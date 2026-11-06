Lietuvos pasieniečiai to išvysti nesitikėjo: pamatykite, kas atklydo iš miško

Vilkų grupę VSAT pareigūnai pastebėjo ketvirtadienį ryte. Šioje vietoje yra sieną su Baltarusija saugančių Kabelių ir Druskininkų pasienio užkardų ruožų sandūra. Tad iš Lietuvos gilumos priartėjusią pilkių grupę iškart fiksavo dviejų VSAT padalinių pareigūnai, budintys savo užkardose veikiančiuose stebėjimo centruose.
Pasieniečiai fiksavo vilkų ketveriukę
Šioje vietoje Lietuvos pusėje prie pat sienos linijos yra įrengtas nuo neteisėtos migracijos iš Baltarusijos apsisaugoti skirtas fizinis barjeras. Jį sudaro tvora ir koncertinos ritiniai, rašoma VSAT pranešime spaudai.
Prie tokio inžinerinio įrenginio priartėję vilkai vis žvalgėsi į Baltarusijos pusę ir neskubėdami palei tvorą bindzeno VSAT patrulių taku.
Čia jis eina ir virš pralaidos, kuria iš Baltarusijos atiteka Kusenkos upelis. Kiek vėliau vilkų ketveriukė grįžo į Lietuvos gilumą.
Pro pralaidą brovėsi du neteisėti migrantai
Per šią pralaidą maždaug prieš dvi savaites iš Baltarusijos bandė atbristi du neteisėti migrantai. Jie turėjo metalui kirpti skirtas žirkles.
Pralaida įrengta tam, kad šioje kiek žemesnėje vietoje upelis neišplautų pylimo, ant kurio įrengtas VSAT patrulių takas ir fizinis barjeras.
Pralaida Lietuvoje prasideda maždaug už metro nuo Baltarusijos teritorijos ir yra apie 2,8 m skersmens. Toje vietoje, kur ji baigiasi į Lietuvos pusę, yra įrengti tvirto metalo užrakinami vartai.
Įtariama, migrantai juos pamatė ir suprato, kad savo žirklėmis tvirtos konstrukcijos neįveiks. Be to, įsibrovėliai išgirdo artėjančius VSAT visureigius, tad Kusenkos upeliu iš pralaidos spruko atgal į Baltarusiją.
Vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota vilkų ketveriukė, žiūrėkite čia:
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