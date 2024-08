Lietuvoje populiarėja naujos laidotuvių mados: atsisako kelių dalykų

„Rekviem“ atsisveikinimo namų Kaune administracijos vadovė Karolina Jancevičiūtė su naujienų portalui tv3.lt atskleidžia, kokios yra šiuolaikinės vyraujančios laidotuvių mados ir kaip technologijos veikia laidotuvių organizavimo tvarką.

Laidotuvių ceremonijose – nauji ritualai

K. Jancevičiūtė pasakoja, kad šiuolaikinėse laidotuvėse dažniausiai vyrauja minimalizmas – jis atsispindi tiek salės dekoravime, tiek visame organizavimo ir atsisveikinimo procese. Pasak jos, vis rečiau atsisveikinimo salėse yra matomi dideli vainikai su užrašais.

„Vietoje vainikų, atvykstantys pareikšti užuojautos ir pagerbti velionį, renkasi kelis gėlių žiedus ir piniginę auką velionio artimiesiems. Žmonės pradeda suprasti, jog vainiko dydis nėra susijęs su išgyvenamo sielvarto stiprumu, o liūdesiui išreikšti visai nebūtini skambūs užrašai ant juostų“, –pažymi moteris.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, per pastarąjį dešimtmetį išpopuliarėjo kremuotų palaikų laidojimas, o taip pat ir smarkiai prasiplėtė siūlomų prekių bei paslaugų įvairovė. Atsisveikinimo namų administracijos vadovė pažymi, kad laidotuvės tampa vis mažiau šabloniškos – daug daugiau dėmesio skiriama detalėms, velioniui bei jo nugyventam gyvenimui.

REKLAMA

Dabar velionio artimieji gali rinktis įvairesnius atsisveikinimo formatus bei trukmę, o ceremonijos, anot moters, tampa vis mažiau panašesnės į giminės susibūrimą su gausiomis vaišėmis.

„Atsisveikinimo ceremonijos tampa vis labiau asmeniškesnės bei akcentuojančios velionio gyvenimą. Įtraukiami skaitiniai apie velionį, jo mėgstama muzika bei spalvos, dalinimasis atsiminimais bei nuotraukų rodymas salėje“, – sako ji ir priduria, kad dabar atsirado galimybė kremuotus palaikus išbarstyti vandenyje.

REKLAMA

REKLAMA

Naujovė – ekologiška urna

Atsirandant vis įvairesnei pasiūlai, keičiasi laidotuvių vietų pasirinkimas ir jų aplinka. Žmonės vis labiau vertina šiltą ir jaukią atsisveikinimui skirtą aplinką.

K. Jancevičiūtė teigia, kad „Rekviem“ atsisveikinimo namuose galima rasti penkias sales, o keturios iš jų – su vaizdu į gamtą.

„Penktoje salėje jaukią atmosferą kuriame projekcijų pagalba. Žmonės, apsilankę salėse, kuriose būti yra lengva, o aplinka alsuoja šviesa ir jaukumu, jaučia kaip keičiasi jų savijauta net ir slegiant skaudžioms aplinkybėms“, – sako moteris ir priduria, kad tradiciniai gedulingi pietūs vis dažniau yra perkeliami į velionio namus ar gamtą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasakodama apie naujas paslaugas ir produktus, atsirandančius laidotuvių rinkoje, atsisveikinimo namų administracijos vadovė teigia, kad vis daugiau prekių yra orientuotos į ekologiją, pavyzdžiui, lengvai suyrančios ekologiškos urnos arba urnos tirpios vandenyje.

„Taip pat populiarėja asistento paslauga, kuri padeda žmonėms susikoncentruoti į atsisveikinimą, pabendrauti su atvykusiais pagerbti velionį, kadangi visais techniniais rūpesčiais pasirūpina bei ceremoniją koordinuoja asistentas. Dabar velionio artimiesiems galima pasiūlyti visokeriopą pagalbą – nuo pagrindinių paslaugų, be kurių laidotuvės neįvyktų, iki papildomų, tokių, kaip transportas artimiesiems“, – pasakoja ji.

REKLAMA

Vadovė taip pat pabrėžia, kad žmonės vis drąsiau išreiškia savo poreikius ir vis labiau pasitiki atsisveikinimo ceremonijų organizatoriais, patikėdami jiems pačias įvairiausias užduotis.

Laidotuvių ceremonija nuotoliu?

Technologijos, pasak moters, labai palengvino laidotuvių organizavimo procesą, nes padeda viską suorganizuoti sklandžiau bei suteikia galimybę žmonėms atsisveikinimą organizuoti nuotoliniu būdu.

„Internetinėje svetainėje esame įdiegę patogią laidotuvių skaičiuoklę, kuri leidžia žmonėms iš anksto sužinoti preliminarią laidotuvių kainą pažymėjus savo pasirinkimus. Taip pat galima rasti ir išankstinį laidotuvių planavimą“, – apie naujas technologijas pasakoja K. Jancevičiūtė.

REKLAMA

Jos teigimu, žvelgiant į Vakarų praktiką ir vertinant tai, kad vis daugiau naujovių atkeliauja iš užsienio, galima spėti, kad išankstinis pasiruošimas savo laidotuvėms taps vis dažnesniu reiškiniu.

„Nebūtinai reikia smulkmeniškai viską suplanuoti, bet pagalvoti apie pagrindinius dalykus –testamentą, laidotuvėms skirtus pinigus ar laidotuvių draudimą, laidojimo būdą bei vietą.

Taip pat ateityje greičiausiai teks dažniau sudalyvauti laidotuvėse pagal scenarijų, kuriose galėsime iš tiesų prisiminti velionio gyvenimą, pasiklausyti jo gyvenimo istorijos, paragauti jo mėgstamiausių patiekalų bei pasiklausyti velionio mėgtos muzikos“, – teigia moteris.