ne balta, tad nerimauti tikrai nėra dėl ko“, – priduria meistrė.