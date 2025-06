Lietuvoje – neeilinė operacija: pirma tokia Baltijos šalyse

Intervencija buvo kruopščiai suplanuota ir sumodeliuota kiekvieną veiksmą „surepetavus“ virtualioje aplinkoje, pasinaudojant Kauno klinikose esančia modernia įranga, rašoma pranešime spaudai.

Pritaikė pažangiausius sprendimus

„Pritaikyti pažangų endovaskulinį gydymo metodą nusprendėme išanalizavę 67 metų pacientės būklę, aneurizmos formą, dydį, vietą smegenyse ir kitus svarbius parametrus.

REKLAMA

REKLAMA

Įvertinę gydymo riziką nusprendėme, kad šiuo atveju labiausiai tiktų atlikti dviejų aneurizmų embolizaciją vienu metu, panaudojant turimą modernią medicininę įrangą“, – sako dr. Andrius Pranculis, Kauno klinikų Radiologijos klinikos intervencinės radiologijos skyriaus vadovas.

REKLAMA

Minimaliai invazyvios procedūros metu smegenų aneurizmos pasiekiamos mikrokateteriu. Tada į vienos aneurizmos maišą buvo įvestas specialus embolizacinis krepšelis (intrasakulinis galvos smegenų arterijų aneurizmų uždarymo prietaisas), kuriuo pilnai užpildytas aneurizmos maišas – taip aneurizma visiškai uždaryta.

Šis gydymas, kai embolizacijos procedūrai panaudojamas aneurizmą užpildantis naujos kartos krepšelis, Baltijos šalyse pritaikytas pirmą kartą. Antroji aneurizma uždaroma panaudojant intrakranijinį kraujo tėkmės nukreipėją.

REKLAMA

REKLAMA

Didžiausiu pažangaus metodo privalumu medikai įvardija tai, kad implantacijos laikas reikšmingai sutrumpėja, todėl vienos procedūros metu įmanoma uždaryti dvi aneurizmas.

Pasak radiologo, galimybės atlikti dviejų aneurizmų embolizaciją labai palengvina tai, kad Kauno klinikose yra įranga, skirta intervencijas planuoti ir atlikti virtualiai. Virtuali repeticija leidžia greičiau ir sklandžiau atlikti embolizaciją operacinėje.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Nors pasiruošimas dėl to užtrunka ilgiau, tačiau itin sutrumpėja pati operacija – o tai yra svarbiausia pacientui. Taigi, technologijos įgalina gydytojų komandą atlikti net kelių skirtingų aneurizmų embolizacijas, nesukeliant grėsmės pacientui“, – apibendrina dr. A. Pranculis.

Procedūra Kauno klinikose atlikta po itin tikslios planuotės ir turint pažangiausią technologinę įrangą, kuri abi aneurizmas leidžia saugiai pasiekti per tą patį kraujagyslių tinklą, pradedant nuo intervencijos į arteriją riešo srityje – tai irgi sumažina komplikacijų riziką.

REKLAMA

Pacientai greitai grįžta į pilnavertį gyvenimą

Pasak dr. A. Pranculio, sėkmingai atlikta procedūra tarsi „deaktyvuoja tiksinčią bombą“, nes vien žinojimas apie smegenyse esančią aneurizmą dažnam pacientui sukelia daug streso, jau nekalbant apie plyšimo ir insulto riziką.

Gydytojo radiologo teigimu, praktika rodo, kad embolizacija užtikrina mažesnę neigiamų padarinių riziką bei trumpesnį hospitalizavimo ir reabilitacijos laikotarpį.

REKLAMA

Po modernaus gydymo pacientai gali gan greitai grįžti į pilnavertį gyvenimą be baimės ir nerimo. Be to, embolizacija pasižymi aukštu sėkmės rodikliu.

Dr. A. Pranculis skaičiuoja, kad maždaug 30–40 proc. į skyrių patenkančių pacientų nustatoma daugiau negu viena aneurizma. Tačiau ne visos aneurizmos kelia vienodą riziką ir gresia plyšti.

Neretai kitos aneurizmos aptinkamos, kai gydoma jau viena plyšusi arba pasireiškia didelės aneurizmos išprovokuoti simptomai: staigus ir stiprus galvos skausmas, vienos akies vyzdžio išsiplėtimas, dvejinimasis akyse, vienos kūno pusės rankų arba kojų tirpimas, kalbos sutrikimai ir kt.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Gelbėja nuo mirtinos grėsmės

Statistiškai apskaičiuota, kad Lietuvoje smegenų aneurizma pasitaiko vienam iš 20-ies žmonių. Maždaug 300 asmenų mūsų šalyje kasmet nukenčia dėl plyšusios aneurizmos – labai dažnai tai sukelia neatitaisomų padarinių sveikatai: neįgalumo tikimybė siekia 80 proc., o mirties – 40–50 procentų.

Intervencinis radiologas dr. A. Pranculis sako, kad per metus jam tenka gydyti apie šimtą pacientų, kuriems po magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) ir kitų tyrimų diagnozuojama smegenų aneurizma. Anot gydytojo, šiuolaikinė embolizacijos procedūra itin reikšmingai sumažina aneurizmos plyšimo riziką.